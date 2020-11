El presidente Trump despide al secretario de Defensa Mark Esper

Noticias

(CNN) — El presidente Donald Trump anunció en Twitter el lunes que había despedido al secretario de Defensa Mark Esper y que Christopher Miller se convertiría en secretario interino «con efecto inmediato».

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

La relación cada vez más tensa de Esper con Trump lo llevó a preparar una carta de renuncia hace semanas, en un intento de dar forma a una salida elegante en el evento ampliamente esperado de que el presidente decidiera despedirlo, dijeron a CNN varias fuentes de Defensa, incluido un alto funcionario.

Las tensiones entre Esper y Trump también se manifestaron públicamente y habían estado hirviendo el tiempo suficiente para que el secretario de Defensa hubiera preparado una carta de renuncia hace semanas, consciente de que el presidente podía despedirlo por tuit en cualquier momento.

Esper había estado en terreno inestable con la Casa Blanca durante meses, una brecha que se profundizó después de que dijo en junio que no apoyaba el uso de tropas en servicio activo para sofocar las protestas a gran escala en Estados Unidos provocadas por la muerte de George Floyd a manos de la policía. Esper también dijo que las fuerzas militares deben usarse en un papel de aplicación de la ley solo como último recurso.

Sus comentarios desde la sala de reuniones del Pentágono fueron vistos por muchos como un esfuerzo por distanciarse de las amenazas de Trump de desplegar al ejército para hacer cumplir el orden en las calles de las ciudades estadounidenses y no fueron bien recibidos en la Casa Blanca, dijeron varias personas familiarizadas con el asunto.

Según varios funcionarios de la administración, el sentimiento de la Casa Blanca sobre Esper se había estado agriando durante algún tiempo, y tanto Trump como el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, no lo veían completamente comprometido con la visión del presidente para el ejército.

Durante meses, Trump y O’Brien se habían sentido frustrados por la tendencia de Esper a evitar ofrecer una defensa completa del presidente o sus políticas, dijeron los funcionarios de la administración.

Una fuente de la administración le dijo a CNN que Trump no respetaba a Esper, lo que dejaba al secretario de Defensa con poca influencia y pocas opciones más que guiarse por el liderazgo del secretario de Estado Mike Pompeo.