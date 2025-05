El Pentágono evalúa poner a Groenlandia bajo autoridad del Comando Norte, y genera preocupación por las ambiciones de Trump

“He leído el artículo en The Wall Street Journal, y me preocupa mucho porque no espiamos a los amigos”, dijo Rasmussen a los periodistas en Varsovia el miércoles, durante una reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores de la UE.

