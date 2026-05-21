Según el Dr. Beach, Hawai y Florida encabezan la lista de las mejores playas de EE.UU. para 2026

Por Jeanne Bonner, CNN

Una playa en forma de media luna en Hawai, rodeada de vegetación y frente a una isla cercana a la costa, es la mejor playa de Estados Unidos.

Así lo afirma el científico costero Stephen P. Leatherman, más conocido como Dr. Beach. La playa de Poipu, en la isla de Kauai, encabeza la lista de 2026, que él elabora basándose en 50 criterios individuales.

Según la clasificación anual de Leatherman, la segunda mejor playa es el Parque Estatal St. Andrews en Panama City, Florida.

Hawai y Florida dominan los 10 primeros puestos, que incluyen el Parque Estatal de la Isla Caladesi en la zona de Dunedin/Clearwater en Florida, y la playa de Wailea en la isla hawaiana de Maui.

Una playa del noreste se coló entre las cinco mejores: Main Beach, en la pintoresca localidad de East Hampton, al este de Long Island. Esta playa neoyorquina ocupó el quinto puesto este año.

Leatherman destaca el “entorno tranquilo y rural de la playa, situado en un pequeño pueblo” y las “imponentes dunas de arena” que contribuyen a crear un paisaje tan bucólico.

Hawai y Florida suelen obtener buenos resultados en la clasificación, en parte porque Leatherman se centra en las “playas aptas para el baño”, lo que significa que el agua tiene que estar lo suficientemente cálida como para que la gente se anime a nadar un rato.

Las playas de Maine, Connecticut y otros estados del noreste, por ejemplo, suelen ser demasiado frías para figurar en la lista, declaró en una entrevista con CNN. Sin embargo, una playa de Massachusetts encabeza la lista de las 10 mejores: Coast Guard Beach, en Cape Cod. Leatherman afirma que los visitantes llegan a esta playa virgen en bicicleta o autobús lanzadera, donde en los últimos años se ha observado una gran concentración de focas.

Varias playas se encuentran en complejos turísticos privados, entre ellas Kaunaoa, en Hawai, también conocida como playa Mauna Kea, ubicada en la isla de Hawai. Si bien la playa se encuentra dentro del complejo Mauna Key Beach Resort, se puede acceder a la costa a través de un derecho de paso público, recalcó Leatherman, profesor de la Universidad Internacional de

¿No encuentras tu playa favorita? Como ya se mencionó, la temperatura del agua probablemente sea la causa.

Leatherman dice que hay muchos lugares que le gustan en el estado de Washington, el norte de California y Oregón, entre otros, y que a menudo recibe quejas de los bañistas cuando estas zonas no aparecen en la lista.

“Hace un frío terrible”, dijo.

Otros factores que impiden que las playas figuren en su clasificación son las mareas. Leatherman explicó que las mareas fuertes enturbian el agua, lo cual no siempre resulta atractivo para los bañistas, ya que una vez dentro del agua, «la gente quiere ver hasta los dedos de los pies».

Leatherman suele mencionar playas que deben ser eliminadas del top 10 debido a la contaminación u otros problemas. Tres playas fueron excluidas de la clasificación de este año, incluyendo la playa Coronado en San Diego por segundo año consecutivo. Leatherman afirma que las aguas residuales del río Tijuana están afectando gravemente a la playa.

“Está destrozando toda esa zona”, dijo Leatherman. “Estoy muy disgustada por eso”.

El condado de San Diego ha tenido que emitir repetidamente avisos debido a la presencia de bacterias en el agua, advirtiendo a los bañistas que se mantengan alejados. En mayo se emitieron nuevos avisos debido a la presencia de aguas residuales del río Tijuana.

Las otras dos playas que no figuran en la lista este año son Lighthouse Beach en los Outer Banks de Carolina del Norte, debido a la erosión, y el Parque Estatal Cape Florida en Miami, donde la enorme cantidad de algas sargazo que llegan a la orilla está reduciendo la belleza natural de la playa.

Leatherman publica esta lista anual desde 1991. Los 50 criterios que utiliza para evaluar las playas incluyen la calidad del agua y la arena, el tamaño de las olas, la forma de la playa, la limpieza y las precipitaciones.

Él “retira” algunas playas de su clasificación para que otros lugares tengan la oportunidad de figurar, pero eso no significa que la calidad haya disminuido. El año pasado, por ejemplo, Coopers Beach, en la ciudad neoyorquina de Southampton, encabezó la lista. Afirmó que sigue siendo una playa maravillosa.

En la clasificación de 2025, la playa de Poipu, que este año ocupó el primer puesto, quedó en tercer lugar.

Según el Dr. Beach, en Estados Unidos existen 650 playas públicas recreativas importantes, y él afirma haberlas visitado todas.

Playa Poipu, Kauai, Hawai Parque Estatal St. Andrews, Panama City, Florida Parque Estatal de la Isla Caladesi, Dunedin/Clearwater, Florida Playa Wailea, Maui, Hawai Playa principal, East Hampton, Nueva York Parque Estatal Delnor-Wiggins Pass, Naples, Florida Parque Beachwalker, Isla Kiawah, Carolina del Sur Kaunaoa, Isla Grande, Hawai Playa Lanikai, Oahu, Hawai Playa de la Guardia Costera , Cape Cod, Massachusetts

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