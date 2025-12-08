La batalla por un Heisman más latino que nunca: estos son los finalistas

Por Juan Alvarado y Cesar Lopez, CNN en Español

Esta semana se conocerá al mejor jugador del fútbol americano universitario de la temporada 2025, con la entrega del Trofeo Heisman. Este galardón, uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel universitario, podría tener sabor latino este año.

Dos mariscales de campo de ascendencia latina figuran entre los principales candidatos: Fernando Mendoza, de la Universidad de Indiana, y Diego Pavia, de la Universidad de Vanderbilt. Ambos jugadores han sido piezas clave para sus equipos, liderándolos a campañas exitosas y registros ganadores.

Mendoza, quien ha sido el motor ofensivo de los Indiana Hoosiers, disputó 13 partidos en la temporada, acumulando 2.980 yardas por pase y 33 touchdowns.

Su capacidad para proteger el balón también ha sido notable, ya que solo ha sido interceptado en 8 ocasiones, demostrando gran madurez y precisión en sus decisiones dentro del campo.

Mendoza, junto a los Hoosiers, terminaron con una sequía de títulos al vencer a Ohio en el campeonato del Big 10 del pasado 6 de diciembre y completando una campaña perfecta de 13-0.

Por su parte, Diego Pavia, nacido en el estado de Nuevo México, también tuvo una temporada destacada con la Universidad de Vanderbilt. Pavia sumó 3.192 yardas de pase, 826 por tierra, 27 pases para touchdown y, al igual que Mendoza, fue interceptado en ocho ocasiones, aunque lo hizo en un partido menos.

Su liderazgo y habilidad para mover las cadenas han sido fundamentales para el éxito de su equipo, cerrando una temporada con 10 victorias y dos derrotas.

La presencia de dos jugadores de raíces latinas entre los mejores del fútbol universitario refleja el crecimiento y la diversidad en este deporte. En los próximos días se sabrá si Mendoza o Pavia logran alzarse con el máximo galardón, que tiene a otro gran contendiente en el camino, como lo es Julian Sayin.

El también quarterback de Ohio State llevaba una marca impecable junto a su equipo, pero perdieron el invicto ante Mendoza e Indiana. Sus números, sin embargo, lo ponen a la par de sus contendientes, con 3.323 yardas de pase, 31 touchdowns y apenas seis intercepciones.

Fernando Mendoza, Ohio Hoosiers.

Diego Pavia, Vandervilt Commodores.

Julian Sayin, Ohio State Buckeyes.

Jeremiyah Love, Notre Dame

El ganador del Trofeo Heisman se conocerá el sábado 13 de diciembre. En caso de que Mendoza o Pavia lo ganen, sería la segunda vez que un jugador de origen latino lo consigue, después de Jim Plunkett, de padres mexicano-estadounidenses, quien obtuvo el galardón en 1970.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.