CNN en Español presenta Don Francisco: Reflexiones 2021 con la leyenda de la televisión hispana Mario Kreutzberger, mejor conocido como “Don Francisco”

(CNN Español) — Del 15 al 26 de febrero a las 9 PM (hora de Miami), Mario Kreutzberger, mejor conocido como “Don Francisco», presentará Don Francisco: reflexiones 2021 en CNN en Español televisión y en CNNEspanol.com a través de streaming en la dirección cnne.com/donfrancisco.

En este proyecto especial, el popular animador reflexionará junto a sus invitados sobre algunos de los temas que nos inquietan y afectan. El denominador común del programa será la sensibilidad que tendrán las conversaciones, que se desarrollarán a través de las historias personales de los entrevistados, combinadas con la experiencia única del famoso anfitrión.

Con casi 60 años de carrera, que comenzaron en 1962 en su Chile natal, Don Francisco es considerado un ícono de la televisión en español. Es creador y presentador, entre otras producciones, de “Sábado Gigante”, reconocido por el Guinness World Records como el programa de variedades de más larga duración en la historia de la televisión.

Don Francisco está por cumplir 60 años de carrera como comunicador y en esta emisión, veremos a un conductor diferente, compartiendo sus propios pensamientos en la intimidad de su nuevo estudio digital.

En Don Francisco: reflexiones 2021 veremos a un conductor diferente, compartiendo sus propios pensamientos en la intimidad de su nuevo estudio digital, especialmente construido para este proyecto, adaptado a las circunstancias que impone la pandemia.

Estas entrevistas serán de gran interés porque tendrán el sello de un clásico de la televisión hispana, y además será una experiencia nueva para el animador. Es la primera vez que se enfrentará al público internacional con una producción 100% virtual, que podrá participar enviando sus preguntas, videos y sus propias reflexiones a través de las redes sociales de Don Francisco @DonFranciscoTV en todas las plataformas, en http://www.CNNE.com/donfrancisco y las redes de CNN en Español, @CNNEE.

Sobre esta nueva experiencia, el propio Don Francisco señala: “Soy un comunicador en mi año 59 de este oficio que me apasiona, y no puedo estar en silencio cuando siento que el mundo tiene tanto que decir. Agradezco esta oportunidad que me da CNN en Español para compartir mis reflexiones con el público y mis invitados”.

Don Francisco: reflexiones 2021 incluirá conversaciones con más de 30 invitados, entre destacados artistas, personalidades del mundo científico y cultural, y entrevistados especiales que han tenido experiencias que a todos nos harán reflexionar.

“Mario es un gran entrevistador y en esta nueva etapa dará a conocer un formato novedoso en un momento en que la humanidad y el mundo hispano necesita compartir de forma innovadora y más cercana con interacción en medios sociales y digitales y en la pantalla televisiva de CNN en Español. Es un proyecto multiplataforma que espero sea el comienzo de una nueva alianza entre Don Francisco y CNN”, dijo Cynthia Hudson, vicepresidenta sénior y directora general de CNN en Español y Estrategia Hispana para CNN/US.

Don Francisco: reflexiones 2021, una serie especial de entrevistas presentadas por Mario Kreutzberger “Don Francisco», a partir del lunes 15 de febrero a las 9 PM (hora de Miami) en CNN en Español y CNNEspanol.com.

