La generación Z es más renuente al riesgo. Los expertos dicen que eso perjudica sus relaciones amorosas

Por Avni Trivedi, CNN

Cuando Jayden empezó a sentir algo por uno de sus amigos, inmediatamente se imaginó el peor escenario posible.

“Si esto no funciona, ya sabes lo que se siente una ruptura, y sabes lo que se siente al ser humillada, y no quiero volver a pasar por eso”, dijo Jayden, una joven de 25 años residente en San Petersburgo, Florida, quien prefirió dar su nombre de pila para proteger su privacidad.

Pero después de que él siguiera insistiendo, se dio cuenta de lo segura que se sentía en lo que ahora es una relación. Era solo su miedo a lo que pudiera salir mal lo que la frenaba.

“Durante millones de años, la gente ha enfrentado exactamente ese miedo”, dijo Paul Eastwick, profesor de psicología en la Universidad de California, Davis, y director del laboratorio de investigación sobre atracción y relaciones. “¿Y si me rechazan? ¿Y si revelo algo intenso y personal y me lo echan en cara?”

Hoy, los jóvenes enfrentan presiones profesionales y financieras, altas tasas de soledad y depresión, y ahora también el temor de que una relación descarrile sus vidas.

En EE.UU., solo alrededor de 1 de cada 3 hombres jóvenes y 1 de cada 5 mujeres jóvenes entre 22 y 35 años dijeron tener confianza en su capacidad para acercarse a alguien que les interesa de forma romántica, según un estudio del Instituto Wheatley de la Universidad Brigham Young en Provo, Utah, y el Instituto de Estudios Familiares, una organización sin fines de lucro.

La popularidad de las redes sociales —donde todo el mundo publica sus asuntos personales en internet— ha convertido el rechazo en un espectáculo público, más allá de tu grupo de amigos, la escuela, la comunidad o el vecindario.

Sin embargo, las citas y la intimidad requieren asumir riesgos. Eso da miedo y siempre lo ha dado. Pero cuanto más se aísla la generación Z para “protegerse” de factores externos, más se cierra a la posibilidad de conexión, que es un antídoto contra la epidemia de soledad.

“Aprendemos muchísimo sobre nosotros mismos cuando tenemos relaciones románticas, y creo que aprender a tener una buena relación es una tarea realmente importante”, dijo Richard Weissbourd, psicólogo infantil y familiar estadounidense y profesor titular en la Escuela de Posgrado en Educación de Harvard. “Sea romántica o no, aprender a tener relaciones cercanas es una de las mejores cosas de ser humano”.

Los miembros de la generación Z, que son todos nativos digitales, saben que cualquiera de sus acciones podría terminar en las redes sociales, ya sea que te graben en video sin que te des cuenta o que alguien decida ventilar tus problemas en TikTok. No es extraño que la generación más joven, desde los 29 años hasta los adolescentes, tenga miedo de hacer cualquier cosa que pueda ser vergonzosa: es demasiado arriesgado.

Gabriel Rubin, profesor de estudios de justicia en la Universidad Estatal de Montclair en Nueva Jersey, dijo que le sorprendió la falta de privacidad que los estudiantes dijeron tener en las redes sociales.

“Algunas de las cosas que dicen me hacen pensar: ‘¿Cómo es posible que no le den vueltas a todo constantemente?’”, dijo Rubin. “Con tanto juicio, tantas comparaciones, esta avalancha de información… ¡Y solo tienes 20 años!”.

La generación Z percibe más peligros en la vida que las generaciones anteriores, según descubrió Rubin en un estudio para el que realizó 108 entrevistas desde noviembre de 2022 hasta abril pasado. Su investigación, aún sin publicar, se presentó en diciembre en la reunión anual 2025 de la Sociedad para el Análisis de Riesgos (SRA, por sus siglas en inglés) en Washington.

El riesgo no es blanco o negro; las cosas no son simplemente seguras o peligrosas.

Sopesar los riesgos es parte de la vida, pero a las generaciones más jóvenes les cuesta más comprender este concepto.

La aversión al riesgo es una tendencia conductual a evitar asumir riesgos en la medida de lo posible, en favor de un resultado garantizado, incluso si esa decisión resulta en una recompensa menor que la opción más arriesgada.

Cuando se trata de citas, dijo Rubin, los miembros de la generación Z evitan cualquier cosa arriesgada que pudiera llevar al amor.

“Dijeron: ‘No quieres quedar mal con una chica, o no quieres tener un mal día porque la gente podría criticarte en redes sociales o burlarse de ti’”, escribió Rubin, al recordar la conversación. “¿Por qué arriesgarse?”

Damian Bertrand, un reportero de 21 años en Carolina del Sur, dijo que no solo le preocupa pasar vergüenza, sino también incomodar a alguien sin querer si se le acerca.

“La razón principal por la que la gente evita el riesgo es para no incomodar a otras personas”, dijo Bertrand. “Lo menos que quiero hacer en el mundo de las citas es arruinarle el día a alguien por invitarlo a salir.”

Jayden dijo que un par de chicos interesados en ella se le han acercado; no captaron la indirecta de que ella no está interesada y la hicieron sentir incómoda. Pero la mayoría de las veces, si alguien se le acerca con confianza y respeto, ella no tiene problema; de hecho, cree que más hombres deberían acercarse a las mujeres en público. ¿Por qué no lo hacen?

Quizá se deba a la generación ansiosa, como los llama el psicólogo social Jonathan Haidt, profesor Thomas Cooley de Liderazgo Ético en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York; teme equivocarse.

“Se vuelve difícil expresarse, ser uno mismo, cometer errores, tener citas, hablar con la gente en la oficina”, dijo Rubin. “Sabes demasiado sobre cómo te ven los demás y cómo te ves a ti mismo”.

No se trata solo del acceso ilimitado a la información de otras personas, sino también de la abrumadora cantidad de información negativa, perjudicial y alarmante en redes sociales.

Weissbourd, el psicólogo de Harvard, descubrió que la sensación de distopía de esta generación podría llevarlos a abandonar sus relaciones.

En sus conversaciones con miembros de la generación Z, Weissbourd encontró a muchos que sentían que una relación los desestabilizaría o los haría fracasar, principalmente porque no se sienten preparados.

Sin embargo, a veces, arriesgarse es la decisión correcta, señaló.

La actitud de la generación Z hacia las conductas de riesgo tiene algunos aspectos positivos, como menores tasas de embarazo adolescente y un enfoque en proteger su paz interior y el equilibrio entre la vida laboral y personal. No obstante, de acuerdo con Weissbourd, cuando los jóvenes se centran demasiado en su propio estado emocional, esto puede tener consecuencias negativas.

“La inclinación a replegarse hacia adentro puede disminuir tu disponibilidad para nuevas relaciones y buenas relaciones”, afirmó Weissbourd.

Cuando Jayden se mudó por primera vez a St. Petersburg después de graduarse de la universidad, dijo que estaba atrapada en un círculo vicioso de citas desastrosas, todas concertadas en aplicaciones de citas.

Las aplicaciones de citas permitían a los hombres acercarse a ella sin correr ningún riesgo. Dependiendo de la aplicación, el usuario solo coincide cuando ambas partes muestran interés o decide si le interesa alguien que ya ha mostrado interés, lo que reduce la tensión de un rechazo rotundo.

Jayden sentía que los chicos eran más atrevidos al intentar ligar con ella por las aplicaciones, pero no mostraban la misma confianza en público. En persona, estos chicos mostraron un comportamiento diferente al que mostraron en línea, comentó.

Con las aplicaciones de citas, el contacto físico para acercarse a alguien queda fuera de la ecuación.

Pero esta ilusión de facilidad conlleva una falta de interacción, esencial para formar relaciones, según Eastwick. Con la interacción, se reduce la tendencia a juzgar a las personas principalmente por su apariencia.

En cambio, uno empieza a encontrar personas que le atraen por algo más que la atracción física: peculiaridades y hábitos incluidos, explicó Eastwick.

“Tenemos que interactuar con la gente en múltiples ocasiones con la posibilidad de retirarnos si no me dejas boquiabierto en los primeros minutos”, afirmó Eastwick.

Incluso la palabra “relación” puede significar algo mucho más serio para la generación Z de lo que significa para otras personas, dijo Harry Reis, profesor de psicología en la Universidad de Rochester, en Nueva York.

“La gente básicamente hará lo que antes se llamaba una relación o una cita, pero no lo llamarán así”, concluyó Reis.

Una ‘situationship’ (relación informal), un término utilizado al hablar de las citas de la generación Z y a lo que se refiere Reis, tiene todas las características de una relación, pero carece del compromiso que provoca tanta ansiedad en algunas personas.

Tanto los expertos como la generación Z dicen que el grupo más joven todavía anhela conexión. Facilitar y fomentar conexiones entre las personas es valioso.

“La mayoría de la gente quiere intimidad, la intimidad sexual, la calidez y el sentido de pertenencia que tienes cuando socializas con otras personas”, dijo Reis. “Socializamos porque eso es parte de lo que nuestra especie está diseñada para hacer. El deseo de socializar no es más débil que nunca”.

Los padres y los abuelos, e incluso las escuelas, hacen “prácticamente nada” para preparar a la generación más joven para el amor, dijo Weissbourd.

La educación sexual en Estados Unidos se centra en la abstinencia y en lo que Weissbourd llamó “prevención de desastres”, en lugar del desarrollo de relaciones. Y, debido a la falta de comunidades sólidas, es más difícil para los jóvenes conectarse entre sí, fuera de las aplicaciones.

El deseo de establecer conexiones no desaparecerá. Los jóvenes simplemente encuentran más difícil hacerlo, ya sea por miedo, falta de conocimiento u otras prioridades.

Weissbourd anima a los jóvenes a ser vulnerables y a seguir intentando formar conexiones significativas.

“Cómo reformamos distintos tipos de comunidades donde los jóvenes tienen oportunidades naturales de conocerse entre sí es un tema realmente urgente y vital”, dijo Weissbourd.

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