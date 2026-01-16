El Pentágono busca convertir un medio militar independiente en un “portavoz”, advierten defensores

Por Brian Stelter, CNN

La administración Trump está ejerciendo presión política sobre Stars & Stripes, el periódico militar independiente que informa a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses en todo el mundo.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció este jueves que el Departamento de Defensa “modernizará” el medio y “reorientará su contenido para alejarlo de las distracciones progresistas que drenan la moral y lo adaptará para servir a una nueva generación de militares”.

La declaración de Parnell fue un shock para el personal de Stars & Stripes, quienes aún no han escuchado directamente sobre ningún cambio y ahora temen que la independencia y credibilidad del medio de comunicación estén en riesgo.

La declaración también provocó rápidas críticas de varios legisladores demócratas y defensores de la Primera Enmienda.

“El Pentágono intenta convertir esta redacción independiente en un portavoz del mensaje político de la administración”, declaró Tim Richardson, director del programa de periodismo y desinformación de PEN America. “Esta acción viola tanto la Primera Enmienda como el mandato del Congreso que exige que la publicación mantenga su independencia editorial”.

El Congreso ha afirmado repetidamente y ha buscado proteger el estatus único del periódico.

Stars & Stripes es un producto del ejército estadounidense y está financiado en parte por el Pentágono, pero sigue el modelo de los periódicos comerciales y cubre las noticias libremente, “sin gestión de noticias ni censura”, como establece la política del Departamento de Defensa.

“Al mantener a su audiencia informada, Stars and Stripes mejora la preparación militar y permite al personal militar estadounidense y a sus familias estacionados en el extranjero ejercer mejor sus responsabilidades de ciudadanía”, señala el sitio web del periódico.

Parnell, aliado cercano del secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió algunos ajustes específicos. “No más columnas de chismes de Washington reutilizadas. No más reimpresiones de Associated Press”, escribió.

Al igual que muchos periódicos, Stars & Stripes publica artículos de The Associated Press y Reuters, pero funcionarios del Pentágono afirmaron al sitio web de derecha The Daily Wire que “esto ya no será así”.

El Daily Wire también informó que todo el contenido del periódico “será escrito por militares en servicio activo”, lo que alarmó al personal civil que actualmente redacta historias.

Parnell describió a Stars & Stripes como un periódico “adaptado a la medida de nuestros combatientes” de ahora en adelante, lo que llevó a algunos periodistas a decir que el periódico ya lo es.

Sin más detalles sobre lo que viene a continuación, “la gente obviamente está preocupada por lo que esto significa para nuestra capacidad de producir periodismo en el futuro”, comentó un miembro del personal de Stripes a CNN bajo condición de anonimato.

Richardson, de PEN America, instó al Congreso a “seguir protegiendo la independencia editorial de Stars and Stripes y garantizar que la administración le permita servir a los miembros militares libres de influencia política”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.