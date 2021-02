El psicólogo y dos enfermeros de Maradona se suman a la lista de investigados por la muerte del astro del fútbol

Noticias

(CNN Español) –– El psicólogo de Maradona y dos enfermeros comienzan a ser investigados por homicidio culposo tras la muerte del astro, según le dijo a CNN una fuente con acceso directo al expediente, en el que todavía no hay ningún cargo formal.

El psicólogo Carlos Díaz dijo a CNN: «Mi trabajo era que Diego dejara las adicciones y en el medio murió. Me hubiese encantado seguir trabajando con él. No me reprocho nada».

Estudio toxicológico revela presencia de psicofármacos pero no drogas ilegales en el cuerpo de Maradona

Gisela Madrid es una de las enfermeras investigada. La Fiscalía analiza si incurrió o no en mala praxis. Su abogado Rodolfo Baqué lo niega y sostiene que su defendida «no tiene responsabilidad alguna».

Ricardo Almirón es el segundo enfermero que la Justicia comenzó a investigar. CNN trató de contactarlo a través de llamadas y mensajes pero hasta ahora no ha contestado.

De este modo, Díaz, Madrid y Almirón junto a los doctores Leopoldo Luque y Agustina Cosachov son los cinco investigados por la Justicia en la causa de la muerte de Maradona.

Revelan estado de salud de Maradona antes de morir 0:35

Los otros investigados por la muerte de Maradona

Por su parte Luque, quien fue su neurocirujano, declaró en la Fiscalía que no cree «haber actuado en forma negligente, ni imprudente, ni con falta de pericia ni con falta de observación» de sus deberes como médico.

Lo que el abogado de Luque, Julio Rivas, sí admitió es que el neurocirujano tenía en su poder documentos con la firma de Maradona falsificada. Sin embargo, no explicó por qué. Tales documentos eran supuestas autorizaciones en las que el exfutbolista le permitía a Luque retirar su historia clínica del hospital donde lo operaron de la cabeza antes de morir, según confirmó a CNN la misma fuente con acceso directo al expediente.

Juez exime de prisión al médico de Maradona

Agustina Cosachov, quien fuera psiquiatra de Maradona, también rechaza las sospechas de homicidio culposo. Su abogado Vadim Mischanchuk dijo a CNN que «desde el punto de vista médico actuó con su mejor criterio».

A Cosachov se le notificó además que la investigan por la posible comisión de otro delito: falsedad ideológica. Según explicó a CNN una fuente que conoce el expediente, Cosachov habría firmado un documento que aseguraba que Maradona estaba en buenas condiciones de salud el 20 de octubre. Un mes antes de su muerte. La fuente con la que habló CNN dice que constató que la psiquiatra no concurrió al domicilio de Maradona ese día. Ante este señalamiento, el abogado de la doctora respondió que «no emitió ningún documento falso».

La Fiscalía aspira ordenar la realización de una junta médica interdisciplinaria en los próximos 15 días. El objetivo es que los expertos evalúen si el deceso del astro del fútbol fue producto de una mala praxis o no. En función de ello, las autoridades judiciales decidirán cómo sigue la causa.