Así es Curazao: lo que debes saber del rival de Ecuador y Alemania en el Mundial 2026

Por Edgar Aviles, CNN en Español

La selección de Curazao hará historia este domingo 14 de junio cuando haga su debut en una Copa del Mundo enfrentando a Alemania por la jornada 1 del Grupo E. La isla que cuenta con poco más de 150.000 habitantes (según datos oficiales de la Oficina Central de Estadística de Curazao) selló su participación en el torneo más importante en noviembre del año pasado.

El entonces conjunto dirigido por el neerlandés Dick Advocaat finalizó en la primera posición del Grupo B de la tercera ronda de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf. Curazao eliminó a Trinidad y Tobago y mandó a Jamaica al repechaje intercontinental de la FIFA, dos selecciones que previamente ya han participado en el Mundial.

La gesta fue aún más histórica por el hecho de que ganó su boleto mundialista sin perder ni uno de los seis encuentros totales en esa última instancia clasificatoria.

El entrenador neerlandés asumió el cargo de la selección a inicios de 2024 y solo dos años después llevó a Curazao a su histórica primera clasificación a una Copa del Mundo. Sin embargo, en febrero del 2026 renunció a su cargo debido al problema de salud de su hija.

Entonces apareció su compatriota Fred Rutten para suplirlo en el banquillo caribeño, pero permaneció solamente para dos encuentros de la fecha FIFA de marzo, en los que Curazao perdió con Australia y China.

Rutten acabó saliendo del equipo y Advocaat pegó la vuelta para retomar las riendas del equipo. Él mismo hará historia ante Alemania, cuando se convierta en el entrenador más viejo en dirigir un partido mundialista, a los 78 años.

Curazao, al ser una excolonia de los Países Bajos, guarda una estrecha relación sanguínea con el país europeo, y la mayoría de sus futbolistas nacieron, residen o tienen ascendencia neerlandesa.

Armando Obispo es una de las principales figuras del equipo. Juega para el PSV neerlandés y es el pilar de la defensa. Además de que tiene experiencia jugando en una de las diez mejores ligas de fútbol de Europa, cuenta con un recorrido en la UEFA Champions League.

Cuando Curazao selló su boleto para la Copa del Mundo en noviembre del año pasado, se convirtió en el país con la población más pequeña en participar en un Mundial, superando la marca que ostentaba Islandia con 350.000 habitantes.

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