Cómo ver el Mundial de 2026 desde Colombia por TV e Internet: paquetes, precios y lo que debes saber

CNN Español

El Mundial de fútbol más grande de la historia ya comenzó. Los 104 partidos que se desarrollarán hasta el domingo 19 de julio (la final en Nueva York) tendrán múltiples opciones para verse por televisión e internet, al menos en Colombia, donde la oferta se incrementó en comparación con la copa del mundo de Qatar 2022.

Estas son las opciones.

Es el único operador que transmite todos los partidos de la Copa del Mundo, y de esos 45 serán en exclusiva, según la compañía.

Cuenta con tres señales con información sobre el Mundial y a través de DGO los clientes pueden ver los contenidos desde cualquier dispositivo.

¿Cuánto cuesta?

DIRECTV ofrece tres planes de TV satelital (precios de mayo de 2026)

Plata HD – $ 66.950 pesos mensuales

Oro HD – $ 71.950 pesos mensuales

TV Flex 2 – 118.900 pesos mensuales

Existen también planes solo por internet:

Plan TV – $ 64.000 pesos mensuales

Plan streaming – $ 79.900 pesos mensuales

Plan TV + Streaming – $ 102.900 pesos mensuales

Puedes consultar la guía total de partidos de DIRECTV aquí.

Tiene todos los partidos de la selección de Colombia por la señal de televisión y a través de la app Ditu, la plataforma de streaming del canal.

Según la FIFA, al menos 20 partidos se podrán ver por Caracol, incluidas las semifinales y la final. Un total de 35 partidos podrán verse a través de ditu y Caracol, indicó en una entrevista con el canal Óscar Gómez, director de streaming de deportes de la plataforma.

¿Cuánto cuesta?

Caracol televisión se puede ver por cualquier operador de cable o señal abierta. Ditu, por su parte, se puede descargar sin costo desde su tienda de aplicaciones favorita.

Aquí puedes ver qué partidos transmite Caracol, según la FIFA.

El canal RCN tendrá el mismo número de partidos que se transmitirán por Caracol, entre ellos todos los de la selección de Colombia.

También se podrá ver su contenido en internet por la web canalrcn.com

¿Cuánto cuesta?

Se puede ver sin costo por cualquier operador de cable o señal abierta.

Aquí puedes ver qué partidos transmitirá RCN en la primera ronda y demás fases, según la FIFA.

Este canal se unió a la Copa del Mundo con un enfoque distinto. Transmitirá 25 partidos del torneo, pero aquellos que no se transmitirán por los canales de sus competidores locales, al menos en la primera fase.

Se pueden ver, por ejemplo, partidos de otras selecciones del continente como Ecuador, Paraguay y Argentina. También habrá de México y países europeos como Francia, Portugal (rival de Colombia), España, Inglaterra y Países Bajos, entre otros.

Tendrá dos partidos de los dieciseisavos de final, uno de octavos, uno de cuartos, las semifinales y la final. Mira la programación de Win aquí.

¿Cuánto cuesta?

Win Sports ofrece dos planes:

Estándar – $ 37.900 pesos mensuales

Familiar – $ 52.999 pesos mensuales

También se puede ver si hace parte de tu paquete de suscripción de algún operador.

El reconocido canal de deportes emitirá, junto con Disney+, un total de 30 partidos del mundial. Se distribuirán así, según la compañía matriz de ESPN:

Fase de grupos: 22 partidos

Dieciseisavos de final: 2 partidos

Octavos de final: 2 partidos

Cuartos de final: 1 partido

Semifinal: 2 partidos

Final

ESPN y Disney+ transmitirán los partidos de la selección Colombia en la fase de grupos.

¿Cuánto cuesta?

Según la compañía, el mundial irá por ESPN y Disney+ con el Plan Premium, que tiene un costo de $ 54.900 mensuales. También se puede adquirir por $ 459.900 el año.

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