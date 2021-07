Extraditan a Harvey Weinstein a Los Ángeles para que enfrente nuevas acusaciones por abuso sexual

CNN - Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Harvey Weinstein fue trasladado a primera hora de la mañana del martes a California por orden judicial, según confirmó a CNN el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York. El abogado Norman Effman confirmó a CNN que Weinstein está ahora bajo la custodia del condado de Los Ángeles y sus abogados anticipan que será procesado por una acusación allí el miércoles.

Weinstein, el exproductor de cine caído en desgracia, se enfrenta a un total de 11 cargos de agresión sexual en el condado de Los Ángeles que implican a cinco mujeres.

Con la promesa de ser una mejor persona, Weinstein va a la cárcel por 23 años 1:42

El mes pasado, un juez de Nueva York aprobó la extradición al condado de Los Ángeles para que el exproductor de cine encarcelado pueda enfrentarse a más cargos de agresión sexual.

Weinstein fue declarado culpable el año pasado en Nueva York de acto sexual criminal en primer grado y de violación en tercer grado.

Hasta el momento cumplía una condena de 23 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Buffalo, según los registros estatales.

El hombre, de 69 años, tiene una salud deteriorada y sus abogados califican la larga sentencia como una cadena perpetua de facto. Su equipo legal presentó una apelación a principios de este año, afirmando que un juez y un jurado parciales empañaron el juicio.

Los cargos en el condado de Los Ángeles incluyen cuatro cargos de violación forzada, cuatro cargos de cópula oral forzada, dos cargos de agresión sexual por coacción y un cargo de penetración sexual con uso de fuerza. Las supuestas agresiones tuvieron lugar entre 2004 y 2013.

Originalmente fue acusado en el condado de Los Ángeles en enero de 2020 de agredir sexualmente a dos mujeres en incidentes separados durante un período de dos días en 2013. En abril, los fiscales añadieron un cargo adicional que se deriva de un supuesto incidente en un hotel de Beverly Hills en mayo de 2010, y en octubre los fiscales añadieron seis nuevos cargos.

Él ha negado las acusaciones, según su portavoz Juda Engelmayer.

Defensa de Weinstein: No se le permitió un juicio justo

“Harvey Weinstein siempre ha mantenido que todos sus encuentros físicos a lo largo de toda su vida han sido consensuados. Eso no ha cambiado”, dijo Engelmayer.

La audiencia judicial se produce más de tres años después de que los reportajes de investigación de The New York Times y The New Yorker revelaran el supuesto historial de abusos sexuales, acoso y acuerdos secretos de Weinstein, que utilizó su influencia como agente de poder en Hollywood para aprovecharse de mujeres jóvenes.

Las revelaciones dieron lugar a una oleada de mujeres que hablaron públicamente sobre la omnipresencia del acoso y el abuso sexual en lo que se conoce como el movimiento #MeToo.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.