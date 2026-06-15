El gobernador de California, Gavin Newsom, dice que el Departamento de Justicia de Trump lo está investigando

Por Eric Bradner, CNN

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el lunes que el Departamento de Justicia lo está investigando y afirmó que el presidente Donald Trump está apuntando contra un “enemigo político”, pese a que no hay evidencia de que el posible contendiente demócrata a la presidencia en 2028 haya cometido un delito.

Newsom dijo en un video publicado en redes sociales que el Gobierno de Trump también está apuntando contra su esposa, Jennifer Siebel Newsom.

“Si no puede intimidarme, irá tras la madre de nuestros hijos”, dijo Newsom. “Donald Trump eligió el objetivo equivocado. No tenemos nada que ocultar”.

Newsom dijo que Trump “puede citar mis registros, puede investigarme, puede hostigarme, poner mi nombre en todas y cada una de las listas de enemigos que tenga, pero deje a mi esposa y a mi familia fuera de su venganza personal”.

CNN se comunicó con el FBI para solicitar comentarios. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Una persona familiarizada con el caso dijo a CNN que no existe una investigación dirigida directamente contra Newsom.

El diario The New York Times informó primero sobre el anuncio de Newsom.

La oficina de Newsom dijo que agentes federales se han comunicado con personas y organizaciones vinculadas tanto al gobernador como a su esposa, y que han emitido citaciones para obtener registros y realizado entrevistas relacionadas con años de actividad personal y profesional. En las últimas semanas, añadió la oficina, la pesquisa federal amplió su enfoque hacia la familia y la red profesional de Newsom.

La exjefa de gabinete de Newsom, Dana Williamson, fue acusada formalmente en noviembre de 2025 por cargos federales relacionados con un presunto esquema para desviar dinero de campaña del exsecretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Xavier Becerra, para quien también trabajó. Las acusaciones se refieren a hechos ocurridos antes de que trabajara para Newsom. El mes pasado se declaró culpable de tres de los 23 cargos.

La oficina de Newsom, citando declaraciones del abogado de Williamson, dijo que los investigadores federales ofrecieron el año pasado indulgencia a Williamson a cambio de información sobre Newsom, aunque ella no tenía nada que aportar.

Becerra compite para suceder a Newsom en la gobernación de California. En noviembre enfrentará en las elecciones generales al republicano Steve Hilton, respaldado por Trump. Durante las primarias, varios candidatos destacados criticaron a Becerra por la conducta de Williamson, a lo que Becerra respondió que no había sido implicado.

El Departamento de Justicia ha abierto investigaciones contra varios adversarios políticos de Trump, algunas de las cuales se han estancado en los tribunales.

Los fiscales presentaron casos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el otoño pasado. Ambos fueron desestimados por jueces que concluyeron que los fiscales federales a cargo de los casos ejercían sus funciones de manera indebida.

El departamento intentó nuevamente presentar un caso contra James, aunque hasta ahora no ha tenido éxito.

En cuanto a Comey, un jurado investigador en Carolina del Norte lo acusó recientemente en una investigación penal no relacionada con esos hechos, esta vez por publicar en redes sociales una fotografía de conchas marinas acomodadas para formar el mensaje “86 47”. En ocasiones, el número 86 se utiliza para significar “deshacerse de”, y Trump es el presidente número 47 de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia también mantiene una investigación penal de larga data contra el exdirector de la CIA John Brennan, uno de los principales adversarios de Trump y crítico abierto del presidente.

El mes pasado, CNN informó que el Departamento de Justicia también abrió una investigación relacionada con E. Jean Carroll, quien acusó a Trump.

En su video, Newsom calificó a Trump como “un hombre sin carácter” y dijo que el presidente “está vendiendo la presidencia”.

“Donald Trump, este país no te pertenece. No pertenece a tus aliados. Y vamos a combatir tu desprecio por la ley. Y vamos a seguir recordándole al pueblo de este país tu corrupción”, dijo Newsom.

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