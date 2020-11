Pfizer dice que los primeros análisis muestran que su vacuna contra el covid-19 tiene una efectividad superior al 90%

Noticias

(CNN) — La farmacéutica Pfizer dijo el lunes que una mirada temprana a los datos de su vacuna contra el coronavirus muestra que tiene una efectividad superior al 90%, una eficacia mucho mejor de lo esperado si la tendencia continúa.

Pfizer examinó los primeros 94 casos confirmados de covid-19 entre los más de 43.000 voluntarios que recibieron dos dosis de la vacuna o un placebo. Menos del 10% de los casos de coronavirus se presentaron en participantes que habían recibido la vacuna. Más del 90% de las infecciones observadas en el ensayo se dieron en personas que habían recibido un placebo. Pfizer dijo que la vacuna proporcionó protección siete días después de la segunda dosis y 28 días después de la dosis inicial de la vacuna. El objetivo final es llegar a 164 casos confirmados de infección por coronavirus.

Cómo planea Biden cambiar la respuesta de EE.UU. a la pandemia

Pfizer dijo que la vacuna proporcionó protección siete días después de la segunda dosis y 28 días después de la dosis inicial de la vacuna. El objetivo final es llegar a 164 casos confirmados de infección por coronavirus.

Es «una noticia extraordinariamente buena», dice Fauci

Los primeros datos del gigante farmacéutico Pfizer que muestran que su vacuna experimental contra el coronavirus es 90% efectiva para prevenir infecciones son buenas noticias, dijo el lunes el Dr. Anthony Fauci.

«¡Noticias extraordinariamente buenas!», dijo Fauci por mensaje de texto cuando CNN le preguntó sobre un análisis intermedio de la vacuna de Pfizer y BioNTech.

Fauci dijo que él mismo no ha visto los datos. “No he visto los datos primarios, pero he hablado con Albert Bourla, el director ejecutivo de Pfizer, quien me llamó anoche y me informó de los datos”, dijo Fauci.

Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que está ayudando a desarrollar algunas de las vacunas experimentales contra el coronavirus, pero no la de Pfizer. El gobierno federal de EE. UU. Ha invertido US$ 1.950 millones en la vacuna de Pfizer para ayudarlo a fabricar 1.000 millones de dosis o más para el próximo año, pero no está ayudando a probarla y Pfizer ha dicho que distribuirá la vacuna.

La vacuna de Pfizer contra el covid-19 muestra resultados iniciales prometedores, ¿cuál es el próximo paso?

El presidente ejecutivo de Pfizer dice que los datos de seguridad de la vacuna contra el covid-19 estarán completos este mes

La farmacéutica Pfizer espera tener una mejor idea de los datos de seguridad de su vacuna de covid-19 para fines de este mes, dijo el lunes por la mañana el presidente ejecutivo de la compañía, Alberta Bourla, al corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta.

«En este momento, el comité independiente, que está revisando los datos, nos ha revelado solo la eficacia en ningún paciente previamente infectado», dijo Bourla a Gupta.

«Tuvo más del 90% de efectividad. No estamos dando un número exacto en esta etapa», dijo Bourla. «Espero que eventualmente seamos capaces de detener esta pandemia».

Pfizer espera tener 1.300 millones de dosis de su vacuna de covid-19 a nivel mundial el próximo año, dice el presidente ejecutivo

La farmacéutica Pfizer planea tener más de mil millones de dosis de su vacuna de covid-19 a nivel mundial el próximo año, dijo Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, al corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta, el lunes por la mañana.

«Creemos que estamos en una buena situación para tener hasta 50 millones de dosis este año, a nivel mundial, y creo que estamos en una muy, muy buena situación para tener 1.300 millones de dosis a nivel mundial el próximo año», dijo Bourla a Gupta.

«¿Quién recibirá esta vacuna? Tenemos dos líneas de fabricación separadas. Una está en Estados Unidos», dijo Bourla. «Los que preferimos usar principalmente para los estadounidenses».

Bourla agregó que se utilizará una segunda línea en Europa para producir vacunas para el resto del mundo. «Ya hemos firmado contratos con varios gobiernos del mundo y ellos han realizado pedidos», dijo Bourla.

Pfizer dijo el lunes que una mirada temprana a los datos de su vacuna contra el coronavirus muestra que tiene una efectividad de más del 90%, una eficacia mucho mejor de lo esperado si la tendencia continúa.

Pfizer planea solicitar autorización de emergencia para su vacuna

En un comunicado de prensa, el gigante farmacéutico dijo que planea solicitar la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas ne inglés) poco después de que los voluntarios hayan sido monitoreados durante dos meses después de recibir su segunda dosis de vacuna, según lo solicitado por la FDA.

Pfizer dijo que anticipa alcanzar esa meta para la tercera semana de noviembre.

El ensayo de fase 3 de la vacuna Pfizer, realizado con el socio alemán BioNTech, ha inscrito a 43.538 participantes desde el 27 de julio. Hasta el domingo, 38.955 de los voluntarios han recibido una segunda dosis de la vacuna. La compañía dice que el 42% de los sitios de prueba internacionales y el 30% de los sitios de prueba de EE.UU. involucran a voluntarios de diversos orígenes raciales y étnicos.

«Paso significativo»

“Con las noticias de hoy, estamos un paso significativo más cerca de brindar a las personas de todo el mundo un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta crisis de salud global”, dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en un comunicado. «Esperamos poder compartir datos adicionales de eficacia y seguridad generados por miles de participantes en las próximas semanas».

Pfizer dice que ha agregado un criterio de valoración secundario a su estudio. Evaluará si las vacunas protegen a las personas contra la enfermedad covid-19 grave y si la vacuna puede proporcionar protección a largo plazo contra el covid-19, incluso en pacientes que han sido infectados anteriormente.

La FDA ha dicho que esperaría al menos un 50% de eficacia de cualquier vacuna contra el coronavirus.