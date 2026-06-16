¿Puede el Mundial transformar esta ciudad de EE.UU. en un centro turístico global?

Por Rachel Siegel, CNN

Kansas City está apostando fuerte.

Apostando casi US$ 200 millones, de hecho, a que albergar el Mundial transformará este centro del Medio Oeste de EE.UU. en un destino turístico global. Es una propuesta embriagadora. Ya, el torneo ha sido apodado la “Copa del Mundo del Caos” por las disputas sobre inmigración y los precios exorbitantes de las entradas. La apuesta de Kansas City es que puede abrirse paso entre todo eso —y convencer a la gente de que siga regresando.

“Te estás poniendo en el escenario internacional”, dijo a CNN Victor Matheson, profesor en The College of the Holy Cross y experto en economía del deporte. “¿Pero de verdad creemos que personas de Japón y Uzbekistán y Cabo Verde están diciendo: ‘oye, me voy en mi viaje de una vez en la vida a Estados Unidos, y lo voy a llevar a Kansas City’?”

Los funcionarios locales dicen que esta es su oportunidad. Kansas City nunca ha albergado algo tan grandioso y quizá nunca vuelva a hacerlo.

Los organizadores proyectan más de US$ 653 millones en impactos económicos directos a través del comercio minorista, la comida y la bebida, la hospitalidad y más, dijo Jenny Wilson, vicepresidenta de desarrollo turístico en Visit KC. Los organizadores esperan más de 650.000 visitantes, suficientes para engullir a la población de la ciudad, de alrededor de 520.000.

Kansas City reforzó las líneas de transporte hacia el aeropuerto, el estadio y el festival de aficionados en el centro. Los propietarios alquilaron sus espacios. Un portavoz de Uber dijo que la empresa está incorporando más conductores mientras los funcionarios se preparan para los seis partidos de la ciudad, que comienzan el martes.

Pero Kansas City es la desvalida. En comparación con las 16 sedes en toda Norteamérica, no hay muchos vuelos directos al extranjero, y los vuelos no son baratos. Puede que los aficionados no se queden para vacaciones más largas —Matheson vuela a Kansas City desde Boston para un partido y se queda solo 36 horas.

Y Kansas City compite con lugares como Ciudad de México, Los Ángeles y Miami, que pueden amortizar sus considerables cuentas de la Copa del Mundo durante todo el año con otros eventos y entretenimiento.

“¿Qué significa una victoria para una ciudad?”, dijo a CNN el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas. “¿Cuándo debería una ciudad invertir en este tipo de cosas? Con suerte, esta Copa del Mundo nos da la oportunidad de poner a prueba algunas de estas.”

La Copa del Mundo, de varios miles de millones de dólares, depende de que las sedes paguen la infraestructura, el transporte, el personal y la seguridad. Fondos municipales, estatales y federales pagaron los esfuerzos de Kansas City.

Mientras tanto, la FIFA, el organismo rector internacional del fútbol, se embolsa miles de millones por la venta de entradas, los derechos de televisión, los patrocinios y las licencias.

Ha habido algunos ganadores: los Juegos Olímpicos de verano de 1996 ayudaron a revitalizar la economía y la reputación global de Atlanta, dijo Pam Kramer, directora ejecutiva de KC2026, la principal organización de planificación de la Copa del Mundo de Kansas City. Kansas City espera lo mismo, con eventos agrícolas para ejecutivos y líderes comerciales ya en la ciudad por los partidos, por ejemplo.

Además, Kansas City no tuvo que construir nuevos estadios, ahorrando un gasto importante.

Pero el torneo trae otros problemas. Las restricciones de visado y las políticas migratorias de la administración Trump están manteniendo a los extranjeros alejados. Los precios de las entradas de la FIFA impulsaron una investigación por parte de los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey. Muchos de los partidos están separados por cientos de millas.

Un informe de mayo de la American Hotel and Lodging Association encontró que las reservas de hoteles en todo el país fueron más flojas de lo que las sedes anticipaban, en parte porque la FIFA canceló grandes bloques de habitaciones. La industria turística ahora espera más viajeros nacionales que quizá solo reserven habitaciones por una o dos noches.

En Kansas City, eso significa revisar constantemente los modelos sobre cuántas personas necesitarán transporte o hoteles. Algunas decisiones se reducen a “conjeturas fundamentadas”, dijo Lucas. Español

Al principio, los organizadores pensaron que Kansas City no tendría suficientes habitaciones de hotel, así que la ciudad facilitó que la gente alquilara sus casas. Para finales de mayo, Kansas City había incrementado los anuncios de alquileres de corta duración en un 56 por ciento, con mucha diferencia el mayor aumento de cualquier otra sede, dijo Jamie Lane, economista jefe de AirDNA, que rastrea alquileres de corta duración como Airbnb y VRBO en todo el mundo.

Katherine Riedel pensó que su casa de tres habitaciones era la opción perfecta: cerca del centro y próxima al transporte del Mundial. Esta primavera, puso su vivienda en Airbnb por primera vez. Su precio: US$ 1.000 por noche, con descuentos para estancias más largas.

Riedel dijo que recibió algunas solicitudes de personas que buscaban reservar habitaciones individuales durante el torneo. Por lo demás, nadie. A principios de mayo, Riedel bajó a US$ 500 por noche, y rápidamente reservó huéspedes para un viaje de trabajo de un mes, y a otros que venían para un partido de cuartos de final en julio.

“Muchos anfitriones de la zona todavía creen que, si simplemente aguantan, alguien va a reservar a US$ 1.500 por noche”, dijo Riedel. “Yo simplemente no creo que eso vaya a pasar. Prefiero tener dinero en el bolsillo que estar sentada en mi casa en junio y pensar: ‘eso fue un fracaso’”.

Alrededor del 55 por ciento de los alquileres de corta duración de Kansas City están reservados en torno a los días de partido, dijo Lane. Espera que eso aumente. Y, hasta ahora, los anfitriones están manteniendo los precios firmes. Las habitaciones disponibles son un 182 por ciento más caras que en esta misma época del año pasado —algunas de las tarifas más altas del país—, dijo Lane.

“Son las expectativas frente al comportamiento”, dijo. “Las expectativas son: ‘Iba a estar completo hace dos meses a cuatro veces mi tarifa’. Y ahora, a medida que el comportamiento se va manifestando, es: ‘Me van a reservar una semana antes a el doble de mi tarifa’”.

Charlie Hustle, una línea de camisetas de inspiración vintage, cree que la gente vendrá. La empresa abrió un nuevo pop-up, presentó una colección de edición limitada de U.S. Soccer y está vendiendo camisetas que combinan banderas con los diseños en forma de corazón de la marca. Cuando los compradores “entren en nuestras tiendas, debería gritar Mundial”, dijo la vicepresidenta Katia Parker.

En Johnny’s Tavern, algunos planes han estado cambiando. El restaurante tenía la intención de añadir propinas automáticas del 18 por ciento a cada cuenta, ya que la cultura de las propinas internacional suele ser impredecible. Pero dio marcha atrás en los últimos días, dijo el socio Kyle Witherspoon. El restaurante no estaba viendo a muchos viajeros extranjeros. Y, mientras tanto, corría el riesgo de irritar a los locales, dijo.

“No sabemos si lo estamos haciendo bien o no”, dijo Witherspoon. “¿Cómo cuidamos a nuestros empleados y no dejamos de lado a ninguno de nuestros clientes habituales que han estado con nosotros desde siempre? Hay una línea muy fina que estamos intentando recorrer.”

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