España vs. Cabo Verde, por el Grupo H del Mundial 2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

España pondrá en juego su rótulo de favorito desde este lunes, cuando salga al campo de juego del Estadio Atlanta para medirse ante Cabo Verde, una de las cuatro selecciones debutantes que tiene la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA con 48 participantes.

Claramente, España es gran favorita. ¿Podrá convertir siete goles como hizo Alemania con otra debutante, Curazao, el domingo? No parece tan probable. Es cierto que Cabo Verde llega sin historia en el Mundial, pero en las eliminatorias dejó en el camino a Camerún, un gigante del continente, y esta presencia en la Copa del Mundo no es otra cosa sino el corolario a un crecimiento constante que la pequeña nación africana viene demostrando en la última década.

Sin grandes reflectores ni estrellas deslumbrantes, Cabo Verde apeló a la diáspora y armó un seleccionado con jugadores portugueses, neerlandeses y franceses que vienen de familias caboverdianas. ¡Si hasta hay un irlandés al que reclutaron por LinkedIn! Ninguno de los 26 convocados juega en el país: la gran mayoría lo hace en Europa, y el roce del fútbol europeo es algo que no se pierde. Ya lo demostró Estados Unidos en el debut.

Sin embargo, de nuevo, el partido debería depender de lo que haga España, una selección que no conoce la derrota desde el 22 de marzo de 2024, cuando fue sorprendida por Colombia (también empataron ante Portugal en la final de la Liga de Naciones y luego cayeron en los penales).

Los campeones de la Eurocopa llegan con algunas joyas entre algodones, como Lamine Yamal y Nico Williams, dos que fueron declarados aptos para jugar en el debut, pero que casi seguro comenzarán como suplentes. Sin su desequilibrio y con la presencia de muchos jóvenes, el debut puede ser un poco más complicado de lo previsto.

E incluso ganando —y goleando— en el primer partido, España no tiene nada garantizado.

Solo hay que recordar que, en el pasado Mundial, la Roja le hizo siete goles a Costa Rica en el debut, pero luego no volvió a ganar ni un partido, ni siquiera en los penales.

Otro aspecto a tener en cuenta es que España llega casi sin haber enfrentado a rivales africanos, acostumbrados a una intensidad física superior, como bien comprobó Ecuador este domingo, cuando se quedó sin piernas a falta de casi media hora de juego. Desde el Mundial 2022 (donde perdió en los penales ante un africano, Marruecos) la Roja solo se ha medido ante Egipto de ese continente, y el resultado —y el desempeño— estuvieron lejos de conformar a alguien: fue un 0-0 apático donde a los dirigidos por Luis de la Fuente les costó mucho desnivelar.

España es favorita, sí, pero quizás no sea el cuento de hadas que todos imaginamos.

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Alex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Nuno da Costa. DT: Bubista.

12 p.m. de Miami.

9 a.m. de Los Ángeles.

10 a.m. de Ciudad de México.

11 a.m. de Bogotá.

1 p.m. de Buenos Aires.

6 p.m. de Madrid.

Telemundo y Fubo en Estados Unidos, y si estás en México no quedará otra más que ViX Premium.

En Argentina se podrá sintonizar en DSports y Paramount+, en Colombia Gol Caracol y Ditu, mientras que en España se verá por DAZN y La 1.

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