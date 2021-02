El oxímetro es crucial en la lucha contra el covid-19 (pero puede que no funcione bien en personas de piel oscura)

Noticias

(CNN) — En la lucha contra el covid-19, el pulsioxímetro ha sido una herramienta fundamental para los médicos y otros profesionales médicos. Pero el pequeño dispositivo que monitorea los niveles de oxígeno puede no funcionar bien para personas con piel oscura, según múltiples estudios y agencias de salud gubernamentales.

Los oxímetros de pulso, cuyo uso ha aumentado durante la pandemia, pueden arrojar resultados inexactos, advirtió el viernes la Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU.

A principios de semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. también actualizaron su guía clínica sobre el coronavirus para advertir a los médicos y enfermeras que los datos de varios estudios sugieren que la pigmentación de la piel puede afectar la precisión de los dispositivos.

«Si bien los oxímetros de pulso pueden ser útiles para estimar los niveles de oxígeno en sangre, estos dispositivos tienen limitaciones que pueden resultar en lecturas inexactas», dijo el Dr. William Maisel, director de la Oficina de Evaluación y Calidad de Productos en el Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA en una declaración.

Los pulsioxímetros son pequeños dispositivos en forma de pinzas que se adhieren sin dolor al dedo del paciente y controlan constantemente la cantidad de oxígeno en la sangre. El covid-19 es una enfermedad respiratoria, lo que significa que ataca primero a los pulmones, por lo que los niveles bajos de oxígeno son una señal de que el paciente puede estar empeorando. Los datos de los CDC muestran que los negros estadounidenses, latinos e indígenas nativos americanos tienen cuatro veces más probabilidades de ser hospitalizados con covid-19 que otros en Estados Unidos.

Las advertencias recientes se producen después de un estudio publicado en diciembre en el New England Journal of Medicine. El Dr. Michael Sjoding y varios colegas de la Universidad de Michigan analizaron datos de más de 10.000 pacientes. Para cada paciente, compararon los niveles de oxígeno registrados por un oxímetro de pulso con los medidos por gasometría arterial, un procedimiento mucho más preciso, pero doloroso e invasivo.

Los investigadores querían saber con qué frecuencia el oxímetro de pulso mostraba un nivel de oxígeno relativamente normal cuando debería haber registrado algo más preocupante.

En los pacientes de raza blanca, el oxímetro de pulso dio una cifra engañosa el 3,6% de las veces. En pacientes de raza negra, fue el 11,7%.

La conclusión, dice el Dr. Sjoding, es que los oxímetros de pulso tenían tres veces más probabilidades de perder niveles de oxígeno significativamente bajos, o hipoxemia, en pacientes de raza negra. El estudio sugiere que uno de cada 10 pacientes negros puede estar obteniendo resultados engañosos.

La gente está comprando oxímetros de pulso para tratar de detectar el coronavirus en casa. ¿Es necesario que tengas uno?

Por qué las lecturas no son precisas

Hay una explicación relativamente simple del porqué. Los oxímetros de pulso funcionan enviando dos tipos de luz roja a través de su dedo. Un sensor en el otro lado del dispositivo capta esta luz y la usa para detectar el color de la sangre; la sangre roja brillante está altamente oxigenada, mientras que la sangre azul o violácea es menos. Si el dispositivo no está calibrado para pieles más oscuras, la pigmentación podría afectar la forma en que se absorbe la luz. El esmalte de uñas oscuro puede provocar un efecto similar.

Los médicos experimentados no se basan solo en el oxímetro de pulso para hacer un diagnóstico o decidir el tratamiento de un paciente, dice la Dra. Michelle Ng Gong, jefa de Medicina de Cuidados Críticos y jefa de Medicina Pulmonar del Centro Médico Montefiore en Nueva York.

«Nunca le dirían a un paciente que no me importa lo mal que se sienta, siempre que ese número esté bien, no se preocupe», dice el Dr. Gong. «Es una herramienta. Y como herramienta, necesitamos poder utilizarla correctamente en el contexto de otra información».

Pero, dice la Dra. Gong, durante la pandemia, cuando los hospitales están abrumados y los médicos que normalmente no están en la sala de emergencias son llevados para ver y clasificar a los pacientes, los números de un oxímetro de pulso pueden tener más peso. Una lectura inexacta podría ser particularmente problemática si el nivel de oxígeno del paciente está en el límite.

Los médicos también deben ser conscientes de sus propios prejuicios inconscientes, dice la Dra. Gong. Los estudios muestran, por ejemplo, que cuando los negros se quejan de dolor, es menos probable que se les administre tanto (o nada) analgésico como los blancos. Si un paciente dice que tiene problemas para respirar, los médicos no deben descartarlo solo porque la lectura del oxímetro de pulso sea normal.

«La única forma en que se pueden reducir las disparidades en la salud», dice el Dr. Gong, «es si las atacamos desde múltiples fines, tanto desde las contribuciones más importantes como desde nuestras interacciones personales».

Los médicos tampoco son los únicos que utilizan oxímetros de pulso. A medida que los hospitales alcanzaban su capacidad máxima durante la pandemia, algunos pacientes de covid-19 con síntomas menos graves fueron enviados a casa para controlar su progreso. Según una investigación de mercado, las ventas de pulsioxímetros para el hogar han aumentado un 500% desde que llegó el nuevo coronavirus a EE.UU.

Amy Moran-Thomas, profesora de antropología en el MIT, comenzó a investigar los oxímetros de pulso el año pasado cuando enviaron a su esposo a casa con uno.

Los hallazgos no son nuevos

Moran-Thomas descubrió estudios que se remontan a la década de 1990 que sugerían que había un problema con los oxímetros de pulso en pacientes de piel más oscura.

En 2005, un estudio realizado en el Hypoxia Lab de la Universidad de California en San Francisco, encontró que tres modelos diferentes de oxímetros de pulso sobrestimaron los niveles de oxígeno en pacientes de piel oscura. Hicieron un estudio de seguimiento en 2007 con resultados similares.

«Una lectura de 77 como la de mi esposo podría ocultar una verdadera saturación tan baja como 69, un peligro inmediato aún mayor. Pero los técnicos de emergencias médicas o las enfermeras de admisión podrían no ser capaces de detectar esas discrepancias. El número parece objetivo y neutral desde el punto de vista racial», escribió Moran-Thomas en Boston Review.

Moran-Thomas se preguntó por qué el problema, identificado hace décadas, no se había solucionado todavía.

«Soy un médico de cuidados intensivos y pulmonares», dice el Dr. Sjoding, quien comenzó su estudio después de leer el artículo de Moran-Thomas. «Uno de nuestros coautores es un destacado médico negro de la Universidad de Michigan. Ninguno de nosotros sabía esto. Ninguno de nosotros conocía estos estudios desde mediados de la década de 2000. No era parte de nuestra formación».

La atención pública parece estar mejorando. El 25 de enero, varios senadores estadounidenses enviaron a la FDA una carta instándoles a investigar el tema. La FDA es responsable de aprobar cualquier oxímetro de pulso médico antes de que salga al mercado. La agencia actualmente requiere que los oxímetros de pulso se prueben en una variedad de tonos de piel, lo que significa «al menos 2 (sujetos de prueba) de pigmentación oscura o el 15% del grupo de sujetos, el que sea más grande».

La FDA dice que está revisando cuidadosamente los datos disponibles para determinar si se necesitan guías o estudios adicionales de la agencia. Recientemente aprobó un oxímetro de pulso para teléfonos inteligentes que afirma funcionar en todos los tonos de piel, utilizando un período de calibración automática de 10 a 20 segundos para medir con precisión cómo se mueve la luz a través de la piel del usuario.

«Estos dispositivos no están destinados a ser el único o principal uso de la información para hacer un diagnóstico clínico o una decisión de tratamiento», dijo el Dr. Maisel a CNN en una entrevista el miércoles. «Alguien no debería confiar demasiado en la lectura de un oxímetro de pulso, incluso si es el producto más preciso».

«Sólo asegúrese de estar consciente de eso cuando esté tomando decisiones», dice el Dr. Sjoding. «La lectura del oxímetro de pulso podría estar a un par de puntos. Y si ese es el caso, ¿cuidaría a este paciente de una manera diferente?».