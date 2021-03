Fuerte tormenta de nieve en Colorado tenía arena de México: ¿cómo?

Noticias

(CNN) –– La tormenta de nieve que rompió récords y paralizó algunas zonas de las Montañas Rocosas trajo un elemento bastante inusual: una capa de nieve marrón que cayó en Nuevo México y Colorado…. con arena proveniente de México.

Un tuit de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Albuquerque, Nuevo México, señaló el fenómeno.

«La arena que se levantó esta tarde de las playas de México… ¡fue transportada todo el camino hasta Colorado!», se leía en el mensaje.

«Tuvimos una baja que era rastreada en todo el estado y estaba trayendo muchas ráfagas de viento del suroeste. Podías ver en las imágenes satelitales la arena que se levantaba», explicó Sharon Sullivan, meteoróloga del NWS en Albuquerque.

El color amarillo en el satélite NOAA muestra la arena que es arrastrada hacia el norte con los vientos. Al usar una capa de filtro creada por la Universidad Estatal de Colorado, es más fácil de detectar la arena en las imágenes.

De hecho, esta arena terminó incluso en nieve tan al norte como Boulder, Colorado, según el Servicio Meteorológico Nacional. La agencia publicó una imagen de la capa marrón que cayó fuera de su oficina.

«No lo vemos con mucha frecuencia. Especialmente llegando tan al norte como Boulder», señaló Sullivan. Y agregó que es más común que la arena se transporte desde el Parque Nacional White Sands, que se encuentra en la parte sur del estado. Que llegue desde México es bastante raro, insistió.

Check it out! We received a few comments that people saw a brownish layer in the snow and we were able to capture a picture of it here at the office. This is actually a layer of dust transported from Mexico! @NWSAlbuquerque pointed it out on satellite last night. #COwx https://t.co/XOTm74f87c pic.twitter.com/c5rdlyMRiR

— NWS Boulder (@NWSBoulder) March 15, 2021

¿Cómo la arena de México pudo llegar tan lejos?

Las condiciones del tiempo para este evento fueron perfectas. La zona norte de Nuevo México y algunas partes de Colorado han tenido advertencias de bandera roja vigentes durante los últimos días. Por lo que los vientos tenían ráfagas del suroeste a 96 a 112 kilómetros por hora en algunas ocasiones. Esos vientos fuertes ayudaron a levantar y llevar la arena de México.

«Algunas de estas partículas son muy finas. Entonces, solo se necesitan entre 24 y 31 kilómetros por hora para que se levanten del suelo», dijo Sullivan. De manera que, con ráfagas de viento tres veces mayores, la arena se levantó fácilmente y recorrió casi 1.300 kilómetros.

Similar a cómo la arena del Sahara viaja desde África, cruza el Atlántico y termina suspendido sobre el cielo de Florida, fue como esta arena se recogió y llegó al norte.

«Las partículas de arena se adhieren al copo de nieve o al agua y caen con el copo de nieve al suelo», explicó Sullivan. El resultado es una capa de nieve fresca con un tono marrón.

Sullivan indicó que las mismas condiciones este martes podrían provocar más nieve polvorienta. Lo que, según ella, también reduce el albedo de la nieve o el poder de reflexión. Y esto permite que se derrita más rápidamente y resulte en una capa de nieve reducida en general.

Ha sido una semana bastante movida para esa región del país. La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque tenía avisos de clima crítico de incendios y clima invernal. Además de una alerta de tornado, al mismo tiempo, algo que no es inaudito para esa región, pero sin embargo sí resulta extremo.

Judson Jones, meteorólogo de CNN, contribuyó a este informe.