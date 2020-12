‘Wonder Woman 3’ llegará poco después de que Warner Bros. calificara a ‘1984’ un éxito

Noticias

(CNN) — Los números de taquilla ya están, y Warner Bros. dice que «Wonder Woman 1984» es un éxito.

La secuela de Wonder Woman debutó en un estimado de US$ 16,7 millones en Estados Unidos durante el fin de semana festivo, informó Warner Bros. La película ha recaudado 85 millones de dólares en taquilla en todo el mundo hasta ahora.

En comparación, la primera película de «Wonder Woman» en 2017 debutó con una apertura de taquilla doméstica de US$ 103 millones en su primer fin de semana, y finalmente recaudó US$ 822 millones en todo el mundo. Pero esa era una época diferente, antes del virus, cuando la gente no tenía miedo de ir a los cines. «Wonder Woman 1984» debutó en 2.100 salas de cine en todo el país, la mitad de lo que proyectó la primera película de Wonder Woman durante su primer fin de semana.

Aunque Warner Bros. indicó que el estreno de «Wonder Woman 1984» fue un récord durante la pandemia, ese es un número difícil de evaluar. Algunos teatros que estaban abiertos a principios de año ahora están cerrados, y del mismo modo, muchos que habían estado cerrados han abierto desde entonces.

Sin embargo, el estudio calificó el debut de la película como un éxito, lo que llevó a otro gran anuncio de Warner Bros, que, como CNN, es propiedad de WarnerMedia, subsidiaria de AT&T: una producción acelerada de «Wonder Woman 3». Estará protagonizada por Gal Gadot, y Patty Jenkins dirigirá las conclusiones de la trilogía de la película.

“Mientras los fanáticos de todo el mundo continúan abrazando a Diana Prince, impulsando la sólida actuación del fin de semana de apertura de Wonder Woman 1984, estamos emocionados de poder continuar su historia con nuestras Wonder Women de la vida real, Gal y Patty, quienes regresarán para concluir la trilogía teatral planificada desde hace mucho tiempo», dijo Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. en un comunicado.