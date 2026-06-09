El Pentágono actualiza la lista de afiliaciones religiosas que reconoce tras críticas de legisladores mormones

Por Haley Britzky, CNN

El Pentágono actualizó la lista de afiliaciones religiosas verificadas para los miembros de las fuerzas armadas, utilizada en los sistemas de gestión de personal, y eliminó la etiqueta de “cristiano” de varias confesiones tras las críticas recibidas durante el fin de semana por no haber clasificado a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como cristiana.

Una lista difundida la semana pasada en internet por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, formalizaba 31 categorías religiosas con las que los militares podían identificarse; 21 de ellas correspondían a variantes del cristianismo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no figuraba como cristiana, hecho que fue criticado de inmediato por legisladores mormones, incluido el senador Mike Lee, firme partidario de Trump.

“Me parece muy lamentable que el Pentágono haya decidido identificar como cristianos a prácticamente todos los grupos religiosos de Estados Unidos que profesan fe en Jesucristo, con una única excepción: los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, declaró Lee en un video publicado en internet el domingo. “Considero esto ofensivo, no solo porque es mi propia fe y la de decenas de miles de militares estadounidenses, sino porque resulta repugnante para cualquier sentido de la decencia, para nuestro patrimonio común y para la convicción compartida de que el Gobierno no debe intervenir en disputas doctrinales entre diversas confesiones religiosas”.

Otro legislador republicano de Utah, el representante Mike Kennedy, calificó la lista del Pentágono de “errónea” y afirmó que “debe corregirse”.

El lunes, el Pentágono publicó una segunda versión de la lista en la que se eliminaba la etiqueta de “cristiano” de las distintas confesiones y denominaciones.

“La labor del Pentágono no consiste en dirimir debates teológicos, sino en garantizar que se respeten y fomenten las creencias sinceras dentro de nuestras filas”, señaló una publicación de la cuenta de respuesta rápida del Pentágono en X.

Lee celebró la actualización de la lista de códigos religiosos el lunes y expresó su “gratitud” hacia Hegseth “por corregir el error”.

Estos cambios se producen en un momento en que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se ha comprometido a reformar el cuerpo de capellanes militares. En diciembre, afirmó en un video en redes sociales que dicho cuerpo había sido “degradado” y “relegado a un segundo plano” en las últimas décadas. Hegseth anunció las modificaciones en los códigos religiosos militares en marzo de este año, aunque la lista definitiva no se dio a conocer en aquel momento. Hegseth señaló que la cantidad de códigos utilizados por los miembros de las fuerzas armadas para identificar sus creencias se había “disparado a más de 200 códigos de fe”, calificando la situación de “poco práctica e inaplicable”.

“Nuestro comité de revisión interna recomienda que, en adelante, el departamento utilice 31 códigos de afiliación religiosa”, afirmó Hegseth. “Esto alinea los códigos con su propósito original, proporcionando a los capellanes información clara y útil para que puedan brindar asistencia espiritual a los miembros de las fuerzas armadas de una manera acorde con sus antecedentes de fe y sus prácticas religiosas”.

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