El Pentágono deja sin corregir el total de bajas en su sitio web tras la desaparición de cifras de muertos y heridos

Por Davis Winkie y Aleena Fayaz, CNN

El sitio web del Pentágono que registra las bajas de guerra sigue mostrando información incorrecta casi un día después de que se redujeran las cifras de muertos y heridos de militares estadounidenses en la guerra con Irán, en lo que funcionarios del Departamento de Defensa calificaron como una “interrupción de datos”.

Los senadores demócratas enviaron una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, el jueves por la noche, en la que exigían explicaciones sobre los problemas del sitio web y solicitaron un recuento completo de las bajas de guerra.

Cuatro muertes y decenas de heridos desaparecieron de los totales el jueves, después de que el sitio web del Sistema de Análisis de Bajas de Defensa (DCAS, por sus siglas en inglés) hubiera publicado correctamente a principios de semana el número total de soldados de Estados Unidos muertos en la guerra en 18. Cuatro soldados murieron —tres en Jordania y uno en Iraq— como parte de operaciones durante el fin de semana.

El presidente Donald Trump asistió el miércoles al solemne traslado de los restos de esos cuatro militares en la Base Aérea de Dover, Delaware. El presidente confirmó el total de 18 fallecidos durante una comparecencia ante la prensa el jueves, pero restó importancia a su relevancia.

“Uno es demasiado, pero son 18, mientras que en Vietnam perdimos 200.000”, dijo. El recuento oficial del Pentágono de muertes totales en Vietnam es de 58.220.

Las 14 que aún figuraban en el sitio web de DCAS hasta este viernes parecían incluir a un marinero que murió a principios de julio después de que el helicóptero en el que viajaba se estrellara en el mar Arábigo.

Funcionarios del Pentágono atribuyeron la caída a problemas técnicos y negaron que hubiera un intento intencional de ocultar el número de víctimas de la guerra, luego de que los medios informaran sobre el repentino descenso.

“El Departamento de Guerra es consciente de interrupciones temporales de datos en el sitio web del Sistema de Análisis de Bajas de Defensa”, dijo el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X. “Estas anomalías del sitio se resuelven actualmente en coordinación con las Fuerzas Armadas”.

CNN preguntó al Pentágono este viernes por qué no se habían corregido las cifras y si el Departamento de Defensa podría arreglar el problema subyacente para que los números fueran precisos en el futuro. El Pentágono no respondió hasta el momento de la publicación.

CNN, que monitorea el sitio web del DCAS, había observado fallas repetidas esta semana, con fluctuaciones en las cifras.

El Departamento de Defensa ha tardado en revelar las bajas durante la guerra, y los funcionarios han alegado motivos de seguridad. El lunes, Parnell reconoció que “casi 100 militares” habían resultado heridos en la guerra desde el 7 de julio, en un momento en que decenas de esas heridas no aparecían en los totales de DCAS.

Los 12 senadores demócratas que integran la Comisión del Senado de Servicios Armados firmaron una carta el jueves para pedir a Hegseth respuestas sobre qué estaba causando inexactitudes en el sistema DCAS y exigir un recuento completo de las bajas.

“El pueblo estadounidense, el Congreso, los militares y sus familias tienen derecho a un recuento completo y preciso del costo humano de la guerra”, decía la carta. “La información actualmente disponible al público sugiere que el departamento no ha proporcionado de manera consistente informes públicos de bajas oportunos y completos durante todo el conflicto”.

Incluso cuando aparentemente funciona correctamente, los datos de DCAS parecen mostrar un retraso significativo en las actualizaciones. Un funcionario del Pentágono dijo anteriormente que “pueden pasar varios días o incluso semanas para que una herida quede documentada en los sistemas militares” debido a los requisitos de evaluación médica y revisión. Sin embargo, el funcionario le dijo a CNN que la base de datos de DCAS se “actualiza regularmente”.

Hegseth ya había criticado la cobertura mediática sobre las muertes de militares y afirmó en una conferencia de prensa en marzo: “Cuando unos pocos drones logran pasar o suceden tragedias, es noticia de primera plana”.

“Lo entiendo”, añadió. “La prensa solo quiere hacer que el presidente se vea mal”.

Hegseth no mencionó las muertes de miembros del servicio para abrir su testimonio el martes, mientras que el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, mencionó a los cuatro que habían muerto durante el fin de semana mientras se sentaba junto a Hegseth, un patrón coherente con sus periódicas conferencias de prensa conjuntas durante los primeros días de la guerra.

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