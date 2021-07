Viernes 23 de julio en Juegos Olímpicos: calendario y horarios de los latinos y estadounidenses que compiten

CNN - Spanish

(CNN Español) — Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya dieron el banderazo inicial con algunas competencias como el fútbol y sóftbol.

Y, mientras pasan los días, habrá cada vez más deportes que observar, con latinoamericanos y estadounidenses a quienes seguir en su búsqueda de una medalla olímpica.

Antes de contarte las competencias que podrás ver este viernes 23 de julio, recuerda que la jornada de mañana comienza con la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, la cual inicia a las 7:00 a.m., hora de Miami (8:00 p.m., hora de Tokio).

Calendario y horarios del 23 de julio: competencias, latinos y estadounidenses en los Olímpicos

1. Bádminton

Se llevarán a cabo 21 partidos de fase de grupos para diversas modalidades de masculino y femenino. El primer encuentro comienza a las 8:00 p. m. hora de Miami y el número 21 da inicio a las 12:00 a. m. del sábado 24 de julio, por lo que tendrás cuatro horas de competencias, todas clasificatorias.

Da clic aquí para ver el horario de cada una de estas carreras y quién compite en ellas.

1.1. Latinos y estadounidenses que compiten en bádminton este 23 de julio

Habrá tres partidos este viernes en donde participan latinos y estadounidenses.

a) Partido del grupo D, individual femenino: Daniela Macías (Perú) vs. Busanan Ongbamrungphan (Tailandia). Inicia a las 8:40 p.m., hora de Miami.

b) Partido del grupo C, individual masculino: Lino Muñoz (México) vs. Ka Long Angus Ng (Hong Kong, China). Comienza a las 9:20 p.m., hora de Miami.

c) Partido del grupo C, dobles masculino: Estados Unidos (Phillip Chew y Ryan Chew) vs. China (Yu Chen Liu y Jun Hui Li). El encuentro da inicio a las 10:00 p.m., hora de Miami.

2. Tiro con arco

Este viernes hay dos rondas clasificatorias para los deportistas de tiro con arco. Una es competencia individual femenina y otra masculina.

En cada una participarán deportistas latinos y estadounidenses. Aquí te los presentamos.

2.1. Latinos y estadounidenses en tiro con arco este 23 de julio

a) La competencia individual femenina para clasificación comienza a las 8:00 p.m,. hora de Miami, pero del jueves 22 de julio. Participan:

Alejandra Valencia – México Aída Román – México Ana Vázquez – México Ane Marcelle dos Santos – Brasil Valentina Acosta Giraldo – Colombia Adriana Espinosa de los Monteros – Ecuador Mackenzie Brown – Estados Unidos Jennifer Mucino-Fernandez – Estados Unidos Casey Kaufhold – Estados Unidos

b) La competencia individual masculina para clasificación comienza a las 12 a.m., hora de Miami, por lo que ya es viernes 23 de julio. Los participantes son:

Marcus D’Almeida – Brasil Jack Williams – Estados Unidos Brady Ellison – Estados Unidos Jacob Wukie – Estados Unidos Daniel Felipe Pineda – Colombia Andrés Aguilar – Chile Luis Álvarez – México

3. Balonmano

Este viernes hay dos partidos de fase de grupos en donde veremos tener acción a equipos latinos de categoría masculina.

Estos dos encuentros de balonmano son los únicos que habrá el viernes (tiempo hora de Miami).

3.1. Partidos de equipos latinos en balonmano este 23 de julio

a) Partido del grupo A, masculino: Brasil vs. Noruega. Comienza a las 8:00 p.m., hora de Miami.

b) Partido del grupo A, masculino: Argentina vs. Francia. Inicia a las 10:00 p.m., hora de Miami.

4. Boxeo

La noche del viernes se llevan a cabo tres peleas, una femenina y dos masculinas, de deportistas estadounidenses y latinos. Otra más tendrá lugar en los primeros minutos del sábado 24 de julio; te contamos también cuál porque involucra a un latino.

Para conocer el calendario completo de boxeo para esta jornada, da clic aquí.

4.1. Latinos y estadounidenses en boxeo

a) Peso pluma, femenino, dieciseisavos de final: Yarisel Ramirez (Estados Unidos) vs. Nikola Cacic (Croacia). Da inicio a las 10:15 p.m., hora de Miami.

b) Peso pluma, masculino, dieciseisavos de final: Duke Ragan (Estados Unidos) vs. Samuel Kistohurry (Francia). Comienza a las 11:36 p.m., hora de Miami.

c) Peso pluma, masculino, dieciseisavos de final: Jean Carlos Caicedo Pachito (Ecuador) vs. Mykola Butsenko (Ucrania). Tiene lugar a las 11:51 p.m., hora de Miami.

d) Peso pluma, masculino, dieciseisavos de final: Ceiber David Ávila Segura (Colombia) vs. Mohammad Alwadi (Jordania). Se llevará a cabo a las 12:06 a.m., hora de Miami.

5. Halterofilia

Este viernes se lleva a cabo la prueba de 49 kilogramos, femenino, y tienen actividad varias latinoamericanas.

Este evento es preliminar para poder pasar a la prueba por medallas, la cual tendrá lugar el sábado 24 de julio.

5.1. Latinas en helterofilia este 23 de julio

A las 8:50 p.m. comienza esta prueba preliminar para alcanzar un lugar para competir por medallas. Las siguientes deportistas van a participar:

Nathasha Rosa Figueiredo – Brasil Beatriz Elizabeth Pirón Candelario – República Dominicana Ludia Marguiela Montero Ramos

6. Hockey sobre césped, judo, taekwondo

El viernes hay cuatro partidos de hockey sobre césped, pero solo uno involucra a un país de América Latina e iniciará casi para finalizar el día. Si quieres ver cuáles son esos otros tres encuentros, da clic aquí.

En tanto, en judo, solo dos enfrentamientos tienen horario fijo para este viernes, con uno que incluye a una latinoamericana. Será en la noche y, durante el sábado, habrá múltiples duelos hasta llegar a las medallas.

El viernes hay un solo enfrentamiento de taekwondo que involucra a una latina. El sábado 24 de julio hay más latinos en acción, así que da clic aquí para saber quiénes son.

6.1. Latinos en hockey sobre césped este 23 de julio

Se juega un partido del grupo A, masculino, de hockey sobre césped: Argentina vs. España. Comienza a las 11:15 p.m., hora de Miami.

El enfrentamiento de judo es de hasta 48 kilogramos, femenino, correspondiente a los dieciseisavos de final: Gabriela Chibana (Brasil) vs. Harriet Bonface (Malawi). Da inicio a las 10 p.m., hora de Miami.

El de taekwondo es un combate de clasificación, menos de 49 kg femenino, entre Victoria Stambaugh (Puerto Rico) y Abishag Semberg (Israel). Da inicio a las 9:00 p.m., hora de Miami.

7. Remo

En remo hay varias carreras que involucran a equipos estadounidenses y latinoamericanos. La primera competencia inicia a las 8:50 p.m., hora de Miami, y la última tiene lugar a las 11:10 p.m., hora de Miami.

Estas competencias son rondas clasificatorias, así que queda una ruta larga para zona de medallas.

7.1. Equipos latinos y estadounidenses en remo este 23 de julio

a) Manga 1, dos sin timonel femenino (es decir, dos deportistas en un bote sin timonel, donde cada una toma un solo remo y lo hace por el centro de este): Estados Unidos tiene participación a las 8:50 p. m. hora de Miami.

b) Manga 1, doble scull femenino ligero (es decir, dos deportistas por cada bote, donde cada una lleva un remo por mano): Estados Unidos compite a las 9:50 p.m., hora de Miami.

c) Manga 2, doble scull femenino ligero: Guatemala, a las 10:00 p.m., hora de Miami.

d) Manga 3, doble scull femenino ligero: Argentina, a las 10:10 p.m., hora de Miami.

e) Manga 1, doble scull masculino ligero: Venezuela, a las 10:20 p.m., hora de Miami.

f) Manga 2, doble scull masculino ligero: Uruguay, a las 10:30 p.m., hora de Miami.

g) Manga 3, doble scull masculino ligero: Chile, a las 10:40 p.m., hora de Miami.

h) Manga 2, cuatro sin timonel femenino (es decir, cuatro deportistas en un bote sin timonel, donde cada una toma un solo remo y lo hace por el centro de este): Estados Unidos, a las 11:00 p.m., hora de Miami.

i) Manga 1, cuatro sin timonel masculino: Estados Unidos, a las 11:10 p.m., hora de Miami.

8. Tenis

Si tenías ganas de ver tenis, este viernes es tu día de suerte, ya que hay muchos partidos donde jugarán latinoamericanos y estadounidenses.

Uno de los que más llama la atención es el partido entre el serbio Novak Djokovic, tenista número 1 del mundo, y el boliviano Hugo Dellien, quien buscará la sorpresa en Tikio 2020.

8.1. Latinos y estadounidenses en tenis este 23 de julio

Todos los siguientes encuentros se jugarán a las 10:00 p.m., hora de Miami, en diferentes canchas, y forman parte de la primera ronda.

a) Individual masculino: Novak Djokovic (Serbia) vs. Hugo Dellien (Bolivia).

b) Individual femenino: Jessica Pegula (Estados Unidos) vs. Belinda Bencic (Suiza).

c) Individual masculino: Tennys Sandgren (Estados Unidos) vs. Pablo Carreño Busta (España).

d) Individual masculino: Tommy Paul (Estados Unidos) vs. Aslan Karatsev (Comité Olímpico de Rusia).

e) Individual masculino: Joao Menezes (Brasil) vs. Marin Cilic (Croacia).

f) Individual femenino: Renata Zarazúa (México) vs. Misaki Doi (Japón).

g) Dobles masculino: Diego Schwartzman y Facundo Bagnis (Argentina) vs. Tim Puetz y Kevin Krawietz (Alemania).

h) Individual masculino: Thiago Monteiro (Brasil) vs. Jan-Lennard Struff (Alemania).

i) Dobles femenino: Luisa Stefani y Laura Pigossi (Brasil) vs. Sharon Fichman y Gabriela Dabrowski (Canadá).

j) Individual masculino: Tomás Barrios (Chile) vs. Jeremy Chardy (Francia).

k) Individual femenino: Alison Riske (Estados Unidos) vs. Mihaela Buzarnescu (Rumania).

l) Individual femenino: María Camila Osorio Serrano (Colombia) vs. Viktorija Golubic (Suiza).

m) Dobles masculino: Frances Tiafoe y Rajeev Ram (Estados Unidos) vs. Andrey Rublev y Karen Khachanov (Comité Olímpico de Rusia).

n) Dobles masculino: Marcelo Melo y Marcelo Demoliner (Brasil) vs. Mate Pavic y Nikola Mektic (Croacia).

o) Dobles masculino: Horacio Zeballos y Andrés Molteni (Argentina) vs. Neal Skupski y Jamie Murray (Reino Unido).

9. Tenis de mesa

Y si con el tenis no tuviste suficiente, tienes la oportunidad de ver varios partidos de tenis de mesa. Hay algunos de ronda preliminar y otros de octavos de final.

Hay estadounidenses y latinos que compiten, y aquí te los presentamos.

9. Latino y estadounidenses en tenis de mesa este 23 de julio

Individual femenino, ronda preliminar, a las 8:00 p.m., hora de Miami: Juan Liu (Estados Unidos) vs. Olufunke Oshonaike (Nigeria). Individual femenino, ronda preliminar, a las 8:00 p.m., hora de Miami: Daniela Fonseca (Cuba) vs. Jian Fang Lay (Australia). Individual masculino, ronda preliminar, a las 9:30 p.m., hora de Miami: Nikhil Kumar (Estados Unidos) vs. Lkhagvasuren Enkhbat (Mongolia). Dobles mixtos, octavos de final, a las 11:00 p.m., hora de Miami: Daniela Fonseca y Jorge Campos (Cuba) vs. Petrissa Solja y Patrick Franziska (Alemania).

10. Tiro

Hay rondas clasificatorias tanto para rifle de aire como para pistola de aire. En ellas, participan varios estadounidenses y latinoamericanos.

10.1. Estadounidenses y latinos en tiro este 23 de julio

a) Prueba de 10 metros rifle de aire, femenino, ronda de clasificación. Empieza a las 7:00 p.m., hora de Miami, y compiten:

Fernanda Russo (Argentina) Mary Carolynn Tucker (Estados Unidos) Eglys Yahima de la Cruz (Cuba) Alison Marie Weisz (Estados Unidos)

b) Prueba de 10 metros pistola de aire, masculino, ronda de clasificación. Empieza el sábado 24 de julio a las 12:00 a.m., hora de Miami, y los competidores son:

Nickolaus Mowrer (Estados Unidos) Jorge Grau Potrille (Cuba) Marko Carrillo (Perú) Edwin Orlando Barberena Mercado (Nicaragua) James Hall (Estados Unidos) Felipe Almeida Wu (Brasil)

11. Voleibol y vóley playa

Para los amantes del voleibol, este viernes comienzan las rondas clasificatorias con los partidos de grupos. Lo mismo pasa con el vóley playa.

Tanto en uno como en el otro, habrá partidos con equipos latinos.

11.1. Partidos de voleibol y vóley playa con equipos latinos

Partido de voleibol, grupo B, masculino, inicia a las 10:05 p.m., hora de Miami: Brasil vs. Túnez. Partido de vóley playa, grupo D, masculino, comienza a las 9 p.m., hora de Miami: Brasil vs. Argentina. Partido de vóley playa, grupo C, femenino, comienza a las 10 p.m., hora de Miami: Brasil vs. Argentina.

12. Otros deportes

Hay algunos deportes que tendrán rondas, clasificatorias, finales e incluso peleas por las medallas, pero aún no están definidos los duelos y en algunos casos la página web oficial de los Juegos Olímpicos no ha incluido los nombres de los deportistas.

Da clic en el nombre de la disciplina para estar atento a las actualizaciones: tiro con arco, gimnasia artística, ciclismo de ruta, ecuestre y esgrima.

