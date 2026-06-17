Exclusivo: la reserva de emergencia de petróleo de la costa oeste genera rechazo entre los demócratas del Senado

Por Matt Egan, CNN

Dos senadores demócratas le están pidiendo al Gobierno de Trump que abandone sus esfuerzos por crear una reserva de petróleo de emergencia en la costa oeste.

En una carta con fecha de este miércoles y dirigida al secretario de Energía, Chris Wright, los senadores Alex Padilla y Patty Murray advierten que establecer una Reserva Estratégica de Petróleo en la costa oeste durante este año fiscal supondría un incumplimiento de la ley y una usurpación de la autoridad del Congreso.

“También solicitamos que el Departamento cese todo trabajo para establecer cualquier nueva Reserva Estratégica de Petróleo en la costa oeste hasta que haya seguido el proceso que el Congreso ha establecido”, escribieron Padilla y Murray en la carta, que fue compartida primero con CNN.

El plan para una Reserva Estratégica de Petróleo en la costa oeste fue presentado este mes por Sable Offshore Corp. La reserva propuesta sería una extensión de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés), una reserva federal de emergencia que se ha visto mermada por las guerras consecutivas que involucran a Rusia y a Irán.

Según Politico, Sable afirmó que la propuesta se hizo “en respuesta a las consultas realizadas por la administración Trump y […] a las conversaciones en curso con el Departamento de Guerra sobre el suministro de petróleo y gas a California”.

Los detalles sobre la propuesta no están claros y Sable no respondió a la solicitud de comentarios.

Sin embargo, Wright confirmó a Politico este mes que el Gobierno de Trump está en “diálogo activo” sobre la creación de una reserva de petróleo de emergencia en la costa oeste.

CNN se puso en contacto con el Departamento de Energía para obtener comentarios.

La SPR, ubicada en cavernas de sal a lo largo de la costa del Golfo, actualmente contiene la menor cantidad de petróleo desde 1983, cuando el Gobierno de Reagan la estaba llenando.

En su carta, los demócratas del Senado sugirieron que el proyecto de la costa oeste está motivado por intereses políticos, no por necesidades reales. El Departamento de Energía debería centrarse en “reforzar las reservas existentes […] y no en impulsar nuevas propuestas costosas motivadas por consideraciones políticas”, escribieron.

Padilla y Murray añadieron que las “necesidades, la expansión o el funcionamiento” del SPR federal “no deberían estar dictados por ninguna entidad comercial”.

Los legisladores solicitaron que Wright proporcionara una descripción completa de las actividades actuales y planificadas para establecer una nueva reserva regional, así como “toda la correspondencia” con Sable sobre este tema.

En marzo, la administración Trump, a petición de Sable, invocó la Ley de Producción de Defensa para ordenar a la empresa que reiniciara las operaciones en alta mar que habían sido clausuradas en California.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, condenó la medida y la calificó como una “maniobra política desesperada” que, según afirmó, amenazaba a las comunidades costeras del estado.

Las restricciones en los proyectos de ley de gastos anuales representan otro obstáculo para proyectos como la Reserva Estratégica de Petróleo de la costa oeste, escribieron Padilla y Murray. Citaron un informe del proyecto de ley de Asignaciones para Energía y Agua del Año Fiscal 2026 que prohíbe las reservas regionales de petróleo a menos que se soliciten fondos con anticipación y sean aprobados por el Congreso.

Los legisladores señalaron que el presupuesto del Departamento de Energía para el año fiscal 2026, publicado en mayo pasado, no incluía fondos para una reserva regional de petróleo.

“Por lo tanto, cualquier establecimiento de una nueva reserva en este año fiscal violaría la intención del Congreso”, escribieron Padilla y Murray.

Un portavoz de Padilla declaró a CNN que “una decisión unilateral de esta administración, que parece responder a las peticiones de una entidad comercial privada o pretender encubrir el efecto catastrófico de la guerra de Irán en los precios mundiales del petróleo, no solo es irresponsable y ajena a las necesidades de seguridad nacional, sino que también es ilegal”.

Tom Kloza, analista petrolero independiente y asesor de Gulf Oil, declaró a CNN que es poco probable que la idea de una Reserva Estratégica de Petróleo en la costa oeste prospere.

“Es una quimera, y parece un pequeño proyecto personal entre la empresa offshore y el Gobierno de Trump”, dijo Kloza.

Wright ha argumentado que mejorar la seguridad energética de California conlleva beneficios para la seguridad nacional, especialmente teniendo en cuenta los activos militares ubicados en el estado.

“California es una plataforma militar para el océano Pacífico; aquí hay muchísimas instalaciones”, declaró a Politico el mes pasado tras visitar las instalaciones petroleras de Sable. “¿Qué podemos hacer para que California y nuestra defensa nacional sean más seguras? Simplemente destaca como una isla aislada, con una energía muy costosa y desafortunada”.

El problema es que California carece de oleoductos importantes que la conecten con el resto del suministro petrolero del país. Esto hace que el estado sea vulnerable a las crisis de suministro, como la causada por la guerra con Irán y el cierre prácticamente total del estrecho de Ormuz.

No solo eso, sino que California tiene especificaciones de combustible muy específicas destinadas a minimizar la contaminación atmosférica.

“California es una especie de isla, no solo por sus especificaciones de combustible, sino también por el petróleo con el que puede contar en caso de emergencia”, afirmó Kevin Book, director general y jefe de investigación de ClearView Energy Partners, una firma de investigación independiente. “Es una cuestión de seguridad fundamental”.

Durante la crisis actual, el Gobierno de Trump suspendió la Ley Jones, permitiendo que buques con bandera estadounidense transportaran crudo de emergencia y comercial desde la costa del Golfo hasta California a través del canal de Panamá. Sin embargo, Kloza afirmó que el verdadero problema radica en la falta de capacidad de refinación en California, no en el acceso al petróleo crudo.

Señaló que la propuesta de la SPR de la costa oeste parece contemplar el almacenamiento de crudo, no de gasolina, combustible para aviones u otros productos refinados. Esto significa que no contribuiría en nada a solucionar el principal problema de California.

“Si una refinería queda destruida por un incendio, un terremoto o incluso un apagón, los precios se dispararán en California”, afirmó.

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