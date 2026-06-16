El Mundial dispara las reproducciones de música mexicana en Spotify

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Desde el pasado 11 de junio, el mundo tiene los ojos puestos en la Copa del Mundo 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. La pasión por el torneo se refleja no solo en las calles y los estadios, sino también en las plataformas de música. Spotify compartió con CNN algunos datos que muestran cómo el Mundial impactó en el consumo musical tras la ceremonia de inauguración y el debut de México en el certamen.

Luego de la victoria de México en el partido inaugural, las reproducciones de canciones asociadas al país registraron un fuerte crecimiento en Estados Unidos. Según Spotify, “México Lindo y Querido”, de Vicente Fernández, aumentó un 331 %, mientras que “México en la Piel”, de Luis Miguel, creció un 189 %.

El entusiasmo también se reflejó en el Himno Nacional de México, que durante el momento de mayor celebración alcanzó un gran número de reproducciones: sus escuchas aumentaron más de un 1.000 % en Estados Unidos y un 300 % tanto en México como a nivel global.

La música de la ceremonia de inauguración celebrada en Ciudad de México también despertó un gran interés. Shakira fue la artista más escuchada durante la ventana del evento, acumulando cerca de 8 millones de reproducciones globales, más que cualquier otro artista participante.

Además, “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 interpretada por la colombiana, registró un incremento del 46 % en sus reproducciones globales tras la ceremonia inaugural. El crecimiento fue aún mayor durante la hora posterior al espectáculo, cuando las escuchas del tema aumentaron un 62 % en comparación con la misma franja horaria del día anterior.

El fenómeno también alcanzó a canciones de ediciones anteriores de la Copa del Mundo. “Waka Waka (This Time for Africa)”, el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, incrementó sus reproducciones un 49 % respecto al día previo a la inauguración del torneo. En la hora posterior a la ceremonia, el clásico de Shakira registró un crecimiento del 55 % frente al mismo período del día anterior.

Spotify también destacó un aumento en las reproducciones de canciones de artistas emblemáticos de la música mexicana, como Luis Miguel, Juan Gabriel y Alejandro Fernández, cuyas obras más representativas ganaron popularidad tras el inicio del campeonato.

Por su parte, el perfil oficial de la FIFA en Spotify, que reúne las canciones oficiales vinculadas al Mundial 2026, supera actualmente los 11,6 millones de oyentes mensuales en la plataforma.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.