Los New York Knicks están a un paso del título tras protagonizar la mayor remontada en la historia de las finales de la NBA

Por Jacob Lev, CNN

Es un partido que pasará a la historia.

Los New York Knicks protagonizaron el miércoles la mayor remontada en la historia de las finales de la NBA, al superar una desventaja de 29 puntos para derrotar a los San Antonio Spurs en el cuarto partido por 107-106.

Ahora lideran la serie al mejor de siete de las Finales de la NBA por 3-1 y tienen la oportunidad de asegurar el título el sábado en San Antonio en el quinto partido.

Los Knicks no solo remontaron para sorprender a los Spurs, sino que la forma en que lo hicieron —un rebote ofensivo de OG Anunoby a falta de 1,2 segundos para tomar la delantera— fue simplemente asombrosa al final de una de las mitades más memorables del baloncesto en la historia de la NBA.

Pero en realidad fue una historia dividida en dos partes.

Los Spurs dominaron la primera mitad, desde el salto inicial, incluso antes de que los aficionados de los Knicks, entre los que se encontraban celebridades como Taylor Swift, Timothée Chalamet y otros, tuvieran la oportunidad de sentarse en sus asientos.

Poco más de un minuto después de comenzar el partido, el pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns, cometió dos faltas rápidas, incluida una segunda falta polémica que se produjo tras una revisión, lo que obligó al jugador de 30 años a sentarse en el banquillo.

Nueva York no logró recuperarse del todo en los dos primeros cuartos del partido.

Los Spurs lanzaron una ofensiva arrolladora, batiendo numerosos récords de las finales de la NBA en el proceso.

San Antonio llegó al descanso con una ventaja de 76-49 sobre los Knicks, la mayor de un equipo visitante en la historia de las finales, excluyendo la serie de la burbuja cuando el covid-19 de 2020.

Los Spurs también encestaron 14 triples, la mayor cantidad lograda en la primera mitad en la historia de las finales.

Pero la diversión para los fieles seguidores de Nueva York comenzó en la segunda mitad.

La mayor remontada en la historia de las Finales se produjo hace casi 20 años, cuando los Boston Celtics remontaron una desventaja de 24 puntos contra Los Angeles Lakers.

La historia estaba en contra de los Knicks y parecía que la serie se les escapaba de las manos.

Pero el inicio de la segunda mitad les dio un pequeño rayo de esperanza después de que los Knicks lograran una racha de 13-0 y finalmente redujeran la ventaja a 15 puntos al comenzar el último cuarto.

Los Knicks siguieron recortando la ventaja de los Spurs poco a poco durante el último cuarto, mientras el Madison Square Garden vibraba cada vez más con la euforia que inundaba el estadio.

La diferencia se redujo a un solo dígito y luego se fue acortando hasta que finalmente quedó a tan solo una posesión.

El base All-Star de los Knicks, Brunson, fue la chispa que encendió la mecha, dándole a Nueva York su primera ventaja del partido cuando solo quedaba 1:22 en el último cuarto.

Los Spurs tomaron la delantera 106-105 a falta de solo 30 segundos, el Garden se puso de pie, con la esperanza de presenciar un momento histórico.

A falta de poco más de cinco segundos, Brunson recibió el pase de banda y lanzó un triple lejano que golpeó el aro. Anunoby saltó por encima de los defensores de los Spurs y encestó el tiro, que resultó ser el de la victoria a falta de 1.2 segundos, desatando la euforia en el Madison Square Garden.

Los Spurs aún tenían tiempo suficiente para lanzar a canasta, pero Stephon Castle no pudo rematar el pase de banda, asegurando así la histórica victoria para Nueva York, que ahora está a solo un partido de su primer título desde 1973.

Si bien los 36 puntos de Brunson, el máximo anotador del partido, fueron clave para la victoria de los Knicks, fueron los 33 puntos de Anunoby, con un 7 de 9 en triples, los que realmente llevaron el peso de la victoria.

“Simplemente hacemos lo que hace falta para ganar. Lo nuestro es dominar los rebotes… Solo intenté hacer una jugada… Somos resilientes”, declaró Anunoby a la transmisión de ABC después del partido.

Gran parte de la conversación previa al cuarto partido giró en torno al arbitraje.

Al comienzo del tercer partido del lunes, Victor Wembanyama pareció empujar a Jalen Brunson, pero el árbitro no pitó ninguna falta.

La liga revisó retroactivamente la jugada, pero decidió no sancionarla como falta flagrante contra la joven estrella francesa de 22 años.

Además, el entrenador de los Knicks, Mike Brown, criticó a los árbitros por la diferencia de 24 tiros libres de los Spurs frente a los ocho de Nueva York en la segunda mitad.

Si avanzamos hasta el miércoles, Wembanyama escuchó esos comentarios de la afición del Garden antes del inicio del partido y cada vez que tocaba el balón.

El francés protagonizó momentos clave durante el partido. Mitchell Robinson le dio un codazo a Wembanyama en el primer cuarto, lo que le valió una penalización por falta flagrante.

Al comienzo del tercer cuarto, Wembanyama le dio un codazo en la cara a Towns y fue sancionado con una falta flagrante de tipo I, lo que significa que ahora acumula tres puntos por faltas flagrantes en esta postemporada y está a uno más de la suspensión automática.

Wembanyama terminó con 24 puntos, 13 rebotes y tres bloqueos en la derrota.

Wemby restó importancia a la necesidad de cambiar su forma de jugar durante el resto de la serie tras el partido.

“Por supuesto que voy a tener más cuidado. Pero no va a cambiar mucho”, indicó Wembanyama a los periodistas.

En cuanto a la transición al siguiente partido tras un encuentro tan emotivo, Wembanyama expresó que tanto él como sus compañeros se sentían dolidos por la derrota.

“No sé qué pensar de las emociones, pero fue doloroso, por supuesto. Es como si hubiéramos trabajado demasiado y hubiéramos perdido nuestra ventaja. Así de simple. Duele”, expresó.

La serie regresa ahora a San Antonio para el quinto partido, que se disputará el sábado en el Frost Bank Center.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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