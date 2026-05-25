La lista de Colombia para el Mundial 2026: muchos habituales y algunas sorpresas de Néstor Lorenzo

Por César López, CNN en Español

El regreso de la selección colombiana de fútbol al Mundial llena de ilusión no solo a los jugadores elegidos por Néstor Lorenzo, sino a todo un país, en su gran mayoría futbolero.

El no haber clasificado a Qatar 2022 sin duda fue un revés muy doloroso, pero las últimas eliminatorias, con la actuación decorosa de la Copa América 2024 de por medio, agrandan la expectativa de poder superar la presentación de 2014, cuando el seleccionado cafetero llegó hasta los cuartos de final.

Ese proceso que gestionó José Néstor Pékerman mantiene la continuidad en las manos de Lorenzo, quien anunció a los 26 “guerreros” (mote muy controversial en Colombia) que buscarán llevarle alegrías al país.

Porteros: Camilo Vargas (Atlas-México), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-Argentina), David Ospina (Atlético Nacional-Colombia).

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace-Inglaterra), Willer Ditta (Cruz Azul-México), Santiago Arias (Independiente-Argentina), Davinson Sánchez (Galatasaray-Turquía), Jhon Lucumí (Bologna-Italia), Yerry Mina (Cagliari-Italia), Johan Mojica (Mallorca-España), Deiver Machado (FC Nantes).

Mediocampistas: James Rodríguez (Minnesota United-Estados Unidos), Richard Ríos (Benfica-Portugal), Jefferson Lerma (Crystal Palace-Inglaterra), Jhon Arias (Palmeiras-Brasil), Jorge Carrascal (Flamengo-Brasil), Kevin Castaño (River Plate-Argentina), Juan Fernando Quintero (River Plate-Argentina), Gustavo Puerta (Racing Santander-España), Juan Portilla (Athletico Paranaense-Brasil), Jaminton Campaz (Rosario Central-Argentina).

Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar-Rusia), Luis Suárez (Sporting CP-Portugal), Luis Díaz (Bayern Múnich-Alemania), Juan Camilo Hernández (Real Betis-España), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama-Brasil).

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