Huracanes: meteorólogos esperan otra temporada hiperactiva con 17 tormentas con nombre

(CNN) — Después de la temporada récord de huracanes del año pasado, los meteorólogos esperan otra temporada hiperactiva este 2021.

La Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) publicó su pronóstico para la temporada de huracanes del Atlántico de 2021 el jueves y predice que este año nuevamente haya una temporada por encima del promedio.

La CSA pronostica que habrá 17 tormentas con nombre, ocho huracanes y cuatro huracanes poderosos (de categoría 3 o mayor). Todos esos números están por encima del promedio de una temporada típica de 12 tormentas con nombre, seis huracanes y tres huracanes poderosos.

Sin embargo, los promedios están en un proceso de actualización, según Ken Graham, director del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

«Tendremos esos nuevos promedios de cara a la temporada. De hecho, en las próximas semanas vamos a dar a conocer esa información», dice Graham.

La CSU es una de las muchas instituciones académicas, agencias gubernamentales y empresas privadas que realizan proyecciones de las temporadas.

Aunque el pronóstico oficial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) no llegará hasta finales de mayo, ya existe un fuerte consenso de que el Atlántico se encamina hacia otra temporada activa.

Factores que aumentan la actividad de los huracanes

Hay un calor considerable en gran parte del Atlántico oriental, donde la temperatura de la superficie del océano está entre 1 y 3 grados Celsius por encima de lo normal para principios de abril.

«Las razones principales por las que estamos por encima del promedio es la baja probabilidad de un evento significativo de El Niño y el calor relativo en el (Atlántico) tropical, pero especialmente en el Atlántico oriental subtropical», dijo Phil Klotzbach, científico investigador de CSU.

Las temperaturas de la superficie del mar son uno de los ingredientes necesarios para alimentar los huracanes, por lo que tiene sentido que haya una correlación entre las temperaturas y una temporada activa.

Otro factor grande es El Niño, o su ausencia.

Cuando El Niño está presente, reduce la actividad de los huracanes en el Atlántico debido al aumento de la cizalladura vertical del viento. Estos son los cambios en la velocidad y dirección del viento que evitan la formación de huracanes.

La mayoría de los modelos modelos dinámicos y estadísticos indican en este momento que hay pocas posibilidades de que El Niño se desarrolle entre agosto y octubre.

«Las probabilidades actuales de El Niño para NOAA son bastante bajas para agosto-octubre (10%)», según Klotzbach.

Las condiciones promedio o incluso las derivadas de La Niña crean un entorno más favorable para el desarrollo de tormentas tropicales. Si bien estamos saliendo de un patrón activo de La Niña, según NOAA aún no terminó del todo.

Entonces, por el momento, no parece probable que este 2021 influya el efecto tranquilizante de El Niño sobre las temporadas de huracanes del Atlántico.

Se avecinan cambios en la temporada de huracanes

La temporada de huracanes del Atlántico de 2020 terminó con un total de 30 tormentas con nombre, la mayor cifra anual registrada. Las personas que viven a lo largo de la costa desde Texas hasta Maine se vieron afectadas por al menos una tormenta con nombre durante la temporada. Pero la postemporada trajo algunos cambios significativos, incluyendo que se retiraran tres nombres individuales de tormentas con nombre, así como la lista completa de nombres de respaldo.

El Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) celebró el mes pasado su reunión anual el mes pasado para dialogar sobre las temporadas de huracanes pasadas y actualizar sus planes operativos.

Antes de 2021, si en la temporada de huracanes se usaban todos los nombres de la lista alfabética predeterminada, el plan a continuación era usar el alfabeto griego.

«El alfabeto griego no se usará en el futuro porque crea una distracción en la comunicación de las alertas de peligro y tormenta y potencialmente es confuso», anunció la OMM en marzo.

La decisión fue tener una lista separada de nombres como respaldo.

El alfabeto griego se va a reemplazar con una lista complementaria de nombres que siga la mismas reglas que la lista principal de nombres de huracanes para la temporada del Atlántico. Esta se usará en caso de que el listado inicial se agote. Los nombres van de la A a la Z, pero excluyen las letras Q, U, X, Y y Z.

Esto permitirá que se retire y reemplace más fácilmente la lista complementaria de nombres cuando haya necesidad.

La preparación para la temporada de huracanes comienza ahora

Cerca del 30% de todos los huracanes del Atlántico tocan tierra en Estados Unidos. Sin embargo, no es necesario que las 17 tormentas pronosticadas toquen tierra para que sea una temporada con impacto.

«No importa si hay 30 tormentas o una (…). Si te impacta, es una temporada ocupada», dice Graham.

Por eso es importante que te empieces a preparar ahora revisando tus planes de evacuación y asegurándote de que tu kit de evacuación está en orden y actualizado.

El NHC ya está comenzando sus preparativos para la temporada 2021. Este año, el centro publicará sus previsiones para el Atlántico a partir del 15 de mayo, en lugar del 1 de junio. El objetivo es servir mejor a las comunidades afectadas por los sistemas tropicales que llegan a principios de la temporada.

En siete de los últimos 10 años hubo sistemas tropicales antes del inicio oficial de la temporada de huracanes, que es el 1 de junio.

Los modelos de marejadas ciclónicas

El NHC también mejoró sus modelos de marejadas ciclónicas.

«Tenemos algunos modelos nuevos de marejadas ciclónicas que nos entusiasman mucho», dice Graham. «Creo que realmente va a mejorar nuestra capacidad de obtener esa información para las evacuaciones basadas en marejadas ciclónicas, incluso más temprano que nunca (hasta ahora)», explica.

Esto es muy importante porque, según señala Graham, históricamente las marejadas ciclónicas son las partes más mortíferas de los sistemas tropicales. Además, los pronósticos de marejadas ciclónicas tienden a ser el principal impulsor de los planes de evacuación en la costa.

«La mejor parte es que, en algunos casos en los que estemos muy seguros, vamos a pasar de publicar esa información 48 horas antes, como hacemos ahora, a a 60 horas», dijo Graham. «Eso es importante para los responsables de la toma de decisiones, a la hora de ayudarles a tomar esas decisiones tan difíciles de evacuar o no».

El pronóstico oficial de huracanes del NHC se publicará en mayo. «Parece tendemos una vez más hacia un promedio por encima del promedio», dijo Graham.

