Desde «Un violador en tu camino» hasta «Praying» de Kesha, 13 canciones contra la violencia de género

Noticias

(CNN Español) – El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Organización de las Naciones Unidas dispuso la fecha en una declaración emitida por la Asamblea General en 1993.

En nuestra región, Chile, Argentina y México han protagonizado marchas en contra de la violencia contra la mujer y agrupaciones como el Colectivo LASTESIS fueron tendencia en redes sociales por su tema «Un violador en tu camino«.

El himno fue adoptado por el movimiento feminista a nivel mundial y traducido a idiomas como el francés. Además, el tema dio relevancia al colectivo chileno al punto de engrosar la lista de las 100 personas más influyentes de 2020 de la revista Time.

En México, cantantes como Vivir Quintana fueron tendencia a inicios de año por el tema «Canción sin miedo», que interpretó en vivo junto a Mon Laferte en el Zócalo de la Ciudad de México.

Acá te presentamos 13 canciones en español e inglés en contra de la violencia de género.

Canciones para denunciar la violencia contra la mujer

«Un violador en tu camino» del Colectivo LASTESIS

«Canción sin miedo» de Vivir Quintana

«La Puerta Violeta» de Rozalén

«Se portaba mal» de Kany García

«Pienso en tu mirá» de Rosalía

«Temes» de iLe

«Malo» de Bebe

«Antipatriarca» de Ana Tijoux

«Ni una menos» de Rebeca Lane

«Praying» de Kesha

«If I were a boy» de Beyoncé

«Til it happens to you» de Lady Gaga

«Gaslighter» de The Chicks