Los números de Lamine Yamal con España: partidos, goles y títulos

Por Mauricio Medrano, CNN en Español

Con apenas 16 años y 57 días de vida, Lamine Yamal debutó con la absoluta española en agosto de 2023, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo con la camiseta de la Roja. Ni dos semanas después, en septiembre de ese mismo año, ya había marcado con esos colores. Fue un gol ante Georgia en la fase de clasificación para la Eurocopa, que lo coronó, también, como el goleador más joven de la historia de la selección.

Desde entonces, Yamal acumula 25 partidos con la selección absoluta, con seis goles y 12 asistencias. Son 16 contribuciones directas a gol a una edad en la que la mayoría de los futbolistas todavía sueñan con asentarse en sus clubes.

El gran escaparate llegó en el verano de 2024, en Alemania. El director técnico, Luis de la Fuente, lo incluyó en la convocatoria para la Eurocopa con 16 años, sorprendiendo a propios y extraños. Yamal respondió de la única manera que sabe: jugando sin miedo y rompiendo récords a cada paso.

En las semifinales contra Francia, con España en apuros, sacó un disparo con la zurda desde la frontal del área que se coló por la escuadra para empatar el partido. Tenía 16 años y 362 días. Con ese gol se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Eurocopa, pulverizando el registro que llevaba veinte años en manos del suizo Johan Vonlanthen, con 18 años y 141 días.

En la final ante Inglaterra le dio la asistencia del 1-0 a Nico Williams, clave para que España terminara ganando 2-1. Yamal se marchó de Alemania con una medalla de campeón colgando del cuello y con el premio al mejor jugador joven del torneo en el bolsillo. Tenía 17 años y un día.

Ese último detalle es quizá el más revelador de todo su palmarés. Al levantar la Eurocopa, se convirtió en el campeón internacional más joven de la historia, superando a Pelé, que había ganado el Mundial de 1958 con 17 años y 249 días. Casi tres meses de diferencia.

Por ahora, la Eurocopa de 2024 es su único trofeo internacional, aunque no el menor. Ahora le llega la hora en el Mundial de 2026, que afrontará con 18 años, siendo ya uno de los referentes indiscutibles del esquema de la selección.

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