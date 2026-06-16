Emiten advertencia de tormenta tropical para Texas y Louisiana ante una gran amenaza de inundaciones

Por los meteorólogos Chris Dolce, Briana Waxman, Mary Gilbert y Kate Petersen de CNN

Se emitió una advertencia de tormenta tropical para sectores de las costas de Texas y Louisiana debido a un sistema que probablemente se convertirá pronto en una tormenta tropical de corta duración.

Sea o no una tormenta tropical, este sistema dejará lluvias intensas capaces de generar inundaciones significativas durante varios días en los estados de la costa del golfo. Además, ya ha dejado consecuencias mortales: al menos una persona murió el lunes en Texas después de ser arrastrada por aguas de inundación.

El sistema se encontraba centrado a unos 88 kilómetros al sur-suroeste de Corpus Christi, Texas, a las 2:00 p.m. (hora de Miami) de este martes. Ha sido denominado Potencial Ciclón Tropical Uno, una categoría que utiliza el Centro Nacional de Huracanes para sistemas que aún no se han desarrollado completamente, pero que podrían generar condiciones de tormenta tropical en tierra dentro de las siguientes 72 horas o, en este caso, desde las primeras horas del miércoles.

Se prevé que evolucione a la tormenta tropical Arthur una vez que ingrese al noroeste del golfo de México durante la madrugada del miércoles. Posteriormente, se espera que vuelva a tocar tierra en el extremo oriental de Texas o en el suroeste de Louisiana entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Son posibles vientos con fuerza de tormenta tropical (de 64 km/h o más) en la zona bajo advertencia, desde Sargent, Texas, hasta Fort Morgan, Louisiana. Sin embargo, la amenaza más generalizada será la lluvia intensa.

Se han emitido alertas de inundación para más de 16 millones de personas desde el sur de Texas hasta el centro y sur de Mississippi. Entre las ciudades que podrían registrar inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales se encuentran Brownsville y Houston, en Texas; Lake Charles, en Louisiana; y Jackson, en Mississippi.

El Centro de Predicción Meteorológica emitió un nivel 3 de 4 de riesgo de inundaciones repentinas para cada jornada entre el martes y el jueves en sectores de Texas, Louisiana, Mississippi y Alabama. En algunas zonas podrían registrarse tasas de precipitación de entre 76 y 102 milímetros por hora.

Según el Centro Nacional de Huracanes, entre 100 y 200 milímetros adicionales de lluvia podrían caer hasta el jueves desde la costa de Texas, atravesando gran parte de Louisiana, hasta las zonas centrales y meridionales de Mississippi y Alabama, así como noroeste de Florida. En algunos puntos aislados podrían acumularse hasta 300 milímetros.

Algunas localidades del sur y este de Texas, así como de Louisiana y el sur de Mississippi, ya han registrado entre 100 y 200 milímetros de lluvia. El acumulado más alto hasta la mañana de este martes superaba ligeramente los 230 milímetros cerca de Caldwell, Texas.

Texas, Louisiana y el sur de Mississippi ya han sido afectados por inundaciones causadas por la humedad de este sistema al interactuar con un frente estacionario. Desde la tarde del domingo se han registrado más de 120 reportes de inundaciones en estas áreas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió el lunes una declaración de desastre para 101 condados y activó recursos estatales adicionales para responder a la emergencia.

En el condado de Bandera, al noroeste de San Antonio, una mujer murió después de que su vehículo fuera arrastrado por un arroyo crecido durante la madrugada del lunes. Según informó la oficina del sheriff en un comunicado, la mujer llamó al 911 y dijo que estaba “siendo arrastrada corriente abajo a gran velocidad y no podía salir de su vehículo”.

Las autoridades desplegaron equipos especializados en rescates acuáticos tras perder contacto con ella. Su vehículo fue encontrado “varios kilómetros río abajo” y “completamente sumergido”, informó el sheriff.

Las inundaciones en calles del condado de Montgomery, parte del área metropolitana de Houston, causaron que varios vehículos quedaran atrapados y obligaron al cierre de al menos 10 vías este martes, según Miranda Hahs, portavoz de la oficina del sheriff del condado.

Desde el lunes, conductores atrapados por las aguas de inundación han requerido rescate o asistencia en los condados de Travis, Bexar y Williamson, de acuerdo con autoridades locales. Unas 80 zonas de cruce de baja altura estaban inundadas el lunes por la mañana en el condado de Travis, dijo a CNN el juez del condado Andy Brown.

Viviendas, edificios y carreteras quedaron inundados en Picayune, Mississippi, donde se estima que cayeron entre 200 y 230 milímetros de lluvia en apenas seis horas este martes.

Equipos de bomberos rescataron a una familia, incluido un bebé, de una vivienda donde el agua alcanzaba las rodillas, dijo a CNN Joshua Abercrombie, jefe del Departamento de Bomberos de Picayune. Fuera de la casa, el agua llegaba hasta la cintura. Algunos conductores también quedaron atrapados por las inundaciones en la ciudad, aunque no se reportaron heridos.

“Simplemente cayó una cantidad enorme de lluvia”, dijo Abercrombie. “No estamos acostumbrados a inundaciones en las zonas donde se produjeron”.

En Shreveport, Louisiana, las aguas de inundación dejaron conductores atrapados e ingresaron en varios edificios comerciales y al menos una instalación de un instituto técnico el lunes, informó a CNN John Lane, subjefe de la oficina del sheriff de la parroquia de Caddo. La oficina del sheriff recibió 52 llamadas relacionadas con rescates acuáticos en un período aproximado de seis horas, aunque Lane indicó que desconoce cuántas de ellas requirieron finalmente una intervención. No se reportaron heridos.

En Waco, Texas, varios vehículos quedaron atrapados en aguas de inundación sobre sectores de la Interestatal 35 durante la noche del domingo, lo que obligó a realizar rescates, según el Departamento de Transporte de Texas. Fotografías difundidas por la ciudad el lunes muestran carreteras dañadas por las tormentas.

“No había visto inundaciones así en Waco”, dijo a CNN el capitán Matthew Kiel, guardabosques del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. Añadió que numerosos cruces de baja altura en zonas rurales del condado quedaron inundados y que los equipos realizaron varios rescates acuáticos en el centro de Texas.

Martes y martes por la noche: la costa de Texas, el suroeste y centro de Louisiana y una pequeña porción del centro de Mississippi concentran la mayor preocupación por inundaciones. También son posibles inundaciones localizadas hasta el centro y sur de Alabama y el oeste y centro de Georgia.

Miércoles y miércoles por la noche: la costa superior de Texas, incluidas Houston y Galveston, así como el suroeste de Louisiana, podrían experimentar las inundaciones más peligrosas, especialmente en áreas donde las lluvias previas ya han saturado el suelo. Aún existe incertidumbre sobre qué tan al oeste se extenderá la lluvia intensa, lo que podría marcar la diferencia entre inundaciones repentinas significativas en Houston o impactos mucho más limitados.

Jueves y jueves por la noche: el centro de Louisiana y las zonas central y sur de Mississippi y Alabama presentan la mayor amenaza de lluvias con potencial de inundación. También podrían producirse inundaciones localizadas desde el sureste de Texas hasta Georgia, el valle de Tennessee y la región central y sur de los Apalaches. Esto se debe a que un nuevo frente frío ayudará a transportar la humedad tropical más hacia el norte y el este.

Viernes y viernes por la noche: el frente frío podría causar inundaciones repentinas aisladas en gran parte del sur de Estados Unidos, aunque los detalles aún son inciertos.

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