Todos los nominados a los Globo de Oro 2026: lista completa por categorías

Esta mañana se anuncian las nominaciones a los Globos de Oro con un giro emocionante: finalmente reconocemos al mejor podcast, una decisión que sin duda entusiasmará a decenas de fans.

Como es habitual, las categorías de los Globos se ven afectadas por la insistencia en clasificar las películas y series de televisión como drama o como “musical o comedia”.

La ceremonia de los Globos se celebrará el 11 de enero de 2026 y será presentada por Nikki Glaser.

“Blue Moon”

“Bugonia”

“Marty Supreme”

“No Other Choice”

“Nouvelle Vague”

“One Battle After Another”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“It Was Just an Accident”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Adolescence”

“All Her Fault”

“The Beast in Me”

“Black Mirror”

“Dying for Sex”

“The Girlfriend”

Benicio del Toro

Jacob Elordi

Paul Mescal

Sean Penn

Adam Sandler

Stellan Skarsgard

Sterling K. Brown

Diego Luna

Gary Oldman

Mark Ruffalo

Adam Scott

Noah Wylie

Kristen Bell – Nobody Wants This

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

Owen Cooper

Billy Crudup

Walton Goggins

Jason Isaacs

Tramell Tillman

Ashley Walters

Ryan Coogler

Paul Thomas Anderson

Guillermo del Toro

Jafar Panahi

Joachim Trier

Chloe Zhao

Kathy Bates

Britt Lower

Helen Mirren

Bella Ramsey

Keri Russell

Rhea Seehorn

Armchair Expert with Dax Shepherd

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First

“One Battle After Another” fue considerada por los aficionados a los premios como la principal candidata. Esta película, protagonizada por Leonardo DiCaprio en su faceta más despreocupada y brillante como un revolucionario desventurado que se ve envuelto en maquinaciones políticas de pesadilla, rodeado de mujeres fabulosas, poderosas y con problemas, está actualmente disponible en streaming a precio de taquilla. Regresará a cines IMAX seleccionados el 11 de diciembre durante una semana; quedan pocas entradas.

La magnífica película de Joachim Trier, “Sentimental Value”, que recibió múltiples nominaciones, narra la relación entre una actriz angustiada y que entra en pánico con facilidad y su insensible padre, director de cine, además de la vida en el hogar familiar. Además de la increíble actuación de Renate Reinsve en el papel principal, la película también cuenta con Elle Fanning, quien interpreta a la perfección el papel de una actriz estadounidense llevada al límite de su comodidad y talento.

Parece que fue hace siglos, pero “Sinners” se estrenó en abril y los votantes recordaron su momento cultural y su éxito de taquilla. El éxito de Ryan Coogler, una mezcla de Jim Crow y vampiros, mezcló a la perfección los horrores de lo sobrenatural con los horrores de lo humano.

“Hamnet” y “Wicked: For Good”, que representan polos opuestos del cine del año, también tuvieron un gran éxito.

A los padres no les sorprendieron las nominaciones de “KPop Demon Hunters”, la banda sonora de sus vidas desde que el megaéxito se estrenó en Netflix justo (¡pueden creerlo!) en junio.

Hubo una nominación muy importante para la personificación misma de nuestra era de aprensión: el aterrador rostro de payaso-bruja de la tía Gladys en “Weapons”.

(“One Battle”, “Weapons” y “Sinners” son producidas, coproducidas y/o distribuidas por Warner Bros. Pictures, que actualmente comparte empresa matriz con CNN).

Tanto “Severance”, el inquietante homenaje a la terrible situación laboral, como “Adolescence”, el éxito de Netflix sobre un adolescente acusado de asesinato, obtuvieron un buen reconocimiento.

“Pluribus”, “The Last of Us” y “The Pitt”, todas series extremadamente estresantes, cada una apocalíptica a su manera, especialmente sobre la grave situación del sistema sanitario estadounidense, también obtuvieron buenos resultados.

La gala de los Globos de Oro, presentada por Nikki Glaser, se celebrará el domingo 11 de enero de 2026. Las nominaciones se anunciarán a partir de las 8:00 a. m. ET del lunes 8 de diciembre de 2025.

