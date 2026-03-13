La estrella revelación de “Sinners” comenzó su recorrido con una lista de reproducción de blues de Ryan Coogler

Por Omar Jimenez, CNN

Miles Caton se estaba preparando para su primer papel cinematográfico cuando el director de la película, Ryan Coogler, le envió una lista de reproducción de blues esencial.

“Estaban los grandes —Charley Patton, Buddy Guy, B.B. King—, así que empecé a escucharla durante las primeras dos semanas”, dijo Caton a CNN.

Pronto, Caton estaba en camino de convertirse en Sammie Moore, también conocido como Preacher Boy, un personaje central de la nominada a mejor película “Sinners”.

Caton tenía 18 años cuando empezó a conversar sobre participar en la película, en la que interpreta al hijo de un predicador que se resiste a seguir el camino de su padre y, en cambio, se inclina por una vida dedicada al blues (y a sus primos, Smoke y Stack, ambos interpretados por Michael B. Jordan). El oriundo de Brooklyn tiene ahora 21 años, con una voz sorprendentemente grave, una sonrisa fácil y una ambición clara de construir sobre su papel en la cinta con más nominaciones en la historia de los Oscar.

“Nunca podría haber anticipado la reacción y la respuesta que tendría la película”, aseguró Caton a CNN.

Además de sus 16 nominaciones a los premios de la Academia, incluidas mejor película y mejor banda sonora original, el largometraje ha ganado dos premios Globo de Oro, tres BAFTA (no sin controversia), 13 premios NAACP Image y dos Actor Awards.

La película es producida y distribuida por Warner Bros. Pictures, que pertenece a la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery.

La música está en el centro de “Sinners”, ambientada en una versión ficticia de la real Clarksdale, Mississippi, una zona de Estados Unidos considerada la cuna del blues.

Desde la inspiración de la lista de reproducción que Coogler le envió hasta el trabajo de hacer la película realidad, Caton se zambulló de lleno.

“Empecé a aprender a tocar la guitarra, la guitarra resonadora, que es específica de la película y de Mississippi”, dijo Caton. La banda sonora de la cinta está producida por Ludwig Göransson, un músico ganador de múltiples premios Grammy y de un Oscar que ha colaborado a menudo con Coogler.

“Cuando conecté con Ludwig, él me enseñó ‘I Lied To You’ en la guitarra; en ese momento no teníamos letra”, ni ningún tipo de pista, explicó Caton.

“I Lied To You” se convirtió en la canción central de la película y en el ancla de una de sus escenas más icónicas: una secuencia onírica en la que el personaje de Caton demuestra “el don de hacer música tan verdadera que puede atravesar el velo entre la vida y la muerte, convocando espíritus del pasado y del futuro”, como expone la narración del largometraje al comienzo.

Caton recordó que Göransson lo llevó al estudio una o dos semanas antes de filmar la escena. “Me puso la canción y pensé: esto está buenísimo”, dijo Caton con una sonrisa. “Encarnaba todo lo que Sammie estaba tratando de decir en la película”.

Pero ni siquiera él podía imaginar cómo se vería al final, incluso después de ver un video animado que lo trazaba, lo que normalmente se describe como una “previsualización”.

“Por la manera en que estaba escrito”, dijo Caton, pensó que la escena sería “tal vez como fantasmas volando o algo así”.

“Ver eso cobrar vida en pantalla fue alucinante”, dijo.

Otro momento musical emotivo llega en una escena a mitad de créditos de la película.

La canción que suena fue escrita e interpretada por Caton y Alice Smith, una artista nominada al Grammy que ha publicado varios álbumes y cuya música ha aparecido en películas como “The Harder They Fall” y “Lovecraft Country” de HBO.

Smith aseguró a CNN que a ella y a Caton les tomó “un par de horas” escribir “Last Time (I Seen the Sun)”, después de que les mostraran algunas escenas de la película para captar su esencia.

Cuando finalmente vio la cinta, “me pareció increíble lo perfectamente que estaba ubicada”, dijo Smith, especialmente en contraste con las escenas de horror y suspenso que la preceden; la canción “te devuelve la calma”.

La imagen final es la de los “gemelos Smokestack”, ambos interpretados por Michael B. Jordan, mirando a través de un largo campo hacia un sol bajo en el horizonte.

“Literalmente se ve como mi infancia”, dijo Smith. “Una vista específica de una mañana en casa de mi abuela, allá afuera, desde el porche trasero, a través de los campos”.

Un productor musical de la película dijo a CNN que Coogler puso la interpretación de Smith de “I Put a Spell on You”, de Nina Simone, para ayudar a construir la atmósfera durante el rodaje de ciertas escenas.

“Especialmente las escenas de amor”, afirmó Smith en voz baja, riéndose. “Lo que usaron de lo mío era algo particularmente emocional y evocador”, dijo.

Tras dar en el clavo con su primera película importante, además de una próspera carrera musical impulsada por su potente voz (incluida una nueva canción original llamada “Somethin”), Caton tiene opciones por delante.

En los premios Oscar este fin de semana, está previsto que sea el centro de una presentación especial de “I Lied To You” junto al compositor Raphael Saadiq y otros colaboradores musicales de “Sinners”.

No obstante, también lleva años actuando en grandes escenarios: se hizo viral de niño por cantar una versión de “Feeling Good”, de Nina Simone; luego apareció varias veces en “Little Big Shots” de NBC junto a Steve Harvey en 2018; y realizó una gira nacional junto a H.E.R.

Recientemente ganó el premio NAACP a la actuación revelación sobresaliente por “Sinners”, el Critics’ Choice Award al mejor intérprete joven, y fue nombrado entre las estrellas emergentes más influyentes del TIME 100.

Caton dijo que el proceso de filmar “Sinners” le ayudó a crecer, especialmente a la hora de superar la incertidumbre y la duda.

“Definitivamente sentí la presión, pero siempre me repetía que debía concentrarme”, dijo. “Estás aquí por una razón: para hacer lo que estás llamado a hacer”, recordó haberse dicho.

También sabía que el largometraje iba a ser especial, pero no exactamente así.

“Creo que estoy sorprendido porque soy parte de esto, pero cuando miro más allá de que yo esté en la película y simplemente la veo, es como: tiene sentido. Es una buena película”, dijo Caton, riéndose.

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