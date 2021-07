Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk: la carrera multimillonaria del turismo espacial

CNN - Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — Este fin de semana, el empresario y multimillonario británico Richard Branson viajará al espacio a bordo de una nave espacial de Virgin Galactic, lanzamiento que se realizará nueve días antes de que el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, realice su propio viaje al espacio a través de Blue Origin.

Por su parte Elon Musk, fundador de SpaceX, está planeando su propio lanzamiento al espacio programado para finales de 2021. La diferencia es que, hasta el momento, Musk no ha anunciado sus intenciones de formar parte de la tripulación de Inspiration4.

Turismo espacial: los civiles que ya fueron y los que planean ir próximamente

Aunque Branson viajará al espacio un par de días antes que Bezos, el británico dijo a CNN “honestamente, no veo esto como una carrera espacial”, a pesar de la proximidad entre misiones.

A continuación te explicamos los pormenores de cada una de las misiones al espacio impulsadas por este trío de multimillonarios, que marcarían los primeros pasos para que el próximo gran destino vacacional esté fuera de este mundo.

Espacio orbital vs. espacio suborbital

Una de las diferencias claves entre las misiones de Virgin Galactic, Blue Origin y Space X, es que las primeras dos misiones serán vuelos al espacio suborbital, en donde los viajeros se expondrán brevemente a la ingravidez y podrán ver las vistas del espacio durante un vuelo al borde de la atmósfera, a aproximadamente 96 kilómetros sobre la Tierra.

Tanto los vuelos tripulados por Branson y Bezos serán breves, por lo que subirán y bajarán el mismo día. El vuelo de Virgin Galactic recorrerá más de 80 kilómetros sobre la Tierra y el vuelo de Blue Origin recorrerá más de 100 kilómetros por encima de la Tierra, ambas distancias son consideradas como el límite del espacio exterior según el Gobierno de Estados Unidos.

Jeff Bezos irá al espacio durante 11 minutos. Conoce cuán peligroso es

Además, los vuelos suborbitales requieren mucha menos potencia y velocidad. Eso significa que se requiere menos tiempo para que el cohete se queme, temperaturas más bajas quemando el exterior de la nave espacial, menos fuerza y compresión que rasga la nave espacial y, en general, menos oportunidades de que algo salga muy mal.

Por su parte, la misión de SpaceX alcanzará el espacio orbital, viaje que implica despegues de alta velocidad que rompen la gravedad y duraciones más largas. La nave Crew Dragon de Space X alcanzará una altitud de 540 kilómetros y orbitará a la Tierra cada 90 minutos durante el viaje que tendrá una duración aproximada de 3 días.

Primer turista espacial dice que fue el mejor momento de su vida

Los cohetes orbitales necesitan acumular suficiente potencia para alcanzar al menos 2.759 km/h (17.000 millas por hora), lo que se conoce como velocidad orbital, esencialmente dando a una nave espacial la energía suficiente para continuar girando alrededor de la Tierra en lugar de ser arrastrada inmediatamente hacia abajo por la gravedad.

La carrera del turismo espacial

Quiénes viajarán al espacio

Virgin Galactic: Branson ocupará uno de los seis lugares disponibles dentro de la nave Unity 22 con el fin de evaluar la experiencia de vuelo para mejorar el viaje para futuros clientes. A la tripulación se une Beth Moses, instructora principal; Colin Bennet, ingeniero jefe de operaciones de Virgin Galactic; Sirisha Bandla, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales y Operaciones de Investigación de Virgin Galactic; y los pilotos Dave Mackay y Michael Masucci.

Blue Origin: Jeff Bezos y su hermano, Mark Bezos, ocuparán dos de los seis asientos disponibles dentro de la nave New Shepard. Al viaje se les unirá el aún desconocido ganador del boleto subastado en US$ 28 millones y Wally Funk de 82 años, quien fue miembro del programa “Mercury 13” y se entrenó para ser astronauta, pero no logró ir al espacio.

La nave cuenta con seis asientos, pero hasta el momento únicamente se ha confirmado la asistencia de los hermanos Bezos, Funk y el ganador de la subasta.

Tiene 82 años y cumplirá su sueño de ir al espacio 1:09

Inspiration4: la tripulación estará conformada por el multimillonario Jared Isaacman, fundador y CEO de Shift4 Payments, quien donará tres de los asientos dentro de la Crew Dragon a miembros que fueron seleccionados “para representar los pilares de la misión: liderazgo, esperanza, generosidad y progreso”, según SpaceX.

Al viaje se le une Hayley Arceneaux de 29 años, sobreviviente de cáncer y asistente médico en el hospital infantil St. Jude de Tennessee. Arceneaux se convertirá en la estadounidense más joven en visitar el espacio y en la primera persona con una prótesis en viajar al espacio. También está la Dra. Sian Proctor, profesora de geociencias y especialista en comunicación científica; y Christopher Sembroski, consejero del campamento educativo Space Camp y exmilitar de las Fuerzas Aéreas de EE.UU.

La nave Dragon tiene asientos para hasta siete pasajeros, por lo que más personas podrían sumarse al viaje. Por ahora, no se sabe si Musk formará parte de la misión Inspiration4.

SpaceX lanzará vuelo con 4 turistas 1:04

Francesca Street y Jackie Wattles colaboraron para este reportaje

