Una demanda llama al deportista Deshaun Watson un ‘depredador en serie’. El jugador tiene 16 acciones en su contra por agresión sexual

(CNN)– Deshaun Watson, jugador de los Texans de Houston, equipo de fútbol americano, enfrenta 16 demandas por agresión sexual.

El martes se presentaron dos nuevas demandas contra Watson en el condado de Harris, Texas, alegando que agredió a mujeres mientras recibía un masaje en mayo y octubre de 2020.Una demanda presentada a principios de esta semana calificó a Watson como un «depredador en serie» y, como con casi todas las querellas, dijo: «El comportamiento de Watson es parte de un patrón perturbador», pero fue el primero en incluir «el demandante cree que Watson es un depredador en serie «.

Además de las dos presentadas el martes, el abogado Tony Buzbee, que representa a las mujeres, presentó el lunes otras siete demandas en el condado de Harris el lunes, sumadas a otras siete presentadas la semana pasada contra Watson.

Watson negó esas acusaciones en un comunicado publicado en Twitter.

«Como resultado de una publicación en las redes sociales del abogado de un demandante que buscaba publicidad, recientemente me enteré de una demanda que aparentemente se ha presentado en mi contra. Aún no he visto la denuncia, pero sé esto: nunca he tratado mujer con cualquier otra cosa que no sea el máximo respeto. El abogado del demandante afirma que no se trata de dinero, pero antes de presentar la demanda hizo una demanda infundada de seis cifras, que rechacé rápidamente. A diferencia de él, no se trata de dinero para mí…. se trata de limpiar mi nombre, y espero hacerlo», decía la publicación.

Houston, Texas – 3 de enero. Deshaun Watson durante un juego ante los Titans de Tennessee. (Foto Carmen Mandato/Getty Images)

El abogado de Watson, Rusty Hardin, dijo el martes que él y Watson reconocen que la agresión sexual y el acoso son ilegales y moralmente incorrectos, pero cree que las acusaciones son falsas.

«El abogado de la oposición ha orquestado una atmósfera de circo al usar las redes sociales para publicitar 14 demandas de ‘Jane Doe’ (término empleado en Estados Unidos para conservar el anonimato) durante los últimos siete días de una manera calculada para perturbar al público y difamar la excelente reputación de Deshaun», dijo Hardin en un comunicado el lunes.

«Además, la táctica de rechazar nuestras solicitudes de proporcionar confidencialmente los nombres de los demandantes para que podamos investigar a fondo sus afirmaciones hace que descubrir la verdad sea extremadamente difícil. El anonimato a menudo es necesario como un escudo para las víctimas, pero el abogado contrario lo ha utilizado como una espada para humillar públicamente a Deshaun antes de que pueda siquiera comenzar el proceso de búsqueda de la verdad».

«Creo que cualquier acusación de que Deshaun obligó a una mujer a cometer un acto sexual es completamente falsa», dijo Hardin.

Hardin también dijo que ha hablado con «muchos» masajistas que han trabajado con Watson y «lo describen como un caballero y un cliente modelo que nunca se involucró en una conducta inapropiada».

Las siete demandas presentadas el lunes describen incidentes que supuestamente tuvieron lugar desde abril de 2020 hasta marzo de 2021 en Houston, Atlanta y Beverly Hills.

¿Quiénes lo demandan?

Cinco de las demandas fueron presentadas por masajistas o personas presuntamente contratadas para dar masajes. Una de las demandas fue presentada por un esteticista y otra por una mujer que «ofrece varios servicios de terapia de bienestar».

Todas las demandas presentadas el lunes alegan que Watson «agredió y acosó» a las mujeres «exponiéndose» o «tocándolas con su pene».

Uno de ellos también alega que Watson intentó que el acusador le practicara sexo oral. Las siete demandas alegan que Watson se comunicó con las mujeres a través de Instagram.

La policía de Houston publicó un comunicado en Twitter el viernes que decía que no se han presentado informes de incidentes en su jurisdicción y que el departamento «no tiene conocimiento de ningún contacto entre el HPD y el abogado de Houston Tony Buzbee con respecto a las acusaciones contenidas en sus demandas presentadas recientemente».

El sábado, Buzbee publicó en Instagram: «Nuestro equipo presentará declaraciones juradas y pruebas de varias mujeres, que tuvieron experiencias con Deshaun Watson, al Departamento de Policía de Houston (HPD) y al fiscal de Distrito de Houston, el lunes por la mañana. Solicitaremos que un jurado investigador se reunirá para considerar las pruebas que proporcionamos».

La portavoz de la policía de Houston, Jodi Silva, le dijo a CNN el lunes que no podía decir si se había entregado algo al HPD y que no sabía que nadie del HPD hablara con Buzbee o Watson.

La oficina del fiscal de Houston no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Jill Martin, David Close, Wayne Sterling y Steve Almasycontribuyeron a este reporte.