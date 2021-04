¿Cuán seguro es ir a la playa ahora? Esto es lo que debes saber

Noticias

Nota del editor: dado que la pandemia continúa, CNN no aconseja a las personas que realicen estas actividades. Sin embargo, si las vas a hacer hay formas de mitigar los riesgos. Las personas que ya están completamente vacunadas, por supuesto, tienen un riesgo mucho más bajo de contagiarse y transmitir el coronavirus que aquellas que aún no se vacunaron. La Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, aconseja que tengas esto en cuenta al momento de tomar decisiones sobre las actividades que vas a hacer.

(CNN) — El verano boreal está a la vuelta de la esquina y más personas se están vacunando contra el covid-19. Con ese panorama en mente, te puedes estar preguntando si es seguro ir a la playa.

Incluso para las personas que ya se vacunaron completamente «nada va a ser 100% seguro, así como nada va a tener un 100% de riesgo», explica la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de emergencias y profesora visitante de Políticas y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Sin embargo, las playas «son mucho más seguras que otros entornos porque están al aire libre», afirma.

«No hemos visto que (el coronavirus) se pueda propagar en el agua», dijo por su parte la Dra. Ada Stewart, médica de familia de la Cooperative Health en Columbia, Carolina del Sur, y presidenta de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia.

Antes de ir a la playa

Tanto si se estás en la playa solo como con si estás con familiares o amigos completamente vacunados, añadió Stewart, lo que ayuda a reducir el riesgo es tener una zona propia para relajarte.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que siempre corrobores las regulaciones del gobierno local, los funcionarios de salud y la playa antes de ir. Es posible que quienes gestionan las playas exijan reservas y o establezcan aforos limitados. Además, llega «preparado para nadar» habiéndote duchado y cambiado en casa primero.

En los momentos en los que tengas que estar más cerca de otra gente, por ejemplo cuando vas al baño o a un puesto de comidas, usa mascarilla, lleva desinfectante de manos y lávate las manos. Los CDC han aconsejado a los gestores de las playas que se aseguren de que hay equipamiento suficiente para los visitantes, por ejemplo sillas y otros suministros, y que todo se limpie de manera regular. Sin embargo, llevar desinfectante de manos y spray o toallitas desinfectantes podría ser útil para limpiar los equipamientos tú mismo.

¿Qué pasa si se moja la mascarilla? Recomendaciones para que estés seguro en la playa

Si tienes que ducharte o enjuagarte en la playa, intenta mantener distancia física del resto o entrar al área cuando no esté llena de gente. Lleva una mascarilla extra por si la primera se moja: de acuerdo a los CDC, las mascarillas mojadas son menos efectivas. Y no uses el tapabocas en el agua, ya que un tapabocas mojado también puede hacer que sea más difícil respirar.

Mantente a distancia de las personas que no viven contigo, tanto en la arena como en el agua. Evita las concentraciones de gente y las áreas cerradas con poca ventilación. Usualmente el coronavirus se propaga a través de gotitas de la respiración durante el contacto físico cercano, por lo que a Wen le preocupa más qué sucede «si las personas se van de la playa y terminan yendo al bar». Incluso si las personas mantienen el distanciamiento en lugares como el interior de los bares y restaurantes, es mejor que uses mascarilla si estás compartiendo el aire.

Si estás pensando en hacer una escapada larga a la playa, planifica con antelación qué refrigerios, comidas y bebidas disfrutarás, y dónde y cómo lo harás. Los restaurantes y bares al aire libre son ideales, dice Wen.