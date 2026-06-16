Supervivientes presionan a presidente de Comisión del Congreso de EE.UU. para que investigue pistas en archivos de Epstein

Por Jake Tapper y Annie Grayer, CNN

En una reunión privada la semana pasada, un grupo de supervivientes de los abusos de Jeffrey Epstein y familiares de la fallecida Virginia Giuffre señalaron al presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, las acusaciones que figuran en los archivos de Epstein del Departamento de Justicia para que se investiguen más a fondo, argumentando que la sugerencia del secretario de Justicia interino, Todd Blanche, de que no hay más pistas que seguir en el caso no es cierta.

El grupo aportó documentos de los archivos de Epstein —un correo electrónico que detalla una lista de hombres del círculo del fallecido delincuente sexual convicto, así como el testimonio de Giuffre ante los investigadores en 2015— para ayudar al presidente republicano a perfeccionar su propia investigación y argumentar que existen acusaciones contra hombres poderosos que el Departamento de Justicia podría investigar.

La reunión privada entre los supervivientes y la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ofrece una nueva perspectiva sobre las negociaciones secretas entre los dos grupos y la presión que ejercen las víctimas para exigir responsabilidades, ya que la investigación sobre el fallecido delincuente sexual convicto y su entorno se ha estancado en gran medida bajo el mandato de Blanche.

Los supervivientes presentaron a Comer un conjunto de correos electrónicos parcialmente censurados de julio de 2025 que demostraban que los funcionarios del FBI estaban al tanto de un correo electrónico en el que se hablaba de elaborar una hoja de cálculo con acusaciones contra más de una docena de hombres.

“Toma estos nombres y crea una nueva hoja de cálculo con toda la información negativa que contienen”, dice una persona cuya identidad se ha ocultado en uno de los correos electrónicos de la cadena, refiriéndose a la lista de 14 hombres.

Esa lista incluye a algunos que ya han testificado ante la Comisión, como Bill Clinton y Les Wexner, y a otras figuras destacadas, como Andrew Mountbatten-Windsor y el presidente Donald Trump, que no han comparecido ante el panel.

Un análisis de CNN de los archivos públicos de Epstein reveló que los agentes comenzaron a recopilar acusaciones contra cada uno de los 14 hombres mencionados ese mismo día.

Clinton y Wexner, quienes comparecieron ante la Comisión para ser entrevistados mediante grabaciones en video y transcripciones, negaron rotundamente haber cometido irregularidad alguna y tener conocimiento de los crímenes de Epstein.

CNN se comunicó con Mountbatten-Windsor, quien también negó categóricamente haber cometido cualquier irregularidad en sus tratos con Epstein.

Trump ha negado sistemáticamente haber cometido irregularidades relacionadas con Epstein, y la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró el lunes a CNN que “tal como ha afirmado el presidente Trump, ha sido totalmente exonerado de todo lo relacionado con Epstein. Al publicar miles de páginas de documentos, cooperar con la solicitud de citación de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, firmar la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y exigir más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein, el presidente Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que nadie antes que él”.

Los archivos no aclaraban de inmediato qué medidas tomaron el FBI y el Departamento de Justicia para investigar las acusaciones presentadas contra los 14 hombres.

Las mujeres presentes en la reunión refutaron las afirmaciones de Blanche —incluidas las que hizo a Dana Bash de CNN en febrero y a FOX en abril— de que no había nada en los archivos que justificara un procesamiento y que dichos archivos no debían formar parte de los casos presentados por el actual Departamento de Justicia.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia, el FBI y los representantes de los otros hombres para obtener comentarios sobre el intercambio de correos electrónicos y el testimonio proporcionado a Comer.

Comer pronto puso en práctica al menos parte de la información que le proporcionaron los supervivientes.

Tras reunirse con las víctimas, el presidente de la Comisión anunció que solicitaría al abogado Alan Dershowitz que testificara en la investigación. “Debido a informes públicos, documentos publicados por el Departamento de Justicia, documentos obtenidos por la Comisión y su anterior papel como abogado del Sr. Epstein, la Comisión cree que usted posee información que ayudará en su investigación”, declaró la Comisión en su solicitud.

Un portavoz de la Comisión declaró a CNN que, “basándose en la información proporcionada por los supervivientes de Epstein y el testimonio de la Sra. Groff, el presidente Comer solicita que Alan Dershowitz comparezca para una entrevista grabada en video y transcrita”.

Dershowitz, quien durante mucho tiempo ha sostenido públicamente que nunca ha hecho nada malo ni ilegal relacionado con Epstein o sus víctimas, declaró a CNN el lunes: “No hice absolutamente nada malo. Por eso me ofrecí como voluntario para testificar”.

Dershowitz formó parte del equipo legal que negoció el controvertido acuerdo de culpabilidad de Epstein en 2008.

En 2022, Giuffre accedió a retirar las acusaciones que había hecho contra Dershowitz, las cuales él negó sistemáticamente, alegando que ella “pudo haber cometido un error” cuando también lo acusó de abuso sexual.

Los familiares de Giuffre también obtuvieron de Comer extractos de la declaración que su difunta hermana prestó en 2015, en la que nombró a los hombres con los que, según ella, Epstein y Ghislaine Maxwell la habían traficado.

La sombra del caso Epstein sigue cerniéndose sobre la administración Trump, a pesar de que el Departamento de Justicia ha sostenido en los últimos meses que no queda nada por investigar.

Tal como informó CNN, un grupo de sobrevivientes de Epstein se manifestó en contra del nombramiento de Blanche como secretario de Justicia permanente de Trump, luego de que el New York Times informara que Blanche participó en reuniones secretas en la Casa Blanca sobre cómo contener las repercusiones políticas de los archivos de Epstein.

Mientras tanto, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha realizado al menos 15 entrevistas como parte de su investigación en curso sobre Epstein, entre las que se incluyen los Clinton, el secretario de Comercio Howard Lutnick, Bill Gates y miembros clave del círculo íntimo del fallecido delincuente sexual convicto.

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