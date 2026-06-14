EE.UU. e Irán logran un acuerdo que pondrá fin al bloqueo naval en el estrecho de Ormuz

Por Mohammed Tawfeeq, Jennifer Hansler, Dalia Abdelwahab y Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este domingo que, tras un acuerdo con Teherán, autorizó “la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos” de los puertos de Irán.

Trump ordenó el bloqueo a mediados de abril, alrededor de seis semanas después de que se iniciara la guerra, mientras Irán mantenía un cierre de facto del crucial estrecho de Ormuz. La medida buscaba aumentar aún más la presión económica sobre Teherán al bloquear a embarcaciones “no conformes” y cortar el flujo de caja de Irán proveniente del comercio energético.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, dijo Trump en una publicación en Truth Social. “Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, afirmó el mandatario.

Los detalles del acuerdo no se dieron a conocer de inmediato.

Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores de Irán para asuntos jurídicos e internacionales, dijo a medios estatales que el texto de un memorando de entendimiento con Estados Unidos se concretó y será firmado formalmente el viernes 19 de junio en Suiza.

“Nuestros compromisos entrarán en vigor a partir del viernes”, enfatizó Gharibabadi.

“Dos cuestiones entrarán en vigor de inmediato a partir de temprano esta mañana”, hora local, explicó. “1. Un fin permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano. 2. El levantamiento y la terminación del bloqueo naval que Estados Unidos había impuesto contra la República Islámica de Irán”, añadió.

Gharibabadi aseguró que el memorando de entendimiento “no fue únicamente el producto de esfuerzos diplomáticos”, sino también lo que describió como los “logros militares” de Irán.

El vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, dijo el domingo por la noche que planea asistir a la ceremonia oficial de firma del memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán, aunque el presidente Donald Trump también podría asistir.

“Creo que todavía estamos definiendo la logística sobre quién va a asistir a esa ceremonia de firma”, le dijo Vance a Fox News en una breve entrevista telefónica televisada. “Sin duda planeo estar allí, pero es posible que el propio presidente pueda estar allí”.

Por lo general, el Servicio Secreto de EE.UU. desaconseja las apariciones simultáneas del presidente y el vicepresidente —especialmente en entornos internacionales— por motivos de seguridad y de sucesión. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien surgió como un mediador clave durante la guerra entre EE.UU. e Irán, anunció más temprano el domingo por la noche que una ceremonia formal de firma está programada para el viernes en Ginebra, Suiza.

Esto ocurriría poco después de la cumbre anual del G7 en la cercana Évian-les-Bains, Francia, a la que Trump tiene previsto asistir.

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