La reconocida escritora Wendy Guerra se une a CNN en Español como colaboradora y analista

(CNN Español) — CNN en Español anuncia que la reconocida escritora y poeta cubana Wendy Guerra se integra a la cadena como colaboradora y analista, así como creadora de contenido alternativo para las plataformas digitales y lineal. Wendy entrevistará, además, con un giro muy personal, a los grandes nombres del mundo del arte y la cultura, cuyas realidades sociales y políticas están intrínsecas en sus obras.

Guerra se une al grupo de colaboradores de CNN en Español compuesto por: María Cardona, Roberto Izurieta, Rocio Vélez, Octavio Pescador, Al Cardenas, Jorge Dávila Miguel, Carlos Alberto Montaner, Jorge Castañeda, Mari Rodriguez-Ichaso y Frida Ghitis.

Wendy Guerra es una de las autoras literarias más importantes de América Latina. Escribe artículos que han aparecido en revistas y periódicos de todo el mundo, entre ellos: El País, The New York Times, The Miami Herald, El Mundo, La Vanguardia, entre otros medios. Su primer poemario, Platea a Oscuras, le valió el Premio de la Universidad de La Habana cuando solo tenía dieciséis años.

Su primera novela, Todos se van (2006), basada en sus diarios de infancia y adolescencia en Cuba, recibió el Premio Bruguera y fue seleccionada por el diario El País como Mejor Novela en 2006; con este título también recibió el premio Carbet des Lycéens en Francia 2009. La traducción al inglés fue seleccionada, por la revista Latina, como uno de los nueve mejores libros del año publicados por una escritora latina en Estados Unidos. En 2014, esta fue adaptada al cine por el cineasta colombiano Sergio Cabrera.

En 2010 fue nombrada Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en Francia, y en 2016 fue elevada al título de Oficial de la misma orden. En 2013 su novela Nunca fui primera Dama fue llevada al teatro por la compañía argentina teatral-Teatro Sha- bajo la dirección de Valeria Grossi.

Wendy Guerra ha publicado 7 novelas y 3 poemarios, algunos de ellos traducidos en 23 idiomas.

“Es un orgullo poder contar con Wendy como parte de nuestro grupo de analistas y colaboradores en el área de liderazgo de pensamiento o “thought leadership”. Sus observaciones de la realidad de la sociedad actual, gran experiencia como una de las autoras más codiciadas de estos tiempos y su experiencia de vida única, seguramente ayudarán a que su voz sea un gran aporte para CNN en Español”, puntualizó Cynthia Hudson, vicepresidenta sénior y directora general de CNN en Español y Estrategia Hispana para CNN/US.

Por otro lado, Wendy Guerra expresó, “En la plenitud de mi carrera literaria la vida me sorprende, fusionando mi trabajo autoral con los medios audiovisuales y ahora la más importante cadena informativa del mundo me abre las puertas para visibilizar voces y universos alternativos que necesitan ser escuchados. Aprender con los grandes maestros de esta cadena, aportando a la audiencia mi acervo y estilo personal de forma creativa y enriquecedora, ser coherente con mi biografía, sin olvidar de dónde vengo y a quienes me debo, es, sin dudas, mi mayor reto en lo adelante”.

Guerra hablará con Marcelo Longobardi sobre los detalles de su infancia, su vida familiar y del camino recorrido hasta llegar a convertirse en una de las escritoras latinoamericanas más reconocidas en el mundo. Sin duda, En dialogo con Longobardi se viste de arte y cultura el domingo 3 octubre a las 9 P.M. (hora Miami) por CNN en Español.

Sobre CNN en Español

La cadena de noticias CNN en Español es responsable de varias plataformas multimedia dirigidas a audiencias de habla hispana en todo el mundo, que llega a 62 millones de hogares incluyendo CNN en Español 24 horas de noticias por cable para Estados Unidos, México, y Centro y Sudamérica. Esto unido a CNNEspanol.com, CNN en Español Radio, CNN en Español en Twitter, Facebook e Instagram. La marca CNN en Español brinda una experiencia en múltiples plataformas a los hispanoparlantes en las Américas.

