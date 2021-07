Juegos Olímpicos de Tokio: calendario y horarios de los atletas de México

CNN - Spanish

(CNN Español) — Con un total de 102 plazas olímpicas obtenidas, 163 deportistas mexicanos —97 hombres y 66 mujeres— representan a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y si bien algunas competencias como el fútbol y el sóftbol comenzaron antes, la gran mayoría inició el viernes 23 de julio y se realizarán hasta el domingo 8 de agosto de 2021.

Minuto a minuto: Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Entre los atletas mexicanos destacados está la golfista Gabriela López, la latina mejor posicionada en el ranking (31°) de la Ladies Professional Golf Association (LPGA); el clavadista Rommel Pacheco, quien ha sido tres veces campeón de los Juegos Panamericanos y campeón del mundo en 2016; la arquera Aída Román, quien ocupa la posición número 21° en el ranking mundial de tiro con arco y la gimnasta Alexa Moreno, quien obtuvo una medalla de plata en salto de caballo en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística 2016, entre otros.

A continuación te decimos cuándo, a qué hora y contra quién se enfrentan los atletas mexicanos.

Calendario y horarios para México

Miércoles, 21 de julio Sóftbol Resultado: México 0 – 4 Canadá

Jueves, 22 de julio Sóftbol Resultado: México 2 – 3 Japón

Fútbol varonil Resultado: México 4 – 1 Francia

Tiro con arco femenino Resultado: Alejandra Valencia 4° posición, Aída Román 6° posición y Ana Vázquez 32° posición.

Tiro con arco varonil Resultado: Luis Álvarez 19° posición.

Remo, skiff femenino Resultado: Kenia Lechuga 2° posición.

Viernes, 23 de julio Tiro con arco, equipos mixtos Resultado: (México 6 – 2 Alemania)

Bádminton (Hong Kong vs. México) Resultado: (Hong Kong 2 – 0 México)

Ciclismo de ruta, carrera de ruta masculina Resultado: Eder Frayre Moctezuma 39° posición.

Las tenistas Renata Zarazúa y Giuliana Olmos competirán en la categoría dobles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Zarazúa se sitúa en el puesto 131 de individuales del ranking mundial de la Asociación Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés), mientras que Olmos está en la posición 27 del ranking mundial en dobles. (Foto por Hector Vivas/Getty Images)

Sábado, 24 de julio Tiro, equipos mixtos cuartos de final (Reino Unido vs. México) Resultado: Reino Unido 0 – 6 México

Sóftbol (Estados Unidos vs México) Resultado: Estados Unidos 2 – 0 México

Bádminton femenil (Corea vs México) Resultado: Corea 2 – 0 México

Tiro, equipos mixtos semifinal (Corea vs. México) Resultado: Corea 5 – 1 México

Tiro, equipos mixtos final medalla de bronce (México vs. Turquía) Resultado: México 6 – 2 Turquía

Tenis individual femenino (México vs. Japón) Resultado: México 2 – 6 Japón

Tiro, skeet olímpico femenino Resultado: Gabriela Rodríguez, 2° posición.

Halterofilia, hombres 67 kg Resultado: Jonathan Muñoz Martínez, 10° posición.

Ciclismo de ruta, carrera de ruta femenina Resultado: Lizbeth Yareli Salazar Vázquez, no terminó

Tiro, 10 m rifle de aire masculino Resultado: Edson Ramírez, 18° posición.

Piragüismo eslalon, kayak femenino (primera carrera) Resultado: Sofía Reinoso, 22° posición.

Piragüismo eslalon, kayak femenino (segunda carrera) Resultado: Sofía Reinoso, 26° posición.

Tiro con arco, competencia por equipos femenina Resultado: Alemania 6 – 2 México

Salto sincronizado, trampolín 3m Resultado: Dolores Hernández Monzón y Carolina Mendoza Hernández, 4° posición.

RS:X, windsurf femenino 01 Resultado: Demita Vega, 26° posición.

Remo, skiff femenino (cuartos de final) Resultado: Kenia Lechuga 4° posición.

Aída Román, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Luis Álvarez son los cuatro integrantes del equipo mexicano de tiro con arco en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Foto por Dean Alberga/Handout/World Archery Federation via Getty Images )

Domingo, 25 de julio Natación, 100 m braza femenino Resultado: Melissa Rodríguez Villanueva, 6° posición.

Tenis, dobles femeninos Resultado: México 7 – 10 España

Sóftbol Resultado: Italia 0 – 5 México

Fútbol masculino Resultado: Japón 2 – 1 México

Triatlón, individual masculino Resultado: Crisanto Grajales, 31° posición e Irving Pérez 46 ° posición.

Esgrima, florete individual masculino Resultado: México 15 – 14 China

Vela, barco individual femenino Resultado: Elena Oetling, 21° posición.

Vela, barco individual masculino (carrera 01) Resultado: Juan Pérez, 19° posición.

RS:X, windsurf masculino (carrera 01) Resultado: Ignacio Berenguer, 25° posición.

RS:X, windsurf masculino (carrera 02) Resultado: Ignacio Berenguer, 18° posición.

RS:X, windsurf masculino (carrera 03) Resultado: Ignacio Berenguer, 18° posición.

RS:X, windsurf masculino (carrera 04) Resultado: Ignacio Berenguer, 18° posición.

RS:X, windsurf femenino (carrera 02) Resultado: Demita Vega, 16° posición.

RS:X, windsurf femenino (carrera 03) Resultado: Demita Vega, 15° posición.

RS:X, windsurf femenino (carrera 04) Resultado: Demita Vega, 22° posición.

Esgrima, florete individual masculino Resultado: México 11- 15 Francia

Ciclismo de montala, Cross county masculino Resultado: Gerardo Ulloa Arévalo, 23° posición.

Salto sincronizado, plataforma 10m masculino Resultado: José Balleza Isaías y Kevin Berlín Reyes, 4° posición.

Vóley, playa masculino Resultado: México 1 – 2 Comité Olímpico Ruso

Bádimnton, individual masculino (fase de grupos) Resultado: México 0 – 2 Guatemala

Kenia Lechuga del equipo de México compite durante la eliminatoria de skulls individual femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Foto de Buda Mendes / Getty Images)

Lunes, 26 de julio RS:X, windsurf femenino (carrera 05) Resultado: Demita Vega, 22° posición.

RS:X, windsurf femenino (carrera 06) Resultado: Demita Vega, 22° posición.

Ciclismo de montaña, cross country femenino Resultado: Daniela Campusano, 16° posición.

Vela, barco individual femenino Resultado: Elena Oetling, 19° posición.

RS:X, windsurf masculino (carrera 05) Resultado: Ignacio Berenguer, no terminó.

RS:X, windsurf masculino (carrera 06) Resultado: Ignacio Berenguer, no terminó.

Halterofilia, mujeres 55 kg Resultado: Ana Gabriela, 9° posición.

Sóftbol Horario México: México 4 – 1 Australia

Sóftbol, partido medalla de bronce Horario México: México 2 – 4 Canadá

Taekwondo +80 kg masculino Resultado: México 4 – 6 Croacia

Taekwondo +67 kg femenino Resultado: México 3 – 21 Francia

Boxeo, peso ligero femenino Resultado: México 1 – 4 Italia

Judo, 63kg femenino Resultado: México 0s1 – 10s1 Mongolia

Bádminton, individual femenino Resultado: México 0 – 2 Singapur

Tiro con arco, competencia individual femenina (1/32) Resultado: México 6 – Túnez

Tiro con arco, competencia individual femenina (1/16) Resultado: México 2 – Reino Unido

Vela, barco individual masculino (carrera 02) Resultado: Juan Pérez, 17° posición.

Piragüismo eslalon, kayak femenino (semifinal) Resultado: Sofía Reinoso, 21° posición.

La mexicana Esmeralda Falcón Reyes (a la derecha) es la primera mujer en competir en esta disciplina en unos juegos olímpicos. (Foto de LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

Martes, 27 de julio Vela, barco individual femenino (Carrera 06) Resultado: Elena Oetling, 7° posición.

Boxeo, peso wélter femenino Resultado: México 2 – 3 EE.UU.

Salto, sincronizado femenino plataforma 10 Resultado: Gabriela Agúndez García y Alejandra Orozco loza, 3° posición.

Tiro, foso olímpico femenino Resultado: Alejandra Ramírez, 12° posición.

Tiro, foso olímpico masculino Resultado: Jorge Orozco, 19° posición.

RS:X, windsurf masculino (carrera 07) Resultado, Ignacio Berenguer, 22° posición.

Vela, barco individual masculino (Carrera 03) Resultado: Juan Pérez, 16° posición.

RS:X, windsurf femenino (carrera 07) Resultado: Vega Demita, 19° posición.

Tiro con arco Resultado: México 3 – 7 Japón

Halterofilia, hombres 73 kg Resultado: Jorge Cárdenas, 11° posición.

Carlos Adrián Sansores Acevedo (a la izquierda) ganó una medalla en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 2019, y dos medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo en 2018 y 2021. (Foto por Patrick Smith/Getty Images)

Miércoles, 28 de julio Saltos, sincronizados trampolín 3m masculino Resultado: Yahel Castillo y Juan Manuel Celaya, 4° posición.

Fútbol masculino Resultado: México 3 – 0 Sudáfrica

Natación, 200 m pecho femenino Resultado: Byanca Rodríguez, 4° posición.

Natación, 200 m combinado individual masculino Resultado: Ángel Martínez, 6° posición.

Boxeo, peso semipesado masculino, octavos de final Resultado: México 4 – 1 Croacia

RS:X, windsurf masculino (carrera 08) Resultado: Ignacio Berenguer, 23° posición.

RS:X, windsurf femenino (carrera 08) Resultado: Vega Demita, 10° posición.

Vela, barco individual masculino (Carrera 04) Resultado: Juan Pérez, 16° posición.

RS:X, windsurf masculino (carrera 09) Resultado: Ignacio Berenguer, 20° posición.

RS:X, windsurf masculino (carrera 10) Resultado: Ignacio Berenguer, 13° posición.

RS:X, windsurf femenino (carrera 09) Resultado: Vega Demita, 20° posición.

Golf, stroke play individual masculino Resultado: Carlos Ortiz, T3 y Abraham Ancer, T20.

Tiro con arco, competencia individual femenina (1/32) Resultado: México 6 – 0 Bielorrusia

Tiro con arco, competencia individual femenina (1/16) Resultado: México 7 – 3 Bielorrusia

Remo, skiff femenino (semifinal) Resultado: Kenia Lechuga, 1° posición.

Vela, barco individual femenino (Carrera 07) Resultado: Elena Oetling, 19° posición.

Vela, barco individual masculino (Carrera 05) Resultado: Juan Pérez, 17° posición.

RS:X, windsurf femenino (carrera 10) Resultado: Demita Vega, 13° posición.

Tiro al blanco, fosa femenino Resultado: Jessica Rossi, 8° posición.

Rogelio Romero Torres (a la derecha) es el boxeador de peso semipesado que está representando a México en los Juegos Olímpicos 2020. (Foto por CRIS BOURONCLE/AFP via Getty Images)

Jueves, 29 de julio Vóley playa, masculino Resultado: México 1 – 2 República Checa

Tiro al blanco, fosa masculino Resultado: Jorge Martín Orozco, 6° posición.

Tiro con arco, competencia individual femenina (1/32) Resultado: México 4 – 6 Brasil

Vela, barco individual femenino (Carrera 08) Resultado: Elena Oetling, 32° posición.

RS:X, windsurf femenino (carrera 12) Resultado: Demita Vega, 13° posición.

Vela, barco individual masculino (Carrera 06) Resultado: Juan Pérez, 17° posición.

RS:X, windsurf masculino (carrera 11) Resultado: Ignacio Berenguer, 23° posición.

RS:X, windsurf masculino (carrera 12) Resultado: Ignacio Berenguer, 22° posición.

Golf, stroke play individual masculino, ronda 2 Resultado: INTERRUMPIDO, round 2 se reanudará el sábado

Remo, skiff femenino (final) Resultado: Kenia Lechuga, 4° posición.

Atletismo, salto de altura masculino Resultado: Edgar Rivera, 8° posición.

Tiro con arco, competencia individual femenina, ronda eliminatoria Resultados: México 6 – 0 Francia

Béisbol Resultado: México 0 – 1 República Dominicana

Gimnasia en trampolín, femenino Resultado: Dafne Navarro, 8° posición.

Los jugadores de México celebran su victoria y clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Foto de Kiyoshi Ota / Getty Images)

Viernes, 30 de julio Saltos, trampolín 3 m femenino Resultado: Aranza Montaño, 8° posición y Arantxa Chávez, 27° posición.

Atletismo, 5.000 m femenino Resultado: Laura Galvan, 11° posición.

Boxeo, peso semipesado masculino, cuartos de final Resultado: México 0 – 5 Cuba

Natación, 50 m estilo libre masculino Resultado: Gabriel Castaño, 5° posición.

Vela, barco individual femenino (Carrera 10) Resultado: Elena Oetling, 28° posición.

Triatlón, relevos mixtos Horario México: 05:30 p.m.

Tiro, equipos mixto Horario México: 07:00 p.m.

Atletismo, 800 m masculino Horario México: 07:50 p.m. – 08:30 p.m.

Béisbol (México vs. Japón) Horario México: 10:00 p.m.

Aranza Vázquez Montaño competirá en el trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio. (Foto por Toru Hanai/Getty Images)

Sábado, 31 de julio Vóley playa, masculino (México vs. Letonia) Horario México: 01:00 a.m.

Fútbol, masculino cuartos de final (México vs. Corea) Horario México: 06:00 a.m.

Josue Gaston Gaxiola Leyva y José Luis Rubio Camargo son los representantes mexicanos en Vóley de playa. (Foto de Joosep Martinson/Getty Images)

Domingo, 1 de agosto Gimnasia artística, suelo masculino Horario México: 03:00 a.m.

Gimnasia artística, salto de potro femenino Horario México: 03:55 a.m.

Gimnasia artística, caballo con arcos masculino Horario México: 04:44 a.m.

Gimnasia artística, barras asimétricas femenino Horario México: 05:27 a.m.

Halterofilia, mujeres 76 kg Horario México: 05:50 a.m.

Atletismo, lanzamiento de martillo masculino Horario México: 07:00 p.m.- 08:30 p.m.

Atletismo, 1.500 m femenino Horario México: 07:35 p.m.

Tiro, 50 m carabina tres posiciones masculino Horario México: 09:30 p.m.

La gimnasta mexicana Alexa Moreno hizo historia al conseguir la medalla de bronce en la prueba del salto de caballo en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Doha, en Qatar en 2018. (Foto por Thomas KIENZLE / AFP) (Photo by THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images)

Lunes, 2 de agosto Saltos, trampolín 3 m masculino Horario México: 01:00 a.m.

Ciclismo de pista, esprint por equipos femenil Horario México: 01:30 a.m.

Gimnasia artística, anillas masculino Horario México: 03:00 a.m.

Gimnasia artística, suelo femenino Horario México: 04:00 a.m.

Lucha grecorromana, 77 kg masculina Horario México: 04:15 a.m.

Gimnasia artística, salto de potro masculino Horario México: 04:54 a.m.

Natación artística, dúo Horario México: 05:30 a.m.

Atletismo, 400 m femenino Horario México: 07:45 p.m.

Rommel Pacheco es el abanderado de la Delegación Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Durante su carrera de más de 20 años ha participado en tres Juegos Olímpicos y ha ganado tres medallas en los campeonatos mundiales. (Foto por Maddie Meyer/Getty Images)

Martes, 3 de agosto Gimnasia artística, barras paralelas masculino Horario México: 03:00 a.m.

Gimnasia artística, barra de equilibrio femenino Horario México: 03:48 a.m.

Gimnasia artística, barras fija masculino Horario México: 04:37 a.m.

Ecuestre, saltos individual Horario México: 05:00 a.m.

Golf, stroke play individual femenino Horario México: 05:30 p.m.

Gaby López es parte del equipo representativo de golf , junto a María Fassi, Carlos Ortiz y Abraham Ancer. Gabriela López es la latina mejor posicionada en el ranking (número 31) de la LPGA. (Foto de Kevin C. Cox/Getty Images)

Miércoles, 4 de agosto Saltos, trampolín 10 m femenino Horario México: 01:00 a.m.

Ciclismo de pista, keirin femenino Horario México: 02:10 a.m. – 02:30 a.m.

Natación aguas abiertas, 10 km masculino Horario México: 04:30 p.m.

Pentatlón moderno, individual femenino Horario México: 11:00 p.m.

Lucha libre, 57 kg femenino Horario México: por confirmar

El potosino Daniel Delgadillo representará a México en la competencia de natación en aguas abiertas de 10 km en las Olimpiadas de Tokio 2020. (Foto por Al Bello/Getty Images)

Jueves, 5 de agosto Atletismo, 20 km marcha masculino Horario México: 02:30 a.m.

Pentatlón moderno, individual masculino Horario México: 02:30 a.m.

Atletismo, 50 km marcha masculino Horario México: 03:30 p.m.

Gimnasia rítmica, concurso complete individual Horario México: 20:20 p.m.

El maratonista Juan Joel Pacheco ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. (Foto por LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images)

Viernes, 6 de agosto Saltos, trampolín 10 m masculino Horario México: 01:00 a.m.

Ciclismo de pista, esprint femenino Horario México: 01:30 a.m.

Marcha atlética 20 km femenina Horario México: 02:30 a.m.

Ecuestre, saltos por equipo Horario México: 05:00 a.m.

Maratón femenino Horario México: 05:00 p.m.

El mexicano Enrique González junto con los jinetes Eugenio Garza, Manuel González y Martha Fernanda Valle forman parte del equipo ecuestre que representa a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. (Foto de Kevork Djansezian/Getty Images para Masters Grand Slam Indoor)

Sábado, 7 de agosto Maratón masculino Horario México: 05:00 p.m.

Ciclismo de pista, ómnium femenino Horario México: 08:00 p.m.

José Luis Santana ganó la medalla de plata en el Maratón masculino de los Juegos Panamericanos Lima 2019, y ahora representa a México en Tokio 2020. (Foto dePEDRO PARDO/AFP via Getty Images)

