¿Quiénes deberían recibir la vacuna contra el covid-19 (y quiénes no)?

(CNN) –– La vacuna contra el covid-19 de Pfizer y BioNTech que se distribuye en EE.UU. debería ser segura para casi cualquier persona. Incluso, para los mayores que son más frágiles.

La vacuna recibió el viernes pasado la autorización de uso de emergencia de la Administración de Medicinas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Según esa decisión, el producto se puede administrar a cualquier persona de 16 años o más. La recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización es que debería ser seguro para casi todas las personas.

Un trabajador de salud en Alaska, sin antecedentes de alergias a vacunas, tuvo una reacción alérgica después de recibir la vacuna contra el covid-19. Sin embargo, los expertos en salud creen que este tipo de reacciones adversas serán extremadamente raras.

«Estas vacunas se toleran muy bien según los datos que hemos visto», dijo el Dr. Purvi Parikh, alergólogo, investigador principal de varios ensayos clínicos de vacunas contra el covid-19 y profesor de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

«Estamos en una pandemia que pone en riesgo la vida. No tenemos defensa. Por lo tanto la mayoría de personas debería vacunarse absolutamente. Hay muy, muy pocos casos en los que se podría argumentar que alguien no debería recibirla (la vacuna)», explicó.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre quiénes deberían recibir la vacuna contra el covid-19 y quiénes, posiblemente, no.

Personas con alergias a las vacunas

La FDA estableció solo un grupo en la categoría de aquellos que no deberían recibir la vacuna. Se trata de las personas que tienen antecedentes conocidos de reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna Pfizer y BioNTech.

Una advertencia en la etiqueta de la vacuna agrega que las instalaciones médicas deben tener tratamientos para controlar las reacciones alérgicas inmediatamente disponibles.

Dos trabajadores de salud en el Reino Unido, con antecedentes de reacciones graves a vacunas, presentaron reacciones adversas a los pocos minutos de recibir la inyección contra el covid-19. Ambos individuos se recuperaron y están en buen estado, según el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra.

En el Reino Unido, las personas con alergias a vacunas no están recibiendo la que es contra el covid-19 por ahora. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron que las personas con antecedentes de alergias a las vacunas pueden recibir la de covid-19. Sin embargo, a esos pacientes se les debe informar sobre los riesgos desconocidos. Parikh explicó que es posible que dichas personas también quieran consultar con sus médicos, aunque no están obligados.

«Un médico puede examinar tu historial y ver cuáles son las posibilidades de que tengas una reacción o no», indicó Parikh. «Es sólo un porcentaje muy, muy pequeño que necesita esa evaluación», insistió.

Los pacientes que presentaron reacciones alérgicas a vacunas anteriores deben ser vigilados durante 30 minutos después de vacunarse contra el covid-19. Esto, de acuerdo a las pautas de la FDA. Para las personas sin alergias, la recomendación es un tiempo de observación de 15 minutos.

Personas con otras alergias

Las personas con otras alergias, como a los alimentos o al moho, deberían estar en buen estado para recibir la vacuna contra el covid-19.

«En los ensayos clínicos, en realidad no excluimos a las personas con alergias, ni siquiera a las personas con alergias graves a alimentos. Solo excluimos a las personas si presentaron alergias a vacunas para el ensayo de Pfizer. Así que, dicho esto, puede haber miles de personas con alergias que recibieron la vacuna sin ningún problema», indicó Parikh.

Vacuna en mujeres embarazadas y lactantes

Como todavía no hay suficientes datos sobre la seguridad de las vacunas contra el covid-19 en mujeres embarazadas, recibirla o no depende de ellas. Así lo explicó el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA.

«El covid-19 en una mujer embarazada no es algo bueno, por lo que alguien podría decidir que le gustaría vacunarse. Pero eso no es algo que estemos recomendando en este momento», dijo Marks en una rueda de prensa el pasado sábado. «Eso es algo que le dejamos al individuo», completó.

Los ensayos clínicos de Pfizer no inscribieron activamente a mujeres embarazadas. Sin embargo, 23 voluntarias quedaron embarazadas durante el período del ensayo. No ha habido eventos adversos hasta el momento. Pfizer y BioNTech dijeron que continuará monitoreando a esas mujeres.

Según datos de observación, el riesgo absoluto para las mujeres embarazadas se considera bajo. Dado que las vacunas de ARN mensajero (ARNm) no contienen ningún virus vivo, deberían degradarse rápidamente y no entrar en el núcleo de la célula. En pocas palabras, no pueden provocar cambios genéticos.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) recomendó que las vacunas «no se deben negar a las personas embarazadas que cumplan con los criterios de vacunación».

El ensayo clínico no incluyó a mujeres lactantes. Ahora bien, no se cree que las vacunas de ARNm representen un riesgo para las mujeres que amamantan. Por lo tanto, ACOG dijo que la vacuna también debería ofrecerse a esas personas.

Personas con condiciones médicas preexistentes y ancianos

Las personas con afecciones médicas subyacentes y los ancianos pueden recibir la vacuna contra el covid-19.

Los ensayos clínicos en etapa avanzada de la vacuna Pfizer mostraron resultados similares para las personas con condiciones preexistentes, en comparación con quienes estaban sanos.

Los adultos mayores también tendieron a informar menos eventos adversos y más leves después de ser vacunados en los ensayos clínicos, según la compañía.

Las personas inmunosuprimidas

La vacuna puede ser apropiada para personas que tienen un sistema inmunológico debilitado. Ya sea por una condición o enfermedad o porque reciben un tratamiento para una enfermedad como el cáncer. Esta debe ser una decisión individual, de acuerdo con la guía de los CDC.

Hubo voluntarios inmunosuprimidos con infecciones estables por VIH en el ensayo de Pfizer. Pero, no hay datos específicos sobre esta población. De manera que no hay evidencia suficiente para sacar conclusiones sobre la seguridad de la vacuna en estos pacientes.

«Para las mujeres embarazadas y las personas inmunosuprimidas ––justo en este punto–– será algo que los proveedores deberán considerar de forma individual para los pacientes», dijo Marks.

Vacuna en personas que tienen o tuvieron covid-19

Los datos de los ensayos clínicos en la etapa avanzada sugirieron que la vacuna era segura y ayudó a proteger de la reinfección a personas con contagios anteriores por covid-19. Esto fue independientemente de que su caso anterior fuera leve o grave.

Sin embargo, una persona que actualmente está enferma de covid-19 debe esperar para recibir la vacuna después de que sus síntomas hayan desaparecido y pueda salir del aislamiento. No hay un tiempo mínimo recomendado entre la infección y la vacunación.

Personas que tomaron un tratamiento con anticuerpos de covid-19

No existen datos de seguridad sobre personas que hayan recibido un tratamiento con anticuerpos o plasma de convalecencia para tratar una infección por covid-19.

La reinfección parece ser poco común en los 90 días posteriores a la infección inicial Y, como precaución, los CDC recomiendan que la persona espere al menos ese tiempo.

No hay datos que demuestren que una vacuna protegería a alguien que ha estado expuesto recientemente. Una persona no está completamente protegida hasta una o dos semanas después de recibir la segunda dosis de la vacuna.

Adolescentes

Los adolescentes que tienen 16 y 17 años pueden ser vacunados cuando exista el consentimiento apropiado de un adulto.

Más de 153 adolescentes de 16 y 17 años fueron incluidos en el ensayo de Pfizer. Y el análisis inicial de esos datos no encontró problemas de seguridad.

Los detalles sobre cómo reaccionó este grupo de edad a la vacuna son limitados. Sin embargo, los CDC dijeron que «no hay razones biológicamente plausibles para que los perfiles de seguridad y eficacia sean diferentes a los observados en personas de 18 años o más».