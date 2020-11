‘Saturday Night Live’ muestra como podría ser el discurso de ‘concesión’ de Trump

Noticias

Nueva York (CNN Business) — En su primer programa desde que Joe Biden fue proyectado como el ganador de las elecciones de 2020, «Saturday Night Live» abrió con la interpretación de Jim Carrey como el presidente electo, y de Maya Rudolph como Kamala Harris, compartiendo sus discursos de victoria.

«¡Muchas gracias, Estados Unidos! ¡Lo logramos!», dijo Carrey al comienzo del programa de variedades de la NBC. «¿Pueden creerlo? Yo, honestamente, no puedo. Ha pasado tanto tiempo desde que sucedió algo bueno».

Carrey, en su papel de Biden, dijo que pudo haber sido una eternidad, pero que «nunca se sintió tan vivo».

«Lo cual es irónico ya que no estoy tan vivo», añadió.

El Biden de Carrey también dijo que sería presidente para todos los estadounidenses.

«Ya sean de un estado liberal como California, o de un estado conservador como Oklahoma, o de un desastre total como Florida», dijo.

Luego, el nuevo presidente electo interpretado por Carrey invitó a su compañera de fórmula para hablar.

«A todas las niñas negras y morenas que están mirando en este momento, solo quiero decirles esto: la razón por la que su mamá se ríe tanto esta noche es porque está borracha», dijo Harris, interpretada por Rudolph. «Y la razón por la que llora es porque está borracha. Sus madres va a pasar de la risa al llanto y luego a bailar casi toda la noche».

Joe Biden and Kamala Harris’ victory speeches. pic.twitter.com/DRnMCeoqlh

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) November 8, 2020

Pero «SNL» no solo mostró los discursos de victoria de Biden y Harris, sino que también se comunicó con Donald Trump, interpretado por Alec Baldwin, para hablar sobre el discurso de «concesión» del presidente, o la ausencia de este.

«Gracias por venir a ver mi discurso de victoria esta noche», dijo Baldwin como el presidente Trump. «Como sabe cualquiera que haya muerto a la mitad del martes, fui reelegido presidente de Estados Unidos».

El Trump de Baldwin luego dijo que le estaban robando las elecciones.

«Escuchémoslo. ¡Detengan el conteo! ¡Detengan el conteo!», gritó el Trump de Baldwin antes de que le dijeran que no lideraba la carrera. «¿Qué es eso? Voy detrás. ¡Cuenten todos los votos!».

Let’s check in on the president’s concession speech. pic.twitter.com/3If4UzQeXw

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) November 8, 2020

Luego juró luchar contra los resultados de la elección hasta el final.

«Esto no es un adiós, Estados Unidos», dijo. «¡Te veo en la corte!»

Finalmente, episodio volvió a Biden y Harris –Carrey y Rudolph– quienes dijeron que, a diferencia del presidente Trump, sí aceptan los resultados de esta elección.

«Tenemos que actuar con amabilidad en la victoria», dijo el Biden de Carrey. «Necesitamos seguir adelante juntos. Desafortunadamente, hay situaciones en la vida, y esta es una de ellas, donde debe haber un ganador y …».

Carrey hizo una pausa.

«Un perdedooooor», dijo Carrey, con la voz de su clásico personaje Ace Ventura.

Entonces Carrey, Rudolph y Baldwin dijeron la frase distintiva del programa, «¡En vivo … desde Nueva York! ¡Es sábado por la noche!».