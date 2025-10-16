Borderland Blitz: Week 8 Schedule & Scores
|Pebble Hills
|Eastwood
|at Eastwood 7 p.m.
|Coronado
|Montwood
|at SAC 2 6:30 p.m.
|Franklin
|Socorro
|at SAC 1 7:30 p.m.
|Chapin
|Canutillo
|at Canutillo 7 p.m.
|Horizon
|Del Valle
|at Del Valle 7 p.m.
|Andress
|Burges
|at Burges 7 p.m.
|Hanks
|El Paso
|at El Paso 7 p.m.
|Clint
|Ysleta
|at Ysleta 7 p.m.
|Riverside
|Mountain View
|at Mountain View 7 p.m.
|Irvin
|Austin
|at Austin 7 p.m.
|Bowie
|San Elizario
|at San Elizario 7 p.m.
|Organ Mountain
|Centennial
|at Field of Dreams 7 p.m.
|Gadsden
|Lovington
|at Lovington 7 p.m.
|Las Cruces 47
|Alamogordo 0
|Final (Thursday)
|Goddard 48
|Mayfield 10
|Final (Thursday)
|Deming 42
|Santa Teresa 16
|Final (Thursday)