El rover Perseverance de la NASA llegó a Marte con éxito

(CNN) –– El rover Perseverance se acaba de convertir en el quinto rover de la NASA en aterrizar (amartizar) con seguridad en la superficie de Marte después de sobrevivir a los «siete minutos de terror».

Este es el rover más sofisticado que la agencia ha enviado al Planeta Rojo. Recopilará datos y buscará signos de vida antigua en un cráter que alguna vez contuvo un lago hace unos 3.900 millones de años.

El rover ha hizo una travesía por el espacio desde su despegue en Cabo Cañaveral, Florida, a finales de julio. Recorrió más de 470,7 millones de kilómetros en su viaje desde la Tierra.

El rover Perseverance es la primera misión de la NASA que buscará signos de vida antigua en otro planeta. Justamente, para ayudar a responder la gran pregunta: ¿hubo alguna vez vida en Marte? El rover explorará el cráter Jezero, el lugar de un antiguo lago que existió hace 3.900 millones de años, en busca de microfósiles en las rocas y el suelo de ese sitio.

Junto al viaje del Perseverance hay un experimento para volar un helicóptero, llamado Ingenuity, por primera vez en otro planeta.

Esta es la primera imagen que Perseverance envió desde Marte

Apenas unos minutos después de aterrizar en Marte, el rover Perseverance de la NASA envió esta imagen a la Tierra. Es la primera de muchas que enviará el rover mientras está en su misión en el planeta.

Llegó de Colombia sin saber inglés y hoy lleva el Perseverance de la NASA hasta Marte: la historia de Diana Trujillo

Cuándo volveremos a tener noticias del rover

El equipo de la NASA que trabaja en la misión Perseverance dará su próxima actualización a las 5:30 p.m. ET hoy. Volveremos a tener noticias de ellos el viernes a la 1 p.m. y lunes a las 2 p.m.

Es probable que veamos más imágenes y conozcamos otras ideas interesantes que el rover ha recopilado hasta ahora. Cualquier información como esta ayudará a los equipos del rover a planear el viaje de Perseverance a través del cráter Jezero ahora que saben exactamente dónde aterrizó.

Si bien Perseverance es muy autónomo, aún necesita comunicarse con los equipos en la Tierra antes de moverse en Marte, disparar láseres a las rocas o recolectar muestras.

Estos equipos, con miembros repartidos por todo el mundo, pasarán a la «hora de Marte», comenzando sus días alrededor de las 2 p.m. hora local en Marte. Para muchos, especialmente los del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, esto significa levantarse más tarde durante el día y trabajar hasta la noche.

Aterrizaje del rover Perseverance en Marte: «7 minutos de terror»

El rover Perseverance protagonizó un nuevo aterrizaje de la NASA en Marte. Pero, primero, tuvo que pasar por los infames «siete minutos de terror».

OPINIÓN | Los siete minutos de terror que me harán sudar con la misión de Marte

El tiempo de ida que tardan las señales de radio en viajar desde la Tierra a Marte es de unos 10,5 minutos. Lo que significa que los siete minutos que tarda la nave espacial en aterrizar en Marte transcurrieron sin ninguna ayuda o intervención de los equipos de la NASA en la Tierra.

Los equipos terrestres le dicen a la nave espacial cuándo comienza la etapa EDL (entrada, descenso y aterrizaje, por sus siglas en inglés). Desde allí, la nave espacial se hizo cargo y el control de la misión tuvo una agonizante espera.

El rover Perseverance es el más pesado con el que la NASA ha intentado aterrizar hasta ahora: más de una tonelada métrica.

La nave espacial golpeó la parte superior de la atmósfera de Marte moviéndose a 19.312 kilómetros por hora. Y tuvo que reducir la velocidad a 0 kilómetros por hora siete minutos más tarde, cuando el vehículo aterrizó suavemente en la superficie.

Esta ilustración muestra los eventos que ocurren durante los minutos finales para el aterrizaje del rover Perseverance de la NASA en la superficie marciana.

El escudo térmico de la nave soportó un pico de calentamiento de 1.298,8 grados Celsius, 75 segundos después de ingresar a la atmósfera.

El rover Perseverance tenía el objetivo de llegar a un antiguo lecho de lago de 45 kilómetros de ancho y el delta de un río. Hasta ahora, es el sitio más desafiante para el aterrizaje de una nave espacial de la NASA en Marte. En lugar de ser plano y liso, el pequeño lugar de aterrizaje está plagado de dunas de arena, acantilados escarpados, rocas y pequeños cráteres. La nave tiene dos actualizaciones, llamadas Range Trigger y Terrain-Relative Navigation, para navegar por este sitio difícil y peligroso.

Explora el cráter Jezero, el futuro hogar del rover Perseverance de la NASA

El Range Trigger le indicó al paracaídas de 21,48 metros de ancho cuándo debe desplegarse según la posición de la nave espacial 240 segundos después de entrar en la atmósfera. Una vez que se desplegó el paracaídas, el escudo térmico se desprendió.

La Terrain-Relative Navigation del rover Perseverance actúa como un segundo cerebro. De hecho, utiliza cámaras para tomar fotografías del suelo a medida que se acerca rápidamente y determina el lugar más seguro para aterrizar.

La carcasa trasera y el paracaídas se separaron después de que se desprendió el escudo térmico. Lo que sucedió cuando la nave espacial estuvo a 2 kilómetros sobre la superficie marciana. Los motores para el aterrizaje en Marte, que incluyen ocho retrocohetes, se dispararon para ralentizar el descenso de 305,7 kilómetros por hora a aproximadamente 2,7 kilómetros por hora.

Después, ocurrió la famosa maniobra de la grúa aérea que hizo aterrizar el rover Curiosity. Cordones de nailon bajarán el vehículo 7,62 metros por debajo de la etapa de descenso. Luego de que el rover Perseverance aterrizó en la superficie de Marte, los cables se desprendieron y la etapa de descenso voló y aterrizó a una distancia segura.

Bacterias de la Tierra potencialmente podrían usarse para extraer minerales en la Luna o en Marte

La misión: ¿qué hará el rover?

Una vez que el rover haya aterrizado, comenzará la misión de dos años de Perseverance. Primero, pasará por un período de «salida» para asegurarse de que esté listo.

¿Cómo ver en español el aterrizaje de la NASA en Marte? 0:35

El Perseverance buscará evidencia de vida antigua. Estudiará el clima y la geología de Marte y recolectará muestras que eventualmente regresarán a la Tierra en la década de 2030.

Por esa razón, el rover Perseverance es también la máquina más limpia jamás enviada a Marte. Está diseñado para que no contamine las muestras marcianas con microbios de la Tierra que puedan proporcionar una lectura falsa.

El cráter Jezero se escogió como el hogar del Perseverance, porque hace miles de millones de años la cuenca era el lugar de un lago y delta de un río. Las rocas y la tierra de esta cuenca podrían proporcionar evidencia fosilizada de vida microbiana pasada. Así como más información sobre cómo era el antiguo Marte.

«Los sofisticados instrumentos científicos del Perseverance no solo ayudarán en la búsqueda de vida microbiana fosilizada. También ampliarán nuestro conocimiento de la geología marciana y su pasado, presente y futuro», dijo Ken Farley en un comunicado. Farley es uno de los científicos del proyecto para Marte 2020.

Este mosaico de imágenes recopiladas por el Mars Reconnaissance Orbiter muestra una posible ruta que el rover Perseverance podría tomar a través del cráter Jezero.

El camino que atravesará el rover Perseverance tiene aproximadamente 24 kilómetros de largo, un «viaje épico» que llevará años, indicó Farley. Sin embargo, lo que los científicos podrían descubrir sobre Marte, vale la pena el viaje. Para lograr sus objetivos, el Perseverance conducirá a 0.16 kilómetros por hora, tres veces más rápido que los vehículos exploradores anteriores.

El vehículo también lleva consigo instrumentos que podrían ayudar a una mayor exploración en Marte en el futuro. Entre ellos está el MOXIE, el Experimento de Utilización de Recursos In Situ de Oxígeno de Marte. Este experimento, aproximadamente del tamaño de una batería de automóvil, intentará convertir el dióxido de carbono marciano en oxígeno.

Comienza el conteo regresivo de una épica misión a Marte 7:38

Esto no solo podría ayudar a los científicos de la NASA a aprender cómo producir combustible para cohetes en Marte, sino también oxígeno que podría usarse durante la futura exploración humana del planeta rojo.

Ingenuity, el primer helicóptero en otro planeta

El rover Perseverance no viaja a Marte por sí solo. En la exploración está Ingenuity, que será el primer helicóptero en volar sobre otro planeta.

Después del aterrizaje, el rover también encontrará una superficie agradable y plana para dejar caer el helicóptero Ingenuity. De modo que tenga un lugar para usar como helipuerto para sus posibles cinco vuelos de prueba durante un período de 30 días. Esto ocurrirá dentro de los primeros 50 a 90 soles, o días marcianos, de la misión.

El Perseverance podrá observar el vuelo de Ingenuity.

Una vez que Ingenuity se asiente en la superficie, el Perseverance conducirá a un lugar seguro a distancia. En ese momento, usará sus cámaras para observar el vuelo de Ingenuity.

Ingenuity pesa solo 1,8 kilogramos y cuenta con cuatro palas de fibra de carbono, celdas solares y baterías.

Marte tiene una atmósfera increíblemente delgada. Por esto, el diseño de Ingenuity tenía que ser liviano e incluir rotores más grandes y más rápidos que los de los helicópteros típicos de la Tierra para elevarlo en el aire.

Si el Ingenuity tiene éxito, podría allanar el camino para que aviones robóticos más avanzados se utilicen en futuras misiones a Marte, tanto robóticas como humanas, según la NASA.

| El 18 de febrero llegará a Marte el rover Perseverance de la NASA. Mira la galería → | Esta perspectiva del hemisferio Valles Marineris de Marte, tomada el 9 de julio de 2013, es en realidad un mosaico que comprende 102 imágenes del Viking Orbiter. En el centro se encuentra el sistema de cañones Valles Marineris, de más de 2.000 kilómetros de largo y hasta 8 kilómetros de profundidad. (Crédito: JPL-Caltech/NASA)

| Este autorretrato del rover Curiosity Mars, tomado en 2016, muestra al vehículo en el lugar de perforación de Quela, en el área de Murray Buttes, en la parte inferior del Monte Sharp. (Crédito: JPL-Caltech/MSSS/NASA)

| Esta foto de un canal de río conservado en Marte fue capturada por un satélite en órbita. Tiene colores superpuestos para mostrar diferentes elevaciones. El azul es bajo y el amarillo es alto. (Crédito: NASA)

| La misión Mars Express de la Agencia Espacial Europea capturó en 2018 esta imagen del cráter Korolev, de más de 80 kilómetros de ancho. Está lleno de agua helada, cerca del polo norte. (Crédito: ESA/DLR/FU Berlin

| La nave Mars Reconnaissance Orbiter utilizó su cámara HiRISE para obtener esta imagen de un área con textura inusual en el piso sur del cráter Gale. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona)

| Lava fría ayudó a preservar la huella del movimiento de dunas que alguna vez ocurrió en una región del sureste de Marte. Pero también se parece al símbolo de “Star Trek”. (Crédito: NASA)

| Aunque Marte no es geológicamente activo como la Tierra, las características de la superficie han sido moldeadas en gran medida por el viento. Justamente, las que han sido talladas por el viento como las que aparecen en la imagen, llamadas yardangs, son comunes en el planeta rojo. Sobre la arena, el viento forma ondas y pequeñas dunas. En la atmósfera delgada de Marte, la luz no se dispersa mucho, por lo que las sombras proyectadas por las yardangs son nítidas y oscuras. (Crédito: JPL-Caltech/University of Arizona/NASA)

| Estas pequeñas solidificaciones ricas en hematita están cerca del cráter Fram, visitado por el rover Opportunity de la NASA en abril de 2004. El área que se muestra tiene 3 centímetros de ancho. La foto proviene del generador de imágenes microscópicas en el brazo robótico de Opportunity, con información de color agregada desde la cámara panorámica del rover. Estos minerales sugieren que Marte tuvo un pasado acuoso. (Crédito: JPL-Caltech/Cornell/USGS/NASA)

| Esta imagen muestra los flujos estacionales en Valles Marineris de Marte, que se denominan líneas recurrentes en pendiente o RSL, por sus siglas en inglés. Estos deslizamientos de tierra en Marte aparecen en las laderas durante la primavera y el verano. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona)

| Se sabe que Marte tiene tormentas de arena que rodean el planeta. Estas imágenes que tomó el orbitador Mars Global Surveyor de la NASA en 2001 muestran un cambio drástico en la apariencia del planeta cuando la neblina generada por la actividad de las tormentas de arena en el sur se distribuyó globalmente. (Crédito: JPL-Caltech/MSSS/NASA)

| Esta imagen compuesta, cuyo horizonte son las regiones más altas del Monte Sharp, fue tomada en septiembre de 2015 por el rover Curiosity de la NASA. En primer plano hay una larga cresta repleta de hematita. Un poco más allá hay una llanura ondulada rica en minerales arcillosos. Y un poco más al fondo se encuentra una multitud de cerros redondeados, todos ricos en minerales de sulfato. La mineralogía cambiante en estas capas sugiere un entorno que se modificó en los inicios de Marte, aunque todas involucran exposición al agua hace miles de millones de años. (Crédito: JPL-Caltech/MSSS/NA

| El sismómetro de InSight registró un “martemoto” por primera vez en abril de 2019. (Crédito: NASA/JPL-Caltech)

| Desde su posición en lo alto de una cresta, el Opportunity grabó en 2016 esta imagen de un remolino de polvo en Marte recorriendo valle. La foto también capta las huellas del rover que conducen a la pendiente norte de Knudsen Ridge, que forma parte del borde sur del Valle de Marathon. (Crédito: JPL-Caltech/NASA)

| HiRISE captó depósitos en capas y una capa de hielo brillante en el polo norte de Marte. (Crédito: JPL-Caltech/Univ. of Arizona/NASA)

| Nili Patera es una región de Marte en la que las dunas y las ondas se mueven rápidamente. HiRISE, a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, continúa monitoreando esta área cada dos meses para ver cambios en escalas de tiempo estacionales y anuales. (Crédito: JPL-Caltech/Univ. of Arizona/NASA)

| El rover Curiosity de la NASA captó su panorámica de mayor resolución de la superficie marciana a finales de 2019. Esto incluye más de 1.000 imágenes y 1.800 millones de píxeles. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

| Esta imagen, que combina datos de dos instrumentos a bordo del Mars Global Surveyor de la NASA, muestra una vista orbital de la región polar norte de Marte. El casquete polar rico en hielo tiene casi 1.000 kilómetros de ancho y las bandas oscuras son valles profundos. A la derecha del centro, un gran cañón, Chasma Boreale, casi divide la capa de hielo. Chasma Boreale tiene aproximadamente la longitud del famoso Gran Cañón de los Estados Unidos y hasta casi 2 kilómetros de profundidad. (Crédito: JPL-Caltech / MSSS / NASA)

| Un cráter de impacto reciente y drástico domina esta imagen tomada por la cámara HiRISE en noviembre de 2013. El cráter se extiende aproximadamente 30,5 metros y está rodeado por una gran zona de explosión de rayos. Debido a que el terreno donde se formó el cráter es polvoriento, el cráter reciente aparece azul en el color realzado de la imagen, debido a la eliminación del polvo rojizo en esa área. (Crédito: JPL-Caltech/Univ. of Arizona/NASA)

| Este montículo oscuro, llamado Ireson Hill, se encuentra en la formación Murray en la parte inferior del Monte Sharp, cerca de un lugar donde el rover Curiosity de la NASA examinó una duna de arena lineal en febrero de 2017. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/MSSS

| ¿Son galletas y crema en Marte? No, son solo dunas polares espolvoreadas con hielo y arena. (Crédito: CaSSIS/ESA/Roscosmos)

| La nube en el centro de esta imagen es en realidad una torre de polvo que ocurrió en 2010 y fue capturada por el Mars Reconnaissance Orbiter. Las nubes azules y blancas son vapor de agua. (Crédito: MSSS/JPL-Caltech/NASA)

| HiRISE tomó esta imagen de un cráter de un kilómetro en el hemisferio sur de Marte en junio de 2014. El cráter muestra escarcha en todas sus laderas orientadas al sur a finales del invierno, cuando Marte se dirige hacia la primavera. (Crédito: JPL-Caltech/University of Arizona/NASA)

| Los dos terremotos más grandes detectados por InSight de la NASA parecen haberse originado en una región de Marte llamada Cerberus Fossae. Los científicos habían detectado aquí previamente señales de actividad tectónica, incluidos deslizamientos de tierra. Esta imagen fue tomada por la cámara HiRISE del Mars Reconnaisance Orbiter de la NASA. (Crédito: JPL-Caltech/University of Arizona/NASA)

| Esta imagen es la primera fotografía tomada desde la superficie de Marte. La captó el 20 de julio de 1976 el módulo de aterrizaje Viking 1, poco después de que aterrizara en el planeta. (Crédito: NASA)

