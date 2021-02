Gloria Trevi a Don Francisco: «Mi vida ha estado llena de cuarentenas»

Noticias

(CNN Español) — La cantante mexicana Gloria Trevi se sentó con don Francisco para repasar las lecciones que le ha dejado la pandemia, su proceso de reinvención y cómo llegó a enamorarse de su esposo Armando a pesar de la «coraza» que le hizo tan difícil volver a querer a una persona.

La entrevista coincide con el lanzamiento hace 30 años de su producción «Tu Ángel de la guarda», que entre otros traía el tema «Pelo suelto», que la llevó a saltar a la fama. En sus años de carrera tiene más de quinientas composiciones, trece producciones musicales y ocho giras mundiales.

Don Francisco: Tú te has reinventado muchas veces. ¿Cómo te ha reinventado en la pandemia? Porque no es fácil. Todo cambia. Yo sé que te quieres mucho con tu marido, Armando. Eres casada desde el año 2009 con él, pero aquí hay que estar el día entero juntos durante muchos meses.

Gloria Trevi: Pues la verdad es que tampoco, ni tan juntos todo el tiempo. Yo creo que que no nos pondríamos de acuerdo con el control remoto de la televisión, pero la verdad es que durante esta pandemia he tratado de mantenerme muy activa en mis redes sociales, platicando con toda la gente, con los fans, con los no fans e aprendiéndolo un poquito a redes nuevas también como el Tik Tok que todavía apenas estoy aprendiendo y agarrándole la onda, pero pues divirtiendome, haciendo ejercicio, también llorando por algunas pérdidas. Sobre todo de las físicas, de las personas queridas, pero buscando la manera de poner el hombro cuando se puede. Han pasado muchísimas cosas durante esta pandemia: han llegado mascotas nuevas a la familia, o sea casi casi como integrantes nuevos; haciendo ejercicio, invitando a la gente a hacer ejercicio, luego no haciendo ejercicio, engordando 7 kilos y luego bajando 4 y así.

Su marido tuvo covid

Don Francisco: ¿Tuviste algún momento miedo de esta enfermedad que realmente una enfermedad muy complicada para muchas personas?

Gloria Trevi: Pues hasta el momento tengo miedo, hasta el momento tengo miedo porque nos ha tocado perder a varios seres queridos, tanto gente que trabajaba con nosotros, que eran casi amigos como amigos, que eran casi hermanos y me tocó que mi esposo estuviera enfermo…

Don Francisco: ¿También tuvo covid?

Gloria Trevi: Sí, y también pues eso, me dio muchísimo miedo este y pues hasta la fecha. No poder abrazar a mis papás, a mi mamá, mi papá los extraño muchísimo. Extraño muchísimo a la gente, a los fans. Claro que de repente dices algún día van a ver conciertos como antes y pues eso también a mí que, entiéndanme, que mi trabajo era mi sueño de chiquita, o sea, y amo lo que hago. Entonces de repente digo: ¿qué tal si nunca va a haber ese tipo de conciertos? Pero, ¿sabes qué? Uno tiene que levantar la cara y seguir hacia adelante, y entonces me he aplicado a evolucionar dentro de lo que vamos viviendo y ahorita voy a estar en un streaming el día 27.

«Trevi in da house»

Don Francisco: ¿Cómo se llama el streaming?

Gloria Trevi: Se llama «Trevi in da House», que va a estar por todo el mundo. La gente ya está comprando boletos desde Argentina. También esas experiencias son interesantes porque desde Argentina, España, Estados Unidos, México de una u otra manera nos vamos a unir todos por medio de la música y los boletos ya están a la venta en e-ticket.

Don Francisco: ¿Tú dónde estás en este momento, digamos, cuando vas a hacer este show, estás en tu casa, en un escenario? ¿Cómo va a ser?

Gloria Trevi: ¡Uy! Estoy preparando cosas bien bonitas, inclusive estaba practicando y en los ensayos miren nada más cómo me dejé el dedo. Ha sido muy peligroso porque es una experiencia nueva para mí. Entonces yo soy muy showwoman, me gustan las cosas bien espectaculares, pero al mismo tiempo es súper fuerte saber que me voy a presentar y que no va a estar el público físicamente ahí, pero van a estar viendo desde desde sus aparatos electrónicos, computadoras, televisiones, celulares. Entonces estoy preparándome para para inventar algo nuevo en donde yo también estoy pues casi virgen, jajaja.

Don Francisco: Tú has tenido mucho éxito a propósito de este streaming, porque la revista PollStar, en la gira que hicieron, que han hecho varias, «la diosa de la noche» te pone en el décimo lugar del mundo de la gente más taquillera y dice que estás entre las 50 artistas más taquilleras del mundo. Por lo tanto, estoy seguro que te va a ir bien en el streaming, pero no has dejado de crear porque creo que creaste un tema que a lo mejor me puedes explicar un poco cómo lo hiciste en medio de la pandemia que se llama «Frágiles».

Gloria Trevi: Pues aquí le tengo que ceder el el honor a quien honor merece. Esta canción la compuse y la compuso Erika Ender. Yo sé que ustedes la conocen. Ella compuso hace tiempo junto con América Jiménez, compusieron para mí una canción que se llama «Cinco minutos» y bueno, también compuso la canción junto con Fonsi y no sé con quién más la canción de «Despacito» y bueno, ella compuso «Demasiado frágiles» y de repente me escribió y me dijo: Gloria, me imaginé a ti cantando esta canción y yo cuando escuché la canción de «Demasiado frágiles» se me puso la piel chinita, así como ahorita, y la verdad es que la canté llorando, la canté en mi casa donde hice un huequito y donde dije: voy a ver cómo le hago para ponerle, que no se vea así que nada más lo estoy haciendo en mi casa, sino que puse un ciclorama primero negro, luego lo puse verde, luego yo me pinté de verde para poder transmitir ciertos mensajes que yo quería en el video de «Demasiado frágiles» y es una canción preciosa, preciosa.

«La vida y Dios han sido muy buenos conmigo»

Don Francisco: Mira, a los catorce años tú te presentaste como doble del personaje Chispita, que era muy popular en México, que estaba protagonizado por Lucero y tú ganaste y te dieron incluso una beca en Televisa. Dime, de esa niñita de 14 años a hoy día, ¿dónde está el gran cambio de Gloria Trevi? ¿Cómo te encuentras hoy día? ¿Cómo te definirías hoy día en esta etapa de tu vida?

Gloria Trevi: Fíjate que me emociona cuando me dices eso, porque casi me quedan ganas de llorar, porque inclusive han habido fans que ponen así memes y todo, y pusieron un meme un día que es quien me ponían a mí de chiquita diciendo: «oye, y ¿logramos nuestros sueños?» y me ponían en una foto de mi ahora. Y yo le contestaba a la niña que fui, le decía: «sí, sí, lo logramos» Principalmente eso. Yo creo que era una niña que tenía un sueño muy grande de ganarse el corazón de muchísima gente y todavía creceré, como dice la canción de grande. Osea, todavía voy a llegar más lejos y voy a llegar más alto, pero no puedo negar que la vida y Dios han sido muy buenos conmigo, porque he hecho realidad muchos de mis sueños.

Don Francisco: A los 15 años ya integraste el grupo Boquitas Pintadas, que fue bastante famoso, o sea, tu vida artística es muy, muy exitosa y muy prolífica. Cuando yo anuncio que escribiste quinientas canciones, ¿cómo te nace a ti la inspiración? ¿En cualquier momento te detienes y escribes o te pones a pensar y escribes? ¿Cómo nace tu inspiración?

Gloria Trevi: Es que depende mucho mi estado de ánimo. Por ejemplo, una canción que me encanta cantar siempre porque me pone súper arriba, es «Doctor psiquiatra», eso me pone súper loca.

Don Francisco: ¿Y esto del pelo suelto, nace con la canción del pelo suelto?

Gloria Trevi: La canción de «Pelo suelto» es de una compositora que se llama Mary Morín. Esa no es mía, esa no la compuse yo, la compuso ella, pero la compuso para mí, porque siempre andaba muy despeinada, y en una de las ocasiones, tuve una discrepancia con mi abuelita que en paz descanse. Ya se me fue al cielo hace poquito. Con mi abuelita tenía una relación muy estrecha, pero con mi abuelita a veces como que discrepamos un poquito, ya al final ya nos llevamos bien. Pero tuve una discrepancia que ella dijo algunas cosas en un periódico y se hicieron públicas y bueno, se hizo un escándalo y entonces Mary Morín hizo la canción de «Pelo suelto» donde inclusive dice aunque se acabe de infartar mi abuela y ya de ahí salió la canción, pero fue muy hecha para mí.

Conoció a su marido en «el Harvard de Chihuahua»

Don Francisco: ¿Cómo ha sido esta década, de un poquitito más de una década de matrimonio con Armando? ¿Cómo ha sido esa experiencia, esa estabilidad del matrimonio?

Gloria Trevi Pues ha sido de todo: estable, inestable, hemos tenido momentos de verdad que mágicos. Yo creo que nuestra historia de amor es una historia preciosa, cómo nos enamoramos…

Don Francisco: ¿Cómo se conocieron, por ejemplo?

Gloria Trevi: Bueno, pues nos conocimos cuando yo estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida y cuando yo creí que no iba a creer nunca más en el amor.

Don Francisco: ¿Dónde? ¿En qué ocasión? ¿De qué manera?

Gloria Trevi: Pues estaba yo estudiando, ya sabe, allá en Harvard de Chihuahua. Y entonces él un día me buscó, se hizo pasar por mi primo para poderme visitar un día y ahí fue cuando yo lo conocí y yo en ese momento quería conocer a alguien también. El quería conocerme porque él quería cantar…

Don Francisco: ¿Quería cantar?

Gloria Trevi: El quería cantar y yo estaba en justamente así en el instante, así en el momento en el que yo había tomado la decisión de conocer a alguien y no volverme a enamorar, pero sí andar con alguien. O sea, porque había pasado muchos años de mi vida, sí, pero muchísimos años de mi vida donde únicamente había estado conociendo lo que era el desamor de una persona que me hizo mucho daño y que ustedes ya saben quién es mi. Entonces cuando lo conocí a él pensé que no me iba a enamorar de él, pero quería como tener una ilusión y, corte a, casamiento en la catedral de Monterrey, la otra vestida de blanco, cola larguísima y todo muy padre. Antes de eso ya nosotros tuvimos a nuestro hijo, a Miguel Armando antes de eso también antes de tener amigos de Armando, Ángel lo escogió como su papá este y bueno, ya nos regresamos al momento en el que nos casamos y de ahí bueno, pasaron muchísimas cosas. Hubo una época en la que a él lo secuestraron.

Don Francisco: No me digas.

Gloria Trevi :Bueno, pues eso obviamente que a nivel emocional para él fue muy fuerte.

El secuestro de su marido: «Lloraba, lloraba, lloraba a mares»

Don Francisco: ¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado?

Gloria Trevi: Estuvo secuestrado cuatro días.

Don Francisco: ¿Y qué pensabas tú en esos cuatro días? ¿Qué pasaba por tu mente? Pues yo sé que se casaron el 17 de septiembre de 2009, eso habría pasado de poco después. ¿Qué sentías tú?

Gloria Trevi Yo tenía pues tenía muchísimo miedo. En ese momento yo estaba en Monterrey, tenía dos conciertos en la Arena Monterrey y yo no quería que los medios de comunicación se enteraran que mi esposo estaba secuestrado porque me daba miedo que los secuestradores se asustaran y que terminaran lastimándolo. Entonces yo tenía que hacer los conciertos haciendo de cuenta que no pasaba nada. Nada más que lloraba en todas las canciones, en todas las baladas, lloraba, lloraba, lloraba, lloraba a mares. Y luego cuando entraba a cambiarme, a veces me decían: te están hablando los secuestradores. Y entonces me he tardado un poquito más en salir cambiada porque tenía que contestar la llamada de las personas y bueno, pues gracias a Dios regresó sano y salvo.

Don Francisco: Dijiste que habías tenido momentos mágicos con él y también momentos difíciles. Este ha sido uno de los difíciles. ¿Cuál ha sido uno de los momentos mágicos?

Gloria Trevi: Pues de tanto conocernos como cuando me enamoré de él, que no lo planeaba, no lo tenía planeado. Es más, estaba bastante renuente.

«Al primer chavo guapetón que yo vea le voy a coquetear»

Don Francisco: ¿Cómo se sabe que uno está enamorada o enamorado?

Gloria Trevi: Ay no, don Francisco… es que también acuérdense que con esto de la cuarentena pues como que uno se pone más sensible de lo normal. Entonces como que me da mucho sentimiento, pero yo creo que una de las cosas que me hizo enamorarme de él es que yo tenía una armadura puesta tremenda. O sea, yo no quería que me volvieran a hacer el daño que me han hecho. Entonces yo no quería volver a querer ni desarmarme frente a nadie.

Don Francisco: Entonces déjame hacerte una pregunta. Hay mucha gente que a lo mejor está con esa coraza y está viendo este programa, ¿cómo salir de esa coraza? ¿Cómo recomendarle a la mujer y a los hombres enamorados que por alguna decepción quieren salir de esa coraza?

Gloria Trevi: Primero que nada, tenemos que darnos la oportunidad, la verdad. Y yo me la di al decir: al primer chavo así tres piedras guapetón, que yo vea le voy a coquetear. Yo nunca había coqueteado, eh, jamás en mi vida había coqueteado. Y entonces cuando conozco a Armando llegó justo en el momento en el que había dicho voy a coquetear y me di la oportunidad. Me di la oportunidad y ya después él tomó esa oportunidad. Entonces, cuando pasaron unos meses que ya teníamos, así como que siendo novios, cuando yo estaba en medio de todo eso y de mí, se decían las peores cosas del mundo. Él me impresionó con algo muy fuerte. Pero ¿saben qué? Mejor se los voy a contar en mi bioserie, porque va a ser la historia de mi vida.

«Mi vida es una especie de tragicomedia»

Don Francisco: ¿Cuándo sale eso?

Gloria Trevi Yo creo que ya, ya estamos trabajando en eso, que también es parte de lo que estaba haciendo durante la cuarentena. He estado llorando y llorando y llorando y riendo mucho también porque mi vida es una especie de tragicomedia.

Don Francisco: El 2/19 hiciste una canción junto a Mónica Naranjo que creo después no pudieron hacer la gira. Pero la canción está dedicada a las mujeres, ¿verdad?

Gloria Trevi Pues no nada más a las mujeres. Yo creo que a cualquier persona que qué ha sufrido el bullying. Por eso es una canción que si ustedes ven el video, sale por ejemplo un señor lavando los platos, y luego se convierte en chef.

Don Francisco: Bueno, me imagino que esta gira finalmente la vas a poder hacer… ¿Cómo crees tú que se va a salir de esta pandemia? ¿Qué vamos a haber aprendido de todo el mundo de esta pandemia?

Gloria Trevi: Híjole, espero en Dios que sí aprendamos algo. Yo creo que las personas a veces, o sea de repente como que la gente ya dice ay no, ya que se acabo esto para salir a la fiesta, para reunirnos, para viajar, para hacer conciertos, nada más que [00:22:19]ojalá que sí aprendamos algo de todo lo que sucedió, [6.0s] o sea, simplemente el mundo al nosotros no estar ensuciándolo tanto el mundo empezó a florecer. Yo aprendí, híjole, es que [00:22:42]mi vida ha estado tan llena de cuarentenas. [1.6s] Pero, pero creo que si estoy tomando muy en cuenta la lección de lavarme las manos así, así, de tomar algo pequeñito si tú quieres. Sabes que si agarras la puerta, si agarras la llave, lávate las manos antes de darle la mano a otra persona. O sea, éste antes de tocarte tus ojos, tu nariz, tu boca. Se trata de cuidar a los demás y de cuidarte a ti mismo.

Don Francisco: Tú me imagino que has estado con tus hijos Miguel Armando y Ángel Gabriel en esta pandemia más que nunca. ¿Qué ha significado ese reencuentro de tiempo, de buen tiempo con tus hijos?

Gloria Trevi: Sí y no, porque por ejemplo mi hijo, el más chiquito, ahorita está en un colegio militar y entonces ahorita no lo voy a ver hasta mayo.

Don Francisco: ¿Qué edad tiene?

Gloria Trevi: Tiene 15 años y haz de cuenta que cada vez que lo veo lo veo más alto.