Doblete Cristiano Ronaldo… y sigue el debate de los máximos goleadores de la historia

(CNN Español) — El doblete de Cristiano Ronaldo en la victoria de este martes, en el choque de Coppa Italia entre la Juventus y el Inter de Milán, coloca al portugués en la cima de la tabla de goleadores históricos… ¿o no?

Como visitante, la Vecchia Signora derrotó al Inter por 2 a 1 en la ida de las semifinales de la Coppa Italia. La vuelta se jugará el 9 de febrero en Turín, Italia.

A sus 35 años, el portugués ya registra 763 goles oficiales como jugador profesional. Medios como Marca.com afirman que el atacante de la Juve acaba de superar por un gol a Pelé y al checo-austríaco Josef Bican en la clasificación de goleadores históricos, pero hay una gran polémica con respecto a las cifras.

Por ejemplo, la Fundación de Estadísticas del Fútbol y el Deporte (R.S.S.S.F) ubica a Bican como el máximo goleador de la historia con más de 805 goles verificados. Sin embargo, esa cuenta especifica que algunos de esos goles fueron anotados en partidos amateur, encuentros de reserva o choques de selecciones que no son oficiales. Ajustando la cuenta de Bican acorde a varios informes, el checo-austríaco tendría un total de 759 goles oficiales.

The best goalscorer in football history? 🤔

The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.

Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p

— Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021

Sin embargo, la FIFA le reconoce a Bican, quien falleció en 2001, 805 tantos en su carrera.

En el ranking de la R.S.S.S.F, el brasileño Romario aparece segundo con 772 y en el tercer puesto marcha Pelé con 767. Si nos guiamos por esos números, a Cristiano Ronaldo aún le faltarían cuatro goles para alcanzar a «O Rei».

Otra fuente, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), le otorga a Pelé el primer lugar con los ya mencionados 767, escoltado por Cristiano Ronaldo.

Existe una diferencia abismal entre el fútbol moderno y el balompié contemporáneo con Pelé o Bican. Quizá los distintos organismos de estadísticas nunca se pongan de acuerdo sobre la cuenta goleadora de cada jugador, pero si hay algo claro es que tanto Ronaldo, como Pelé o Bican, son leyendas inmortales para el deporte rey.

Con información de Matias Grez y César López