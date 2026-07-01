Primarias en Colorado: los socialistas democráticos triunfan sobre una congresista en ejercicio y otras claves de la noche

Por Eric Bradner y David Wright, CNN

Los socialistas democráticos asestaron otro golpe al establishment demócrata el martes en Colorado, donde según la proyección de CNN Melat Kiros, de 29 años, derrotará en las primarias a la actual representante Diana DeGette, quien fue elegida antes de que naciera Kiros.

Kiros fue la tercera candidata progresista en derrotar a un miembro de la Cámara de Representantes en ejercicio en ocho días, después de que otras dos ganaran la semana pasada en Nueva York.

Y, tras éxitos en elecciones a la alcaldía, primarias al Congreso y otras contiendas en ambas costas, la victoria de Kiros demostró el creciente alcance geográfico de la insurgencia de izquierda que busca transformar el Partido Demócrata de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año y a medida que se acercan las primarias presidenciales de 2028.

“Estamos ganando de costa a costa, en todos los niveles de gobierno. Estamos recuperando nuestro partido y nuestro país”, dijo Kiros a sus seguidores en la celebración de su victoria.

Las primarias del primer distrito fueron el resultado más sorprendente de una jornada en la que los votantes demócratas de Colorado resolvieron una serie de disputas sobre quién liderará el partido tras la finalización del mandato del gobernador Jared Polis.

Esos votantes optaron por mantener a sus dos senadores demócratas en el Senado. Esto fue una buena noticia para el senador John Hickenlooper, quien logró superar el desafío de la izquierda. Sin embargo, fue una mala noticia para el senador Michael Bennet, quien perdió las primarias del partido para gobernador ante el fiscal general del estado, Phil Weiser.

Weiser basó su campaña en confrontar al presidente Donald Trump con mayor firmeza que Polis, quien recientemente fue reprendido por su propio partido por conceder el indulto a la negacionista electoral Tina Peters.

Los votantes demócratas también eligieron a su candidato en la disputada contienda del 8.º distrito, donde se proyecta que un legislador estatal de 31 años se enfrentará a un republicano novato en lo que se espera sea una de las contiendas más reñidas del país en la lucha por el control de la Cámara de Representantes.

Estas son las principales conclusiones de las primarias de Colorado.

Kiros, que contó con el respaldo del senador Bernie Sanders, se subió a la ola de impulso antisistema que propició una serie de victorias inesperadas para el ala izquierda del partido en Nueva York días atrás.

La contienda puso al descubierto las divisiones habituales: los candidatos chocaron por su resistencia a la administración Trump, sus políticas económicas y las críticas abiertas de Kiros a las relaciones de Estados Unidos con Israel.

DeGette se apoyó en su dilatada trayectoria, argumentando en un debate este mes que “ahora no es el momento de arriesgarse y enviar a Washington a alguien sin experiencia”. La congresista, con 15 mandatos a sus espaldas, también recibió más de un millón de dólares en financiación externa, con anuncios que criticaban a Kiros por ser “extremista” y la acusaban de hacer comentarios “con tintes antisemitas”.

Kiros, por su parte, presentó a DeGette como parte de un establishment fallido. “La realidad es que los demócratas tenemos el peor índice de aprobación en décadas porque no hemos hecho nada por la clase trabajadora”, argumentó en el debate de este mes.

Kiros fue despedida de su bufete de abogados en 2023 tras publicar una carta abierta en la que argumentaba que las demandas de los estudiantes manifestantes por la eliminación de Israel no debían equipararse con el antisemitismo. Fue objeto de críticas durante la campaña electoral tras negarse a calificar de antisemita el ataque incendiario contra un grupo de manifestantes en Boulder que exigían la liberación de rehenes israelíes el año pasado. Los investigadores habían declarado previamente que el autor del ataque confesó a la policía que lo impulsaba el deseo de “matar a todos los sionistas”.

“No sé qué pasaba por la mente del agresor”, declaró a 9News. “Lo único que sé es que atacó a personas inocentes por sus creencias”.

Durante el fin de semana, Darializa Ávila Chevalier, la socialista democrática que derrotó a la presidenta del Caucus Hispano del Congreso en Nueva York la semana pasada a pesar de las críticas por sus controvertidas publicaciones, animó a los residentes de Denver a votar por Kiros. Ambas mujeres cuentan con el respaldo del grupo de acción política anticapitalista Justice Democrats, y Kiros declaró a CNN en una entrevista que ha hablado con Ávila Chevalier.

Es probable que la joven socialista democrática se una a un grupo de progresistas emergentes en el Congreso el próximo año, posicionándose como una de las favoritas en las elecciones generales del distrito del área de Denver.

Todavía es demasiado pronto para saber cómo se desarrollarán a largo plazo las victorias progresistas en las primarias de 2026, incluyendo cómo reaccionará el electorado general al giro a la izquierda de los demócratas en noviembre y cómo influirán los progresistas en la carrera presidencial de 2028.

El martes por la noche, sin embargo, los socialistas democráticos estaban de celebración.

Antes del discurso de Kiros, la multitud coreaba “DSA, DSA”, acrónimo de Socialistas Democráticos de América. Entre los asistentes se encontraba el streamer de Twitch Hasan Piker, quien entrevistó a Kiros durante la campaña, y el representante estatal de Pensilvania Chris Rabb, un candidato afín al DSA que ganó las primarias para la Cámara de Representantes en Filadelfia esta primavera.

“Nos tienen miedo, y con razón, porque no venimos a jugar”, dijo Rabb al público antes de presentar a Kiros.

Kiros agradeció a Sanders y, en un momento dado, le entregaron una figura de cartón del ícono progresista en un episodio que se convirtió en meme, donde aparecía sentado en una silla con guantes y mascarilla.

Durante su discurso, interrumpido con frecuencia por el sonido de bocinas de aire para celebrar, afirmó que su victoria “enviaba un mensaje claro: no esperaremos”. A continuación, expuso una serie de las principales prioridades políticas de los socialistas democráticos.

“No esperaremos para plantar cara a Donald Trump y la oligarquía. No esperaremos para abolir ICE y aprobar Medicare para todos. No esperaremos para poner fin a la política del pasado, para sacar al gran capital de nuestra política y para abordar el tema de los PAC corporativos y el AIPAC. Y no, no esperaremos para acabar con el genocidio en Palestina”, declaró.

Su victoria, concluyó, es mucho más importante que este momento. “Esto es un movimiento, y apenas estamos comenzando.”

Las primarias demócratas para gobernador de Colorado fueron la prueba más reciente de la profunda insatisfacción de los votantes demócratas con la representación de su partido en Washington y su deseo de un mayor enfrentamiento con Trump. Los votantes eligieron a Weiser por encima de Bennet, a pesar de que el senador había sido considerado durante mucho tiempo como el favorito para suceder a Polis.

Bennet basó su campaña en lo que describió como planes más ambiciosos para abordar el cambio climático y ampliar el acceso a la atención médica, incluyendo la creación de un seguro médico público estatal. Pero Weiser vinculó a Bennet con Washington y señaló que Bennet conservaría su escaño en el Senado. En un debate, afirmó que lo mejor para Colorado podría resumirse en una pegatina: “Phil Weiser para gobernador, Michael Bennet para senador”.

También prometió una mayor confrontación con Trump y destacó las decenas de demandas que ha presentado contra la administración Trump. Las acciones de la administración Trump contra Colorado —incluido el traslado de la sede del Comando Espacial, el intento de desmantelar el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, la denegación de solicitudes de declaración de desastre, el veto a la financiación de un oleoducto de agua potable y más— dejaron a muchos demócratas con ganas de una respuesta más contundente.

Los anuncios de Weiser resaltaron sus esfuerzos por hacer frente a lo que él llama una “administración ilegal y abusiva”, al tiempo que presentaban a Bennet como respaldado por magnates corporativos.

Weiser será el claro favorito en noviembre en un estado que los demócratas ganaron por un amplio margen en las dos últimas elecciones presidenciales. Los republicanos están eligiendo a su candidato de un grupo que incluye al líder religioso Victor Marx, al representante estatal Scott Bottoms y a la senadora estatal Barb Kirkmeyer.

Según las proyecciones del equipo de análisis de CNN, Hickenlooper ganará las primarias demócratas para el Senado en Colorado, a pesar de la fuerte competencia de su ala izquierda.

Derrotó a la senadora estatal Julie Gonzales, una candidata progresista de 43 años, en una contienda que sirvió como reflejo del debate general sobre el futuro del Partido Demócrata.

El exalcalde de Denver y exgobernador durante dos mandatos aprovechó sus décadas de experiencia en la política de Colorado para frenar el impulso del ala izquierda antisistema, destacando su enfoque de construcción de coaliciones y reafirmando su oposición a la administración Trump.

Mientras tanto, Gonzales se alineó con los llamados a un cambio generacional dentro del partido, argumentando que la política gradualista y complaciente del actual gobernador, de 74 años, no ha mejorado la vida de los habitantes de Colorado, al tiempo que criticaba a Hickenlooper por no asistir a debates y foros de candidatos.

Si bien Gonzales contó con el respaldo del grupo progresista nacional Indivisible y la AFL-CIO estatal, la ventaja financiera de Hickenlooper —que recaudó varias veces más fondos que Gonzales— y su larga trayectoria fueron suficientes para superar un desafío contundente.

Hickenlooper avanza ahora a las elecciones generales como el favorito para conservar su escaño en Colorado, un estado sólidamente demócrata.

Se espera que el 8.º Distrito de Colorado, donde el congresista republicano Gabe Evans ganó por menos de un punto porcentual en 2024 en su primer mandato, sea uno de los principales objetivos demócratas este otoño.

Según las proyecciones del equipo de análisis de CNN, el congresista estatal Manny Rutinel ganará la candidatura demócrata para enfrentarse a Evans, derrotando a la excongresista estatal Shannon Bird.

Rutinel es relativamente nuevo en Colorado: llegó en 2020 para trabajar en la campaña al Senado de Hickenlooper y se estableció allí definitivamente dos años después, tras graduarse de la Facultad de Derecho de Yale. En 2023, fue seleccionado para cubrir una vacante en la Cámara de Representantes estatal después de que el anterior titular fuera nombrado senador estatal.

Bird, de 57 años, era considerado uno de los demócratas más moderados de la legislatura. El exconcejal de Westminster y abogado fue elegido por primera vez en 2018 y renunció a principios de este año para postularse al Congreso.

El 8.º Distrito, que se extiende desde los suburbios del norte de Denver hasta Greeley, cuenta con una gran proporción de votantes latinos. Durante la campaña, Rutinel hizo hincapié en sus raíces como hijo de una madre inmigrante soltera de República Dominicana, y la contienda estuvo marcada por enfrentamientos sobre política migratoria y antecedentes legislativos.

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Arit John de CNN contribuyó con este reporte.