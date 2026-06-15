Dana White califica de “absurdo” un insulto de un peleador de UFC contra Michelle Obama. La Casa Blanca evita pronunciarse

Por Kit Maher, Jake Tapper y Alejandra Jaramillo, CNN

Menos de 24 horas después de que un peleador de UFC aprovechara una pelea celebrada en la Casa Blanca para lanzar un insulto falso contra la ex primera dama Michelle Obama, el presidente y director ejecutivo de Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, calificó el comentario de “desagradable y falso” y lo descartó como un “absurdo”.

La Casa Blanca no hizo lo mismo.

Se vio al presidente Donald Trump sonreír brevemente este domingo después de que el peleador de UFC Josh Hokit hiciera un comentario falso y ofensivo sobre la ex primera dama durante su discurso posterior al combate en la Casa Blanca. Hokit elogió a Trump por organizar la pelea antes de agregar: “Y por último, Michelle Obama es un hombre. ¿Tengo razón, Estados Unidos?”.

Una mezcla de aplausos y abucheos recorrió al público. Las afirmaciones falsas sobre Obama han circulado anteriormente en internet.

White dijo a la revista Time en un mensaje de texto este lunes: “Entiendo que los Obama son figuras públicas, pero estoy totalmente en contra de decir cosas desagradables y falsas sobre las familias de las personas. Todos conocen mi postura sobre la libertad de expresión, pero odio ese tipo de absurdos”.

Un portavoz de UFC remitió a CNN a las declaraciones de White. No respondió cuando se le preguntó si Hokit había sido sancionado por el comentario.

En respuesta a una consulta de Jake Tapper, de CNN, sobre las declaraciones de Hokit, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo que el peleador de UFC “consiguió una gran victoria anoche. Demostró dureza y capacidad para presionar a su oponente tanto de pie como en el suelo”.

La Casa Blanca declinó responder cuando Tapper insistió en cómo los funcionarios justifican negarse a criticar los comentarios despectivos sobre Obama mientras protestan por los insultos dirigidos a la primera dama Melania Trump.

El comentario de Hokit generó malestar incluso entre algunos simpatizantes de Trump que previamente habían defendido la pelea de UFC y otros eventos organizados por la Casa Blanca como parte de la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos.

“Que un peleador grite ‘Michelle Obama es un hombre’ en un evento oficial de la Casa Blanca para honrar a Estados Unidos es totalmente inaceptable y la administración debería condenarlo de manera inequívoca”, escribió en X el columnista de Fox News David Marcus.

“He defendido los planes de America 250 de la administración porque confiaba en que realmente serían apartidistas y realmente nos unirían. Pero me equivoqué. Y eso apesta”, agregó en una publicación posterior.

El propio presidente Trump se ha burlado de Obama. A comienzos de este año, se negó a disculparse después de publicar y luego eliminar un video racista que mostraba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama como simios en una selva. Trump insistió en que no había visto los fotogramas finales que contenían el material ofensivo y atribuyó el error a un miembro de su equipo.

Durante su discurso en la Convención Nacional Demócrata de 2024 en Chicago, Michelle Obama dijo: “Durante años, Donald Trump hizo todo lo que estuvo a su alcance para intentar que la gente nos temiera. Su visión limitada y estrecha del mundo hacía que se sintiera amenazado por la existencia de dos personas muy educadas y exitosas que, además, son negras”.

Este lunes, la cuenta del Partido Demócrata en X publicó una imagen de Obama sonriendo junto con el mensaje: “Michelle Obama vive en sus cabezas sin pagar alquiler”.

CNN se comunicó con la oficina de la ex primera dama para solicitar comentarios.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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