Un oso ataca a un cliente en un supermercado en Japón y marca un nuevo récord nacional de muertes por este animal en el país

Un oso arrasó el martes con la sección de sushi de un supermercado en el centro de Japón, en el último de una serie de ataques que han elevado la cifra de muertos de este año a un récord.

Dos clientes, de 69 y 76 años, resultaron heridos cuando el oso, de 1,4 metros de altura, cruzó un aparcamiento antes de entrar en un supermercado en la ciudad de Numata, a unos 130 kilómetros al norte de Tokio, según la policía local. Uno resultó herido en el aparcamiento y el otro dentro del establecimiento.

Aunque este encuentro no fue mortal, dos ataques de osos a principios de este mes elevaron la cifra de muertos a siete en lo que va de año, según datos oficiales e informes de prensa locales, la cifra anual más alta desde que se iniciaron los registros en 2006.

Alrededor de las 7:30 p.m. hora local del martes, unas 40 personas estaban haciendo sus compras cuando el oso entró al establecimiento y se abalanzó sobre un cliente, informó la emisora pública japonesa NHK. Dos clientes sufrieron heridas leves, de acuerdo con la policía.

Los expertos afirman que los osos se aventuran cada vez más fuera de sus hábitats tradicionales y se adentran en zonas urbanas en busca de alimento debido a que el cambio climático está interfiriendo con la floración y la polinización de algunas de las fuentes tradicionales de alimento de estos animales.

Sin embargo, el gerente del supermercado declaró a NHK que el oso no parecía interesado en la comida.

“Parecía que había entrado en la tienda, quería irse pero no podía, y luego se puso nervioso”, declaró.

Mientras el gerente intentaba evacuar a los clientes, el oso salió corriendo.

“A menudo escuchaba noticias sobre osos entrando en tiendas, pero nunca imaginé que uno realmente vendría a la nuestra”, declaró el gerente a NHK.

A principios de este mes, dos muertes se atribuyeron a ataques de osos, lo que elevó la cifra anual a siete. Posteriormente, el miércoles por la mañana se descubrió un cuerpo con arañazos que parecían ser de un oso en la prefectura norteña de Iwate, informó NHK, lo que posiblemente elevó aún más la cifra de muertos.

El ataque del martes se sumó a una serie de encuentros reportados entre osos y humanos en todo el país esta semana.

Ese mismo día, un agricultor de unos 20 años fue atacado por un oso en la prefectura norteña de Akita, pocos días después de que un turista español resultara herido por otro animal mientras caminaba cerca de una parada de autobús en el pueblo de Shirakawa, un popular destino turístico en el centro de Japón.

