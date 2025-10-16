Skip to Content
Sports

Borderland Blitz: Week 8 Schedule & Scores

BLITZ 2023 WEB PIC 1
By
New
Published 11:09 PM
Pebble HillsEastwoodat Eastwood 7 p.m.
CoronadoMontwoodat SAC 2 6:30 p.m.
FranklinSocorro at SAC 1 7:30 p.m.
ChapinCanutilloat Canutillo 7 p.m.
HorizonDel Valleat Del Valle 7 p.m.
AndressBurgesat Burges 7 p.m.
HanksEl Pasoat El Paso 7 p.m.
ClintYsletaat Ysleta 7 p.m.
RiversideMountain Viewat Mountain View 7 p.m.
IrvinAustinat Austin 7 p.m.
BowieSan Elizarioat San Elizario 7 p.m.
Organ MountainCentennial at Field of Dreams 7 p.m.
GadsdenLovingtonat Lovington 7 p.m.
Las Cruces 47Alamogordo 0Final (Thursday)
Goddard 48Mayfield 10Final (Thursday)
Deming 42Santa Teresa 16Final (Thursday)
Article Topic Follows: Sports

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Adrian Ochoa

Adrian Ochoa is ABC-7’s Sports Director.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.