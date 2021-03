En una época marcada por la muerte y el miedo, estas mujeres nos inspiran

Noticias

(CNN Español) — Se abren camino como inmigrantes indocumentadas en Estados Unidos. No permiten que una discapacidad les impida perseguir sueños tan diversos como ser bailarina o estudiar en Harvard. Idean soluciones creativas para que sus estudiantes no se queden sin clases. En el marco del Día Internacional de la Mujer, les presentamos algunas de las historias de mujeres que nos inspiran y que hemos contado en CNN durante el último año.

Llegó de Colombia a EE.UU. sin saber inglés y llevó el Perseverance de la NASA hasta Marte

Inspiradora historia de inmigrante que deja huella en NASA 7:35

Diana Trujillo llegó a Estados Unidos con 17 años. No sabía inglés y tenía US$ 300 dólares en el bolsillo. Su objetivo era no morir de hambre. Hoy es una integrante clave del equipo que llevó el rover Perseverance a Marte. Lee su historia aquí.

Nació sin brazos, pero eso no le impidió ser bailarina

Niña que nació sin brazos persigue su sueño como bailarina 1:43

A los cinco años, Vitória Bueno comenzó su camino en el ballet en un pueblo de Brasil. «Somos mucho más grandes que nuestras discapacidades, así que tenemos que perseguir nuestros sueños», dice la joven, quien no ha dejado que la falta de brazos se interpusiera en su sueño. Mira aquí su historia.

Decidió que sus estudiantes no podían quedarse sin clases por la pandemia. Y se puso en marcha

Ni el frío, calor o la pandemia detuvieron la vocación de esta maestra 3:25

Nallely Esparza Flores es maestra de educación especial en Aguascalientes, México. Decidida a que sus estudiantes no se quedaran sin clases, ideó esta creativa solución para poder llegar a ellos.

La atacaron con «ácido del diablo». Ahora inspira en Instagram a mujeres a quienes, como a ella, les han intentado mutilar la esperanza

Mujer desfigurada con ácido inspira a miles de personas 3:20

Cuando Esther Jiménez tenía 25 años la atacaron con un líquido corrosivo. Las quemaduras de tercer grado en su cuerpo, y las 27 cirugías a las que tuvo que someterse, no la detuvieron. Una década después esta dominicana es un ‘influencer’ que inspira y da esperanza a mujeres a través de sus redes sociales. Conoce su historia aquí.

Milagros, una joven no vidente admitida en Harvard que inspira a Uruguay

Conoce a la joven uruguaya ciega admitida en Harvard 1:55

Nació con menos de 25 semanas de gestación, pesando apenas 740 gramos. Estuvo tres meses en cuidados intensivos y sobrevivió. La llamaron «Milagros». Milagros Costabel es ciega y durante su vida ha ido sorteando todas las dificultades a las que se enfrentó. Ahora Harvard la admitió para estudiar sin costo. Lee su historia aquí.

Pedalea bajo la lluvia tras atender a los pacientes con covid-19

Ni la lluvia pudo detener a esta enfermera 2:56

Mary Luz Salazar no deja que la lluvia le impida cumplir con su deber: atender a las personas que batallan contra el coronavirus en un centro de salud en Santa Cruz, Bolivia. Su imagen se volvió viral. Aquí nos cuenta cuál es su motivación.

Arriesga su vida para dar clases a niños indígenas en Honduras

Maestra embarazada sigue dando clases en la pandemia a niños indígenas 3:33

Con un avanzado estado de embarazo, María Lourdes Hernández se trasladaba a diario una hora en motocicleta y luego toma una canoa para impartir clases a niños de una comunidad indígena pech. Este es su testimonio.

Siempre apostó por ser feliz y cumplir sus sueños: es la primera mujer transgénero que presenta las noticias en Bolivia

Ella es la primera conductora transgénero de Bolivia 4:32

Leonie Dorado Arce es la primera presentadora de noticias transgénero de la televisión boliviana: una mujer activista por los derechos y reinvindicaciones de la comunidad LGBTQI, pero sobre todo, una mujer conforme con lo que la vida le ha dado. Aquí cuenta su historia.

Por primera vez, una inmigrante indocumentada llegó a ser finalista del National Book Awards

En 2010, Karla Cornejo Villavicencio escribió un ensayo anónimo ampliamente leído para The Daily Beast sobre la vida como estudiante indocumentada en Harvard. Menos de una década después, se convirtió en finalista del National Book Awards. Fue la primera vez que un inmigrante indocumentado llegó a ser finalista del prestigioso premio. En esta entrevista cuenta cómo ve a Estados Unidos y por qué decidió contar las historias de «Los estadounidenses indocumentados».

Ahorró para estudiar en la universidad y, en medio de la pandemia, le dio todo lo que había juntado a su madre para pagar la renta

Joven entrega sus ahorros para pagar la renta de su mamá 12:00

Alondra Carmona quiere ser médica y especializarse en neurocirugía. Pero, en medio de una pandemia que ha castigado con especial severidad a las minorías, esta joven de Texas entregó todos sus ahorros a la madre para que pudiera pagar la renta. Esta es su historia.

Con 21 años es la mujer más joven en cruzar un océano remando sola

Tiene 21 años y cruzó el Atlántico remando sola 0:44

En el mundo del deporte las mujeres rompen cada vez más barreras. Conoce la historia de Jasmine Harrison, quien con 21 años cruzó el océano remando sola durante 70 días.

Nunca es tarde para cumplir con la lista de deseos: se tatuó a los 103 años

Dorothy Pollack pasó toda la vida cuidando a su familia y, a los 103 años, decidió cumplir uno de los deseos que le quedaba en la lista: tatuarse una rana en honor a lo único que ama más que la cerveza y las hamburguesas. Lee aquí su historia.

Este artículo es una recopilación hecha por Ángela Reyes de historias contadas en 2020 y 2021 por Guillermo Arduino, Belén Zapata, Jessica Hasbun, Darío Klein, Melissa Velásquez, Elvin Sandoval, Gloria Carrasco, Catherine E. Shoichet, Jennifer Montoya, Alaa Elassar.