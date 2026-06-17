El acuerdo con EE.UU. podría ser una pérdida en el campo de batalla para Irán, pero un triunfo en sus finanzas

Análisis de David Goldman y Hanna Ziady, CNN

Meses de guerra y un bloqueo han golpeado a Irán. Su armada está en el fondo del Golfo Pérsico. Su fuerza aérea quedó destruida. Su economía está en ruinas.

Aun así, cuando se asiente el polvo, el régimen iraní podría terminar en una situación financiera mejor que antes de que comenzara la guerra.

El memorando de entendimiento de 14 puntos entre Irán y Estados Unidos incluye el descongelamiento de activos iraníes, un alivio significativo de sanciones, una inversión masiva en efectivo y el permiso para que Irán venda su petróleo.

Aún queda mucho por aclarar sobre el acuerdo que los funcionarios estadounidenses dicen que se firmará en Suiza el viernes.

No obstante, los incentivos financieros podrían darle al Gobierno iraní los fondos para reconstruir la economía y potencialmente normalizar las relaciones con inversores extranjeros. Eso cambiaría las reglas del juego.

Lo más crucial e inmediato es que el acuerdo restablece el principal motor económico del régimen: vender petróleo.

Ahora que se levantan las sanciones, Irán puede vender libremente decenas de millones de barriles de petróleo que están en almacenamiento flotante en petroleros. Probablemente también pueda vender aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo al día —alrededor de un tercio más de lo que el país vendía antes de la guerra—, según Jorge León, jefe de análisis geopolítico de la consultora Rystad. Y como esas ventas serían legales y transparentes, Irán ya no necesitaría ofrecer grandes descuentos.

“Esto suena como un muy buen acuerdo para Irán”, dijo León.

El régimen obtiene alrededor del 50 % de sus ingresos de las ventas de petróleo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Para evadir las sanciones estadounidenses, Irán se ha apoyado durante años en flotas clandestinas para vender su petróleo, casi exclusivamente a China. Pero un bloqueo estadounidense durante los últimos meses cortó de hecho toda salida de petróleo iraní del Golfo Pérsico.

El acuerdo indicó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos proporcionaría a Irán exenciones inmediatas de sanciones para transportar, asegurar, vender y, de manera importante, obtener los ingresos de su petróleo a través de instituciones financieras.

Si la exención de sanciones dura solo durante la extensión de alto el fuego de 60 días posterior a la firma del acuerdo, los compradores internacionales podrían no estar dispuestos a participar, advirtió Homayoun Falakshahi, analista del mercado petrolero en Kpler. Pero Irán también acordó el paso sin peaje por el estrecho de Ormuz por solo 60 días, lo que potencialmente le permitiría volver a cobrar a los petroleros alrededor de US$ 1 por barril de petróleo, lo que le ha reportado a Irán alrededor de US$ 2 millones por petrolero que transita por la vía marítima.

Y su reanudación de los envíos de petróleo ya ha comenzado con fuerza: Irán exportó con éxito 3,8 millones de barriles de petróleo desde el estrecho de Ormuz esta semana después de que Estados Unidos acordara poner fin a su bloqueo naval, según la empresa de inteligencia marítima TankerTrackers.

Irán podría restablecer rápidamente su flujo de caja cortado si Estados Unidos descongela más de US$ 100.000 millones de fondos de Irán actualmente bloqueados en bancos de todo el mundo.

Aunque el calendario y el alcance no están claros, el acuerdo establece que los fondos y activos congelados de Irán estarán “plenamente disponibles” para su uso por parte del banco central de Irán.

Medios iraníes y analistas estiman que Irán tiene entre US$ 124.000 millones y 167.000 millones en activos congelados —aproximadamente una cuarta parte de la producción económica anual de Irán previa a la guerra—, según Frederic Schneider, investigador sénior no residente del Middle East Council. Los fondos más fácilmente disponibles son los aproximadamente US$ 12.000 millones depositados en Qatar, señaló Gregory Brew, analista sénior de Irán y energía en Eurasia Group.

Irán ha insistido en acceder a una gran parte de sus activos congelados antes de aceptar cualquier acuerdo, pero un funcionario estadounidense dijo a CNN el domingo que “no se liberarán fondos congelados sin que los iraníes implementen sus compromisos”.

El acuerdo podría establecer un fondo de inversión de US$ 300.000 millones, lo que podría contribuir en gran medida a ayudar al país a reconstruirse. Los ataques de Estados Unidos e Israel destruyeron enormes cantidades de infraestructura iraní, incluidas plantas siderúrgicas y complejos petroquímicos. Las autoridades iraníes afirman que los daños han sido de alrededor de US$ 270.000 millones, aunque eso es imposible de confirmar.

Se necesitarán recursos y tiempo considerables para reacondicionar esas industrias, según Adnan Mazarei, investigador principal del Peterson Institute for International Economics y ex subdirector del Fondo Monetario Internacional.

Los detalles siguen siendo confusos, pero el fondo de inversión se financiaría de forma privada y no con dinero de los contribuyentes estadounidenses, según el Gobierno de Trump.

El presidente Donald Trump dijo a los periodistas en la reunión del G7 el miércoles que otros países y financiadores podrán invertir en la reconstrucción de la economía de Irán, pero duda que los inversores extranjeros tengan un interés significativo durante bastante tiempo.

“Si lo hacen, bien”, dijo Trump. “Pero yo diría que no lo harán por un tiempo hasta que constaten el comportamiento”.

Eliminar las sanciones a Irán podría permitir que sus empresas y bancos comercien libremente bienes y servicios financieros con el resto del mundo.

Eso podría hacer que algunas instituciones financieras extranjeras estén más dispuestas a hacer negocios con Irán, aunque muchas probablemente dudarán a menos que el Tesoro de Estados Unidos emita licencias específicas para determinadas transacciones.

“Cuando hay vaguedad y ambigüedad, los bancos no están dispuestos a asumir riesgos porque muchos han sido fuertemente penalizados por Estados Unidos por hacer negocios con Irán”, dijo Mazarei. “Y querrán garantías de que esto no simplemente se revertirá de golpe”.

Cualquier eliminación de sanciones a inversores extranjeros que hagan negocios con Irán marcaría un cambio significativo respecto de aproximadamente cinco décadas de política estadounidense.

Trump y otros miembros de su Gobierno han afirmado que las sanciones se levantarán solo si el régimen cumple su parte del acuerdo, incluidas las obligaciones relacionadas con el fin de su programa nuclear.

Una salvedad importante: no está claro cuánta autoridad tiene Trump para levantar sanciones unilateralmente. Un Congreso escéptico podría tener que aprobar parte del alivio de sanciones.

Todo esto depende de que el acuerdo se mantenga, y no hay garantía de ello. Pero el marco podría dejar a Irán en una situación financiera drásticamente mejorada.

Por ahora, las tasas de cambio para transacciones de bienes iraníes en el mercado negro se han apreciado un poco: la primera señal de algunas noticias potencialmente positivas para la economía iraní, según Mazarei.

Eso podría eventualmente ayudar a aliviar la presión sobre la enorme tasa de inflación de Irán, que ha promediado más del 50 % en los últimos 12 meses, la más alta del país desde la Segunda Guerra Mundial. La inflación de los alimentos ha superado ampliamente el 100 %.

Alrededor del 90 % del comercio iraní pasa por el golfo Pérsico, dijo Mazarei.

La inversión extranjera podría contribuir en gran medida a restaurar la actividad económica que se vio mermada debido al bloqueo estadounidense del estrecho.

Irán también podría usar los fondos para restablecer el acceso a Internet. El apagón obligó a algunas empresas a despedir trabajadores. Y entonces Irán podría reconstruir su envejecida infraestructura petrolera para convertirse en un competidor global más viable.

Pero esos son objetivos optimistas para un régimen que ha demostrado ser incapaz o no estar dispuesto a mantener a flote su propia economía.

“Además de las sanciones que han perjudicado muy gravemente a Irán, posiblemente el problema clave en Irán es la mala gestión y la corrupción”, dijo Mazarei.

Eso significa que el pueblo iraní probablemente no se beneficiará, si la historia sirve de guía. Sin las salvaguardas adecuadas, el dinero, en cambio, podría usarse para financiar el terrorismo y la subversión en Oriente Medio y más allá, exactamente el tipo de comportamiento que la administración Trump dijo que entró en la guerra para prevenir.

Con información de Eyad Kourdi, Michael Rios y Sarah Tamimi, de CNN.

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