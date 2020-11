Es posible que el sector hotelero solo se recupere en 2023

Noticias

(CNN Business) –– Incluso si una vacuna contra el covid-19 está lista el próximo año, el afectado sector de los hoteles tardará varios años en recuperarse.

S&P Global Ratings dijo en un nuevo informe que «no es probable una recuperación sólida» hasta 2023. Y esa perspectiva se basa en que una vacuna contra el covid-19 esté ampliamente disponible para la segunda mitad de 2021. El coronavirus ha suprimido la demanda de viajes este año, mientras los confinamientos se ejecutaban en las ciudades y reducían tanto los viajes de negocios y como los de placer.

LEE: La vacuna de Pfizer contra el covid-19 muestra resultados iniciales prometedores, ¿cuál es el próximo paso?

En una estadística preocupante para las empresas hoteleras, las ganancias interanuales por habitación disponible ––que es una métrica que se sigue de cerca para evaluar la salud de los hoteles–– han disminuido un 50% en 2020. El S&P pronostica que habrá una recuperación ligera en 2021. Sin embargo, continuará manteniéndose en 20% y 30% menos en comparación con 2019. No se espera una recuperación completa a los niveles anteriores al covid-19 hasta dentro de unos años.

S&P ha disminuido las calificaciones de aproximadamente el 75% de todas las empresas estadounidenses de alojamiento evaluadas desde abril. Los recortes se extendieron a otros sectores relacionadas con los viajes, incluidos los parques temáticos y las líneas de cruceros.

El impacto del covid-19 en los hoteles

Durante los últimos meses, los hoteles han encendido las alarmas frente a la peligrosa posición financiera en la que se encuentran. Un informe de agosto indicó que el 25% de los hoteles están en riesgo de procedimiento de ejecución hipotecaria a raíz de los efectos del covid-19. Aproximadamente 2 millones de empleos también se han perdido. Y el impacto económico en el sector fue «nueve veces mayor» que el vivido a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre, según un grupo hotelero.

Estrategias de hoteleros peruanos para atraer turistas 21:34

«Si no tenemos una vacuna pronto y el negocio no se recupera, las cosas empeorarán mucho», dijo recientemente a CNN Business David Kong, presidente ejecutivo de Best Western y la persona con más años en ese cargo dentro del sector. Añadió que el sector necesita una nueva ronda de financiación de estímulo, lo que no parece sucederá pronto.

Las ganancias del tercer trimestre de Hilton y Marriott, publicadas la semana pasada, muestran que el negocio se recuperó en comparación a principios de este año. Sin embargo, ambos registraron profundas caídas en los ingresos y no publicaron ninguna guía.

«Todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero esta crisis llegará a su fin. Y creo que los viajes se recuperarán rápidamente», señaló el director ejecutivo de Marriott, Arne Sorenson, en su comunicado de resultados.